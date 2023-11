Şarkımın TikTok'ta viral olacağını düşünmemiştim

Takip Et

Ece ULUSUM

Fransız müzisyen Mathieu Hocine’nin projesi olarak 2000 yılında hayata geçen Kid Francescoli yeniden İstanbul’da. Zorlu PSM'de bugün başlayan ve yarın devam edecek %100 Müzik katkılarıyla MIX Festival’in konuklarından biri olacak. Üstelik yeni albümü Sunset Blue’ndan şarkılarla!Müzisyen ile müzikten biraz da futboldan konuştuk.

Son albüm Sunset Blue yayınlandı. İlk tepkiler nasıl? Şarkı sözlerini yazma ve kaydetme sürecinden kısaca bahsetmek ister misiniz?

İlk tepkiler oldukça iyi, insanlar beğenmişe benziyor çünkü bazı tanıdık şeylerin yanı sıra yeni sesler ve etkiler de var ve bu tam olarak her albümün yapımında aradığım şey. Ayrıca ilk konserlerde insanlar yeni şarkılara eşlik etmeye başladılar ki bu da en güzel duygulardan bir tanesi. Seyahatler sayesinde yıllara dayanan Akdeniz’e olan bağım yazım ve kayıt sırasında kendine yer buldu. Bu yüzden aile ve çocukluk anılarından, yaşlanmakla ilgili düşüncelerden ve bir hayalin (dünya turu) gerçekleşmesinden bahsederek çok kişisel ve samimi bir hale getirmeye karar verdim.

Take Time şarkınız için yeni bir müzik videosu yayınladınız. Denize bakan bir yolda mavi bir araba kullanıyorsunuz. Bu fikir nereden aklınıza geldi?

Şarkının ve şarkı başlar başlamaz hissettiğiniz duygunun tadını çıkarmanın bir yolunu düşünmeye çalıştım ve deniz kenarında araba kullanmaktan başka bunu yapmanın daha mükemmel bir yolu yok gibi geldi.

Albümdeki 3 şarkıda Julietta size eşlik ediyor. Sizce şarkılara nasıl bir atmosfer kattı?

Sesini ve melodilerini seviyorum. Görür görmez sevdiğim Amerikan (batı yakası) tarzı havalı bir tembelliği var ama aynı zamanda melodileri çok akılda kalıcı ve onunla yazmaktan ve kaydetmekten çok keyif aldım, gerçekten akıcı ve eğlenceliydi.

Mavi rengin sizin için önemi nedir?

Bu albümle ifade etmeye çalıştığım şeye mükemmel bir şekilde uyuyor çünkü hem denizin rengini hem de melankoliyi çağrıştırıyor.

Artık her müzisyen şarkılarının Tiktok uygulamasında viral olması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde şarkı iyi olsa bile tutmayacağını düşünüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?

Bence kesinlikle bu şekilde düşünmemelisiniz çünkü Tiktok’ta viral olmak için bir şarkı yazarsanız o zaman meseleyi kaçırırsınız. Bence elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp en iyi şarkıyı yazmak daha iyi, belki o zaman TikTok'ta viral olur. Ben bunun canlı kanıtıyım, çünkü Moon'u kaydettiğimizde şarkımın TikTok'ta viral olacağını düşünmemiştim çünkü o zamanlar böyle bir şey yoktu, sadece sevdiğimiz iyi bir şarkı yaptık.

Ekim ayı bitiyor ve yılın sonuna yaklaşıyoruz. Müzik kariyeriniz için bu yılın en önemli olayı neydi?

Yeni albümümün yayınlanması. Bu bir müzisyen için her zaman önemli bir adımdır.

Fransa'da bir böcek krizi var biliyorsunuz. Bu sizi etkiledi mi?

Kriz daha çok Paris'te, ben Marsilya'dayım, bu yüzden güvendeyim. Ekibimdeki bazı insanlar Paris'ten ama etkilenmediler, bu yüzden her şey yolunda sanırım.

Konserde bizi neler bekliyor?

Yeni şarkılar, yeni ışıklar ve yeni bir davulcu ve yeni bir gösteri!

Müzikal olmayan bir soru. Futbolu seviyorsunuz ve Olimpik Marsilya futbol kulübünün bir taraftarısınız. Ligue 1'deki son 5 maçlarına baktım ve iyi gitmiyorlar. Neler oluyor? Sizce takım neden düşüşte?

Bilmiyorum ve bu konuda hâlâ çok üzgünüm. Görünüşe bakarsak asla başaramayacağız gibi duruyor. Ne zaman iyi bir dönem geçirsek ve parlak bir gelecek için umutlanmaya başlasak (her zamanki gibi), her şey ters gidiyor ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalıyoruz. Doğruyu söylemek gerekirse bundan yoruldum ama yine de takımı takip ediyorum ve stadyuma gidiyorum, artık ailem gibi oldular.