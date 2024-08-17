Sapanca Gölü’nün büyülü dünyası

Deniz Işık

Geçen yıl ‘Hayatlara Işık Olan Canlar’ temalı su altı fotoğrafları sergisi ile su altındaki dünyayı yansıtmıştınız… Bu sene yeni bir sergi ile karşımızdasınız… Bu üretkenliğin kaynağını sorarak başlayalım…

Geçen yıl açtığım sergiyi aslında ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olan 10 Ocak tarihinde planlamıştım. Ancak 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle sergi açılışını ertelemenin daha doğru olacağını düşündüm. Depremden sonra ülkenin ve dünyanın her yerinden başlayan yardım seferberliğine su altı fotoğrafları sergisi açarak farklı bir yaklaşımla ben de katılmak istedim. Bu konuda hızlı hareket ederek, Ekonomi Gazetesi ve Karmetal Sawlutions işbirliğinde iş dünyamızdan ve çevremizden aldığımız destek ve yardımlarla ‘Dünya Yetimler Günü’ olan 6 Nisan’da Adapazarı Agora AVM’de katılımın yoğun olduğu bir programla su altı fotoğrafları sergisini açarak sergiden elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmını Adapazarı’nda bir kısmını da Kahramanmaraş’taki yetim ve öksüz çocuklara bağışladık.

Yeni sergi için seçtiğiniz tarih de yine çok anlamlı: 17 Ağustos depreminin 25. Yılı….

Deprem sonrasında ekranlarda ve sosyal medyada gördüklerimiz acı manzarayı 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşamıştık. Yer ve mekanlar her ne kadar ayrı olsa da acılar ve yaşananlar aynıydı. Bu nedenle depremi yaşamış ve enkazdan çıkmış biri olarak üzerimize düşenden daha fazlasını yapmaya çalıştım. Bir önceki sergiyi de açtığımız günün de özel bir anlamı vardı. Birçok dünya devletlerinde ve ülkemizde 6 Şubat Dünya Yetimler Günü olarak çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu nedenle geçen yıl açtığım serginin temasını da ‘Hayatlara Işık Olan Canlar’ olarak belirlemiştim. Bu seneki serginin teması ise ‘Cobitis emrei’.

Bu serginin çıkış noktasını anlatır mısınız?

Cobitis emrei, Türkiye’de sadece Sapanca Gölü’nde yaşayan endemik bir balık türü. Uzun süren dalışlarımızın sonucunda görüntülemeyi başarabildik. Sergide yer alan fotoğrafların tamamı Sapanca Gölü’nde çekildi. Bu sergi ile aynı zamanda Sapanca Gölü’nün kirliğine de dikkat çekmek istedim. Çünkü Sapanca Gölü, Adapazarı’nın önemli bir içme suyu kaynağı. Dünyanın sayılı gölleri arasında ve suyu içilebilir birinci sınıf (A1) kalitede.

Ne kadar zamanlık bir çalışmanın yansıması bu kareler?

Sadece Sapanca Gölü’nde yaptığımız dalışlar 2 yıl sürdü. Dalışlarımızın sonunda çektiğimiz binlerce fotoğrafın arasından seçtiğimiz 36 fotoğrafı sergiliyoruz.

Bu iki sene zarfında ne kadar zaman ayırdınız çekimlere? Sizi en çok hangi noktalar zorladı?

Su altı fotoğrafçılığı ayrı bir eğitim ve uzmanlık gerektiriyor. Her boş zamanımı dalış yaparak değerlendirdim. Fotoğraf çekimi için gece yaptığımız dalışlardan daha verimli bir sonuç alıyoruz. Ancak göllerdeki görüş alanı denizlerimize göre daha az. Bu nedenle her dalışımızda fotoğraf çekiminde istediğimiz kaliteyi alamıyoruz ve sonraki günlerde dalışlarımızı tekrarlamak zorunda kalıyoruz.

Sadece Sapanca Gölü’nde yaşayan ve birçoğu ilk defa görüntülenen canlı türleri de yer alacak bu sergide… Örnek verebilir misiniz, hangi canlıları ilk kez göreceğiz?

İsmi üzerinde: ‘Cobitis emrei’ ilk defa bu sergide yer alacak ve benim de ilk defa gördüğüm bir balık türü. 10-12 cm büyüklüğünde ve bilim insanlarının araştırmasına göre Türkiye’de sadece Sapanca Gölü’nde yaşıyor. Balık türlerinden başka canlı ve bitki türleri de var Sapanca Gölü’nde... Ancak bazı türlerinin geleceği tehlike altında. Bu konuda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Gaygusuz’un başkanlığını yürüttüğü projeyi nesli tehlike altında olan canlıların koruma altına alınması açısından önemsiyorum ve destekliyorum.

Cobitis emrei’ adlı sergi, 17 - 23 Ağustos arasında Agora AVM’de açılacak ve saat 10:00-22:00 arasında gezilebilecek. Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) üyesi olan, Ekonomi Gazetesi Sakarya Bölge Temsilcisi Hasan Coşkun'un 2 yıl süren dalışları sonucunda Sapanca Gölü’nde farklı derinliklerde yaşayan canlıların gündüz ve gece çekilmiş 36 karesi sergilenecek.

Kar Metal SAWlutions ve Ekonomi Gazetesi katkılarıyla, Sapanca Gölü’nde çekilen fotoğraflardan oluşan serginin gelirleri ise yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.