Saran Group, 25’inci spor salonunu Şırnak'ta açtı

Saran Group, Cumhuriyet'in 100. yılında 25’inci spor salonunu Şırnak'ta açtı. Salona, diğer 24 spor salonunda olduğu gibi Atatürk ismi verildi.

Sarı-lacivertli renklerle inşa edilen spor salonunun açılışına Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Şırnak İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve 200'ün üzerinde davetli katıldı.

Açılışta konuşan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, topluma fayda sağlamak için kazanımlarını spor aracılığıyla paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi: "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün adını taşıyan 25'inci spor salonumuzu ülkemize, devletimize ve gençlerimize hediye etmenin heyecanını yaşıyoruz. Bizler gücümüz yettiği sürece, gençlerimize spor imkanı vermek için bu tip projelere devam edeceğiz. Sevgili gençler, bahane üretmeyin, pes etmeyin, iyimser olun ve çok çalışın. Cumhuriyet fırsat eşitliğidir, emeğin güvencesidir. Cumhuriyet'e sahip çıkın."

Şırnak Atatürk Spor Salonu, açılış töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.