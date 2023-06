DERİN AVCI

Yıllardır bir arada durmayı başarabilen nadir gruplardan birisiniz. Pink Martini ile ilgili sizi hala şaşırtan ne kaldı?

THOMAS LAUDERDALE: Aradan 29 yıl geçtikten sonra böyle bir gruba sahip olmamız ve bu grubun her zamanki gibi hala harika ve eğlenceli olması gerçekten şaşırtıcı. Bu grubu kurduktan neredeyse 30 yıl sonra tüm bunların bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Avrupa Turnesi kapsamında Yunanistan, İspanya ve Türkiye'de dinleyicilerinizle buluşacaksınız. Her bir ülke hakkında neler söylersiniz?

CHINA FORBES: Yunanistan, İspanya ve Türkiye'deki konserler her zaman muhteşem oluyor. Her ülkede sadık ve kendini adamış hayranlarımız olduğu için çok şanslıyız. Yunanistan’da musakka yiyeceğim ve tromboncu Antonis Andreu ile ‘Never on Sunday’ şarkısını söyleyeceğim. İspanya'da tapas yiyeceğim ve Rossy de Palma'yı sahneye çıkarıp benimle şarkı söylemesi için ikna etmeye çalışacağım. Türkiye’de tatlı olarak irmik helvası yiyeceğim ve sevgili hayranlarımız şarkıya eşlik ederken ‘Aşkım Bahardı’ ve ‘Üsküdar'ı seslendireceğim.

Turnede sürprizler olacak mı?

T.L: Bu çok kısa bir turne, iki haftadan az. Daha çok denize hızlı bir dalış yapmak gibi ama en sevdiğimiz ülkelerde. Yunanistan'a, İspanya'ya ve Türkiye'ye gelmeyi her zaman çok seviyoruz; bu ülkelerdeki kalabalıklar her zaman çok coşkulu oluyor. Bu turnenin bizim için en büyük sürprizi ise uzun zamandır sahne menajerliğimizi yapan Will Reichman'ın grubun bir konserinde tanıştığı bir kadınla evleniyor olması. Yani tüm grup uzak bir yerdeki bu harika düğün için Yunanistan'a uçuyor ve ardından turnemize başlıyoruz. Yani bu bir çeşit "Will evleniyor" turnesi!

Bir müzisyen olarak bugün yapılan müziği nasıl değerlendiriyorsunuz?

T.L: Pink Martini her zaman pop müzik kültüründe olup bitenlerin, ana akım müziğin tam tersi yönde ilerledi. Eski Hollywood estetiğine sahibiz. Gerçek enstrümanlarla ve analog tarzda, tercihen kayıtlar için 2 inçlik bant kullanarak sanki geçmişte yaşıyoruz.

Eğer bir gün tüm orkestra üyelerine farklı görevler verseydiniz, orkestrada kim ne yapıyor olurdu?

T.L: Gitaristimiz Dan Faehnle'in sessiz bir lider olduğunu ve harika bir estetik anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum. Dan'in harika bir grup lideri olacağını düşünüyorum. Solistimiz China çok farklı şeyler yapabilir! Bence China biraz sanat yönetmenliği yapmalı. Lojistik ve organizasyon konusunda gerçekten harika ve aynı zamanda bir tür pop anlayışı da var. Bence harika bir tur menajeri olurdu. Kemancımız Nicholas Crosa başka ne yapardı bilmiyorum. Yaptığı işi mükemmel yapıyor. Basçımız Phil Baker muhtemelen Pink Martini turnede olmadığı zamanlarda yaptığı caz kulübü müzisyenliği hayatına devam ederdi. Tromboncumuz Antonis Andreou grubun macera rehberi. Sahne amirimiz Will Reichman grubun en zeki üyesi. Ne zaman bir önerisi olsa hemen benimseriz. Edna Vazquez de öyle. Bunlar gerçekten öne çıkan insanlar. Ancak grubun ve ekibin her bir üyesi Pink Martini'ye özel bir şeyler katıyor

50. yaş gününüzü kutladınız. Bir şarkıcı ve bir kadın olarak, şu anda hayata baktığınızda nelerin farkına varıyorsunuz?

C.F: Şu anda kendimi çok yaratıcı hissediyorum ve bitirmek istediğim çok fazla proje var. İstediğim şeyi her zaman doğrudan ve saygılı bir şekilde istemeye başlamaya karar verdim. Ve neredeyse her zaman istediğimi aldığımı görünce çok şaşırdım! Bu özgürleştirici ve ilham verici oldu. Bir anne olarak, oğlum büyürken daha çok onun yanında olmak istiyorum.