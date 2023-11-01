Sanatın evrensel dili Cumhuriyet değerleriyle birleşiyor

Helin KAYA

Cumhuriyet döneminin en önemli sanatçılarından İbrahim Çallı anısına düzenlenen bir Cumhuriyet sergisindeyiz. Bize bu projenin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

İyilik İçin Sanat Derneği olarak tüm projelerimizin içeriğinde genç sanatçılarımızın görünürlüğü var. İbrahim Çallı projesi de böyle doğdu aslında. Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan Kuzubağ şarap üretim tesisi, sanat galerindeki ilk sergilerini derneğimizin genç sanatçılarına ayırmak istediklerini söylediler. Biz de, bu sergiye bir değer katmamız gerektiğini düşündük. Bunun için hemen bir danışma kurulu oluşturduk. Küratörümüz Hülya Botasun bölgeyi iyi bilen bir sanatçı ve bunun için kendisine danıştık. Kendisi serginin İbrahim Çallı anısına düzenlenmesinin çok değer katacağından bahsetti. Biz de genç sanatçılarımız İbrahim Çallı desenlerinden ve onun ekolünden fikir alarak işlerini oluştursunlar istedik. ‘Cumhuriyet Sergisi’, sanatın evrensel dilinin, Cumhuriyetin ve demokrasinin değerleri ile birlikte gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

Neden Denizli’deyiz? Buranın sergi için önemi nedir?

Çok iyi bildiğimiz bir ismin Çal doğumlu olduğunu bilmiyorduk. Bizim gibi bilmeyen çok kişi vardı ve bunun bilgisini yaymak bizim için çok kıymetli olou. İbrahim Çallı burada doğup büyüyor, İstanbul sürecinden sonra Fransa dönemi başlıyor ve böylece öğrenciler yetiştirerek çok önemli isimlerin doğuşuna öncülük etmiş oluyor. Bu nedenle biz İbrahim Çallı sergisiyle burayı taçlandırmak istedik. Bir açık çağrı yaptık, bu açık çağrı ile birlikte 21 tane sanatçının eseri seçildi.

Eserler çok uzun bir dönemi kapsıyor, hepsini bir araya nasıl getirdiniz?

Çok geniş bir network sayesinde kolaylıkla eserlere ulaşabildik. Koleksiyoner dostlarımıza projeyi anlatarak bir ricada bulunduk, onlar da böylesi kıymetli eserleri burada sergilememiz için bize izin verdiler. Böylelikle 5 tane İbrahim Çallı, 3 tane Yaşar Çallı eserlerinden olmak üzere açılışımızı yaptık.

İbrahim Çallı ve Yaşar Çallı orijinal yapıtları haricinde genç sanatçıların eserlerine de dikkat çekiyorsunuz. Öyleyse bu projenin genç sanatçıları desteklemek adına bir adım olduğunu söyleyebilir miyiz?

Kesinlikle öyle. Fakat şunu da belirtmek isterim, İbrahim Çallı gibi bir isimden yoksun olsaydı bu sergi bu kadar ilgi çekmezdi. Genç sanatçılar İbrahim Çallı’nın anısına düzenlenen ve onun eserlerinin de görülebildiği bir sergi çatısı altında buluştular. Tabii burada eserlerin satılması aslında onların yeni üretim yapmalarına vesile olacak. İlk 3 ay sergide aynı eserler olacak sonrasında bir açık çağrı daha yapacağız 2. dönemde de yeni işler sergilenecek.