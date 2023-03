Sanatçılardan yardım eli

Takip Et

Gila BENMAYOR

Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi’nde, İstanbul Modern’in geçici olarak kullandığı tarihi binaya yeni taşınan Öktem Aykut Galerisi’nin “Havadan Hafif” sergisinin açılışındaydım geçenlerde...

Galeri kurucularından Tankut Aykut’un “İstanbul Bohemi” diye tarif ettiği, aynı zamanda sokak müzisyeni olan sanatçı Mert Öztekin’in kendine has resmetme yöntemi oldukça ilginç.

Eserleri İstanbul Modern ve Eskişehir Odunpazarı Müzeleri’nin koleksiyonlarında yer alan Mert Öztekin’in tabloları ince kağıt üzerine kondurulan pastel renklerle gerçekten de havadan hafif görünüyor.

Serginin deprem yüzünden ertelendiğini dolayısıyla 24 Mart’a kadar süreceğini söyleyen Tankut Aykut ile sohbette galerilerin ve sanatçıların deprem için yürüttükleri kampanyalar geliyor gündeme.

New York’tan Antalya’ya geniş bir coğrafyaya yayılan kampanyalar çığ gibi büyüyor ve bu yazıda hepsine değinmeme imkân yok ne yazık ki.

Yeri geldikçe bu değerli girişimleri yazmaya devam edeceğim. İstanbul’dan başlarsak, şehrin önde gelen 30 kadar galerisi sanatçılarıyla birlikte önümüzdeki 13-16 Nisan tarihleri arasında 4 gün boyunca depremzedelerin eğitimine destek amacıyla bağış sergisi düzenleyecek.

Kampanyaya katılan galeriler arasında İstanbul’un köklü galerilerinin yanı sıra Ambidexter gibi daha yeni galerilerin de yer alması iyi bir dayanışma örneği.

Tankut Aykut’un değindiği benzer ama tam anlamıyla öncü bir girişim Antalya’dan.

Şehrin ilk ve tek güncel sanat galerisi Den Art’ın kurucusu Avustralya doğumlu Gülden Bostancı. Sanat tarihi ve küratörlük eğitimini Avustralya’da yapan Bostancı dokuz yıldan beri Türkiye’de. Daha önce Ankara’da CerModern’de küratörlük yapmış, eşinin işi nedeniyle Antalya’ya taşınmış.

ANTALYA SANAT GÖNÜLLÜLERİ NE YAPIYOR?

Bostancı depremi duyar duymaz galerinin sanatçılarına eserlerini satarak depremzedelere yardım önerisinde bulunmuş.

Den Art’ın sanatçıları arasında olan Şerwan Güngörmez, Burhan Kum, Ertuğrul Güngör, Faruk Ertekin gibi sanatçılar öneriye hemen yeşil ışık yakmış.

Gülden Bostancı “Antalya, Eskişehir, İstanbul, Ankara’daki koleksiyonerleri bizzat aradım, instagram üzerinden duyurdum neticede 1 milyon liraya yakın bir yardım topladık” diyor.

Eserleri alanların bedelini direkt Ahbap ya da Darüşşafaka’ya ödediklerini belirtiyor. Gülden Bostancı’nın yine depremzedelere yardım çerçevesinde anlattığı bir başka proje gerçekten heyecan verici. Projeye Den Art’a sıklıkla uğrayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri önayak olmuş.

Proje çerçevesinde, Güzel Sanatlar Fakülteleriyle konservatuar eğitimi almak isteyen depremzede gençlerin yetenek sınavlarına hazırlanması için uygun kurslar sağlanacak.“Den Art Galerisi bu projenin üssü haline dönüştü. Çekirdek kadromuz 4 kişi. Gönüllülerle birlikte 15 kişiyiz. Girişimimizin adı Antalya Sanat Gönüllüleri” diye anlatıyor Bostancı. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarının, gönüllü atölyelerin desteğiyle 140 kurs bulduklarını anlatan Bostancı “Depremzede gençlere ulaşmak kolay değil” diyor.

Proje Antalya ile sınırlı değil. Nitekim Antalya Sanat Gönüllüleri İstanbul’dan yardım talep eden depremzedelere uygun kurslar bulmuş. Depremzede gençler Antalya Sanat Gönüllüleri’ne antalyasanatgonulluleri@gmail. com adresinden ulaşabilirler.

NEW YORK’TAN: SIX TWO EDITIONS

Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere ünlü fotografçıların eserleriyle destek veren New York merkezli girişimin ismi depremin tarihine atfen Six Two Editions. ABD’de yaşan ve üreten çoğu fotografçı sanatçıların başlattıkları girişim Türkiye’den de isimlerin katılmasıyla büyüdü.

Girişimin öncülerinden biri New York’ta yaşayan fotografçı Ebru Yıldız.Mail üzerinden yaptığımız yazışmada, 200 fotografçının bağışladıkları basılı fotoğrafları 10 Mart ile 20 Mart tarihleri arasında 150 dolardan satışa sunulduklarını söylüyor. ABD’den fotograflarını bağışlayanlar arasında, Alec Soth, Alessandra Sanguinetti, Andreas Serrano, Pulitzer ödüllü foto muhabiri Barbara Davidson, İranlı çağdaş sanatçı Şirin Neşat, Diana Markosian, Larry Fink, 2023 Pirelli takviminin fotoğraflarını çeken Emma Summerton gibi ünlü isimler var.

Türkiye’den ise kampanyaya katılan isimler Ahmet Sel, Arslan Sükan, Aylin Güngör, Cüneyt Akeroğlu, Berk Kır, Deniz Sabuncu, Dilan Bozyel, Ebru Ceylan, Ekin Özbiçer, Emre Güven, Koray Birand, Murat Germen, Mustafa Seven, Orhan Cem Çetin, Sabiha Çimen.

Six.Two Editions girişiminin ortağı Kahramanmaraş depremi için ABD’de büyük bir kampanya başlatan Turkish Philanthropy Funds. TPF’nin topladığı bağış ÇYDD, AÇEV, Koruncuk Vakfı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu gibi STK’lara gidiyor ve instagram üzerinden bağışın nereye gittiği düzenli olarak yayınlanıyor.

Fotograf satışıyla ilgili bilgiler www.sixtwoeditions.com adresinde.