Sanat ve mühendisliğin cesur buluşması: Zagato AGTZ Twin Tail

Okan ALTAN



İkinci Dünya Savaşına kadar pek çok kişi, otomobillerini coachbuilder’lara kendi beğenilerine göre yaptırır, herkesin kullandığı aracın aynısına binmek istemezdi… Böylece mekanik sanat eserlerinin tarihi başlamış ve günümüzün en pahalı antikaları olarak koleksiyonlara yerleşmişlerdi…

Şimdi ise; Jakub Pietrzak gibi çılgın bir otomobil tutkunu tarafından 11 yıl önce Polonya'nın Katowice şehrinde kurulmuş La Squadra, asırlık coachbuilder’lar gibi müşterilerinin otomotiv hayallerini geleceğin dinamik sanat eserlerine dönüştürüyor. La Squadra, modern dünyanın en özel ‘otomobil terzisi’ olarak tanınmaya başlasa da, bu özel üretimleri için Zagato gibi 1919’dan bu yana bu işin gerçek erbabı olmuş atölyelere siparişlerini hazırlatıyor.

La Squadra ve Zagato arasındaki bu çığır açan birliktelik, çok zorlu karoser yapım sanatını yeni bir döneme taşıyor. Zagato'nun tarihi Milano garajından ortaya çıkan AGTZ Twin Tail, sanat ve mühendisliğin fazlasıyla cesur bir karışımını temsil ediyor.

Büyükbabası Ugo’nun 1919’da kurduğu Carrozzeria Zagato’yu ayakta tutan Andrea Zagato, “Otomobil dünyasında yeni bir şafak sökerken, insanlar kendilerine geçmişi ve dolayısıyla 1950’lerin ve 60’ların destansı otomobillerini hatırlatmak istiyorlar” diyor. “Bugün sadece tarihin içinde kalmış ikonik otomobillerin hikayelerini anlatmakla kalmamalıyız, yeni nesillere kendi hikayelerini yaratma konusunda ilham vermeliyiz!” sözleriyle, geleceğin efsanelerini hazırlama konusunda önemli bir göreve soyunduğundan bahsediyor. “Geçmişi bilmeden geleceği yaratamazsınız!” diyerek asıl önemli noktayı da hatırlatıyor.

Bu özel araç için ilham kaynağı olarak tarihin en çarpıcı hatlara sahip otomobillerinden Alpine A220’yi alan La Squadra ve Zagato, bu pist yarışçısını adeta bir film yıldızı olarak gördüklerini gizlemiyorlar.

Şasi no.su #1731 olarak değiştirilen ultra modifiyeli A220’de dikkatleri daha kısa yarış pistlerine ve zorlu ralli etaplarına çevirerek, farklı başarılara odaklanılmış. Böylece asıl amacının dışında podyum finişleri başarılmaya başlanmış ve kupalar takip edilmiş. Bu otomobilin ömrünü uzatamasalar da, otomotivin tarih kitaplarında övgüyle bahsedilmiş, 60’lı yılların öncü tasarımlarından biri olarak altı çizilmiş.

Günümüzde yeniden değerlendirilen bu karoser, orijinal A220’nin motor sporlarındaki başarısından vazgeçmediği azimli tutumuyla Zagato tarafından yeniden canlandırıldı. AGTZ Twin Tail, A220’nin hikayesini teatral tarzda sürdüren, tamamen modern bir GT, yani Gran Turismo otomobili… Modern zamanların ortadan motorlu ikonu A110 Berlinette’yi çarpıcı yeni bir kostümle giydiren La Squadra ve Zagato, bu projede çok uluslu bir kolektif birikim ve kültürleri birleştirmiş. Yalnızca çok çeşitli yetenekleri birbirine sıkı sıkıya bağlayan bir birleşimle, böylesine dinamik bir tasarım, çıkarılabilir arka kaportasıyla sansasyonel bir şekilde dönüştürülebilen bir mekanik sanat eseri yaratabilirdi.

Uzun kuyruğun kişiye özel zarafeti veya kısa kuyruğun kaslı etkisi arasında karar vermek zor olsa da, inovatif AGTZ Twin Tail’in hangi haliyle tercih edileceği sahibine bırakılıyor. Sadece 19 adet olarak, tümüyle elde üretilecek bu ‘çift kuyruklu’ların yapımı başlamış ve hatta vergiler hariç Avrupa’da 650.000 Euro’dan başlayan çılgın fiyatına rağmen sipariş defteri hızla doluyormuş.

MİRASIYLA TUTARLI BİR OTOMOBİL

Bu 21. yüzyılın coachbuilding ‘iş’i, övgüyü hak ediyor. Yarış araçlarının atalarının mirasını olağanüstü yeniliklerle kutlayan AGTZ Twin Tail, iki tasarımı tek bir tasarımda birleştiren modern bir GT otomobil… Fakat orijinal A220 uzun kuyruklunun muhteşem profili ve çarpıcı aerodinamik başarısı hala varlığını sürdürürken, altında ise gizli potansiyelle dolu, kaslı A220’nin kısa kuyruğu gizliyor.

Vizyonlarında bu karoser yapımının muhteşem dünyasını yenilenmiş bir güçle ileriye taşımak olan Andrea ve Jakub, saf bir yarış otomobili yapmak istemediklerinden, bunun yerine, A220 kısa kuyruğunun ilhamını ve tasarım yeniliğini yakalamak ve gerçek Zagato geleneğinde özgün bir Gran Turismo yaratmak istediklerini söylüyorlar.

Zagato ise, “Zagato her zaman bir Grand Touring karoser imalatçısıydı; yarış yeteneğine sahip, ancak yolda her gün kullanabileceğiniz veya Concours of Elegance çimlerini süsleyebileceğiniz arabalar üretiyordu. AGTZ adının ve proje misyonumuzun arkasında yatan sebep de bu idi. Karoser imalatçılarının görevi, alternatif tasarım dilleriyle otomobil dünyasını kışkırtmaktır. Yuvarlak veya kesik kuyrukla oynamak, Gran Touring modelleri için her zaman Zagato'nun tasarım anlayışındaydı. AGTZ Twin Tail ile mirasımızla tutarlı olduğuna inandığımız bir otomobil üretiyoruz” açıklamasını yapıyor.

La Squadra ise, “Otomotiv endüstrisi her zamankinden daha hızlı değişiyor. Gelişen teknolojiyle birlikte daha da nostaljik hale geliyoruz ve bu da bizi geçmişten ilham alarak, yeni fikirleri ileriye taşımaya yöneltiyor” şeklinde başlangıç noktalarını tarif ediyor.

Jakub Pietrzak, “Bu rönesansın henüz başlangıcındayız. Elektrifikasyon rekabeti artırıyor ve ürünleri performans ve sürüş teşvikleri açısından farklılaştırmak zorlaşıyor. Tasarım, karoser imalatçılarının sahneye çıkmasına ve cesur markaları grubun geri kalanından ayıracak benzersiz projeler sunmalarına olanak tanıyacak şekilde daha büyük bir önem kazanacak. Burada, zengin bir geçmişe sahip olan ve efsanevi A110'u başarıyla canlandıran ikonik bir markaya saygılarımızı sunuyoruz.”

Klasik A220’nin uzun ve kısa kuyruklu örnekleriyle AGTZ Twin Tail, La Squadra ve Zagato’nun özel ortaklığını artık bir yeni şirkete bile dönüştürebilir. Zagato'nun karoser ustalığı, tasarım ve üretimine odaklanmasını sağlarken; La Squadra, bu işbirliğinin fikir, satış ve pazarlamasını yönetiyor. Yalnızca çok sınırlı üretim sayılarını düşünüyor, klasik karoser yapım ruhunu modern çağa taşıyor, müşterilerin ihtiyaçlarına çok iyi odaklanma ve akıllı, teknolojik bir omurgayla yanıt verebiliyorlar.

Tasarım sınırlarını zorlayan bu çok ama çok özel ve görenleri aşık edecek kadar fantastik otomobillerin ortaya çıkması, en seçici koleksiyoncuların bile isteklerini karşılayabilmeleri, gerçekten müthiş.

Biçim ve işlevi adeta dudak uçuklatıcı bir biçimde birleştirmişler, fütüristtik estetik ve yeni tasarım öğelerini bir araya getiren bir çılgın otomobil yaratmışlar.