Salonda bal porsuğu dışarıda tembel hayvanım!

Olimpiyatlarda 11’nci madalyanızı aldınız. Sanki bu madalyayı alırken heyecanınız farklı bir boyut kazandı. Olimpiyatlar sizin için neden bu kadar önemli?

Evet, heyecanım farklı bir boyuttaydı… Paris Olimpiyatları benim için gerçekten çok önemli çünkü kimse beni burada sahneye çıkmaya zorlamadı. Bunu tamamen kendim için yaptım. Ve zihinsel ve fiziksel olarak gerçekten iyi bir noktadayım. Bu sporu sadece kendim için yapıyorum ve bu his dünyalara bedel…

Bu noktaya gelebilmek için pek çok engeli, zorluğu aştınız. Ruh sağlığı olarak da zorlu bir süreç geçirdiğiniz, bunu hiçbir zaman saklamadınız. Yarışlar sırasında mental anlamda zorlanıyor musunuz, nasıl başa çıkıyorsunuz bu durumla?

Evet zorlanıyorum. Ama aldığım terapilerle bu tip düşüncelerle savaşmayı öğrendim.. Elbette, her zaman kafanızın içinde bu düşünceler olacaktır; Ancak olabildiğince pozitif kalmaya çalıştım; terapilerde öğrendiklerimi düşünmek ve uygulamak işe yaradı.

Podyumda madalya alırken, takım arkadaşınız Jordan Chiles ile birlikte birinci olan Brezilyalı rakibiniz Rebecca Andrade’nin diz çökmeniz çok ikonik bir andı. Genç sporculara rekabetin birbirine kötü davranmak olmadığını gösterdiniz. O hamlenin perde arkasını anlatır mısınız?

Ben de o anın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında ben ve Jordan için bunlar her zamanki tavırlarımız, değişen bir şey yok. Oraya özel bir tavır takınmadık. Ama çocukların, gençlerin bu tavrımızı görmesinin önemli ve etkileyici olduğunu düşündüm. Vermek istediğimiz mesaj şuydu: Zarafetle kazanmayı da kaybetmeyi de bilin!

Olimpiyatlardan geri kalacak başka bir an da, dış görünüşünüzle, saçınızla, makyajınızla ilgili sosyal medyada yükselen tepkiler ve sizin bu tepkilere cevabınız… Bu duruma sadece siz maruz kalmıyorsunuz tabii ki: Kim olurlarsa olsun genç kızlar her zaman bu tip eleştirilere maruz kalıyor. Kendini yeterli hissetmeyen veya çevresine uyum sağlayamadığını düşünen genç kızlara mesajınız nedir?

Sizler gayet güzelsiniz, kendinize güvenin. Sizler çok akıllısınız. Güçlü olun, kendinize inanın yeter. Her şeyi başarırsınız. Ben de tavırlarımla, her adımda sizin yanınızda olacağım. Zor olduğunu biliyorum, ama başaracaksınız ve büyük şeyler yapacaksınız.

Yarışlara dönersek, Biles hareketlerini yaparken, havalarda uçtuğunuzda zaman duruyor mu? Bizler öyle hissediyoruz da! En çılgın hareketlerinizden birini yaparken neler hissettiyorsunuz?

Açıkçası, bazen zaman çok hızlı geçiyormuş gibi hissediyor, zemine beklediğinden daha çabuk iniyorum. Ama çoğu zaman uzun süre orada kalıyormuşum gibi geliyor, ne zaman ineceğim diye düşünüyorum. Ama iki türlü de gerçekten heyecan verici.

(Biles’ın titri ‘Tüm zamanların en iyisi/Greatest of All Times’ın kısaltması G.O.A.T, aynı zamanda ‘keçi’ anlamına geliyor) Malum, lakabınız ‘Keçi’ Ama peki sizin ruhunuzu hangi hayvan temsil ediyor?

Benimki aslında (oldukça mücadeleci ve rekabetçi bir cins olan) bir bal porsuğu olurdu. Spor salonunda tam bir bal porsuğuyum, onun kadar çalışkan ve yırtıcıyım. Onun dışında ise bir tembel hayvanım.

Oyunların sonuna geliyoruz. Bu süreçte yanınızda her zaman (aynı zamanda NFL oyuncusu olan) eşiniz Jonathan Owens vardı. Olimpiyatlar bitince siz de onun maçlarına gidecek misiniz?

Kesinlikle. Onun en büyük destekçisi olduğumu düşünüyorum, tabii bazı diğer aile üyelerimiz dışında, ama onun sahada oynamasını izlemek her zaman heyecan verici.

İmzasını taşıyan 5 hareket

2024 Paris Olimpiyatları'nda tarih yazsa da halihazırda zaten "jimnastiğin en iyisi"… Spor üzerinde silinmez bir etki bırakan Biles'in adını taşıyan beş jimnastik hareketi bulunuyor. Uluslararası Jimnastik Federasyonu Puanlama Kodu'na göre, hareketler, uluslararası bir yarışmada ilk kez gerçekleştiren jimnastikçinin adıyla anılıyor. Ayrıca, hareketin belirli bir zorluk seviyesinin üzerinde olması gerekiyor. Gelin sporcunun imza hareketlerine bakalım…

1) The Biles on the Floor

2013 yılında Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda ilk kez başarıyla tamamladığı The Biles on the Floor hareketi, yarım burgulu çift saltoyu içeriyor. İki kez takla attıktan sonra vücudun düz bir şekilde ayaklar yere basarak durmaya deniyor.

2) The Biles on Floor II

Sporcu, yerdeki ikinci imza hareketi olan The Biles on Floor II’yu ilk kez 2019'da sergiledi. Bu hareket triple-double’dan yani yere çarpmadan önce iki salto ve üç bükülme hareketinden oluşuyor.

3) The Biles on Beam

Denge aleti üzerinde yaptığı hareketi, 2019 ABD Jimnastik Şampiyonası'nın açılışında tanıttı. Bu harekette çift burgulu çift salto yapılması gerekiyor.

4) The Biles on the Vault

Biles’ın adını taşıyan ilk atlama hareketi olan seri, yay tahtası üzerinde yarım dönüşle birleşen iki tam takla içeriyor. Bu hareket, kadınlar artistik jimnastiğindeki en zor atlamalardan biri olarak kabul ediliyor.

5) The Biles on the Vault II

2023'te ortaya çıkan The Biles on Vault II hareketi ise yay tahtası üzerinde rondat ile başlıyor. Ardından atlama tahtasında iki arka salto yapılıyor.