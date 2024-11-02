Seçimlerde yıldız savaşları

Derin Avcı

2024 başkanlık yarışı, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasında olsa da, her iki tarafın mesajını güçlendiren ve yakın tarihin en ünlü simalarından bazılarının desteğini aldığı için yıldızlarla dolu siyasi bir gösteriye dönüştü. Peki ünlülerin desteği önemli?

Harvard Üniversitesi’nde yapılan son araştırmaya göre, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde ünlülerin adaylara destek vermesinin özellikle genç seçmen üzerinde önemli bir etkisi var. Araştırmaya göre ‘Güven duyulmayan geleneksel medyanın’ yerini yıldızlar almış. Referans ise 2020 seçimlerine dayanıyor.

Hatırlayalım: Pop yıldızı Taylor Swift’in Joe Biden’a desteğini açıklamasıyla birlikte, sadece bir günde 35.000 yeni seçmen kaydının yapılmasıyla kendini gösterdi. (Vote.org’a göre).

Benzer şekilde, Oprah Winfrey’in 2008’de Barack Obama’ya desteği yaklaşık bir milyon ek oy kazandırmaya yardımcı oldu. Bu kapsamda, hem Donald Trump hem de Kamala Harris’in kampanyaları için çeşitli ünlüler desteklerini ardı ardına açıkladı.Donald Trump’ın destekçileri arasında Elon Musk, Zachary Levi, Kid Rock, Hulk Hogan, Amber Rose, Brett Favre ve Roseanne Barr gibi isimler bulunuyor.

Kamala Harris’i destekleyen ünlüler ise Beyonce, Eminem, Cher, Usher, Lizzo, Taylor Swift, Billie Eilish, Ricky Martin, John Legend, Cynthia Nixon, Oprah Winfrey, Mindy Kaling, George Clooney, Foo Fighters ve Bruce Springsteen gibi isimler öne çıkıyor. Bu desteklerin, ünlülerin sahip olduğu geniş kitleler aracılığıyla seçmen katılımını artırma ve halkı harekete geçirme potansiyeli olduğu belirtiliyor.Country yıldızları ve sporcular Trump’tan yanaKid Rock Müzisyen, Trump mitinglerinde sıkça yer alıyor ve onu destekleyen konuşmalar yapıyor.Hulk Hogan Eski güreşçi, Cumhuriyetçi Ulusal Kongre’de (RNC) Trump’ı destekleyen coşkulu bir konuşma yaptı.Amber Rose Model ve rapçi, Trump’ın medya tarafından yanlış tanıtıldığını öne sürerek desteğini açıkladı.Brett Favre Eski NFL oyuncusu, Trump için televizyon reklamında yer aldı ve “güçlü bir lider” olarak tanımladı.

Roseanne Barr Komedyen, Trump’ı destekleyen mizahi videolar yayınlayarak desteğini gösteriyor.

Pop, rap, hip-hop ‘Harris’ diyor

Beyonce Harris için Houston’da bir mitinge katıldı ve onu “gelecekteki başkan” olarak tanıttı. Eminem Detroit’te Harris’in mitinginde konuşarak genç seçmenleri oy vermeye çağırdı. Cher Sosyal medyada Harris’e olan desteğini paylaşarak onun “haklarımızı koruma” konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Usher Atlanta’da Harris’in mitingine katıldı ve onun özgürlük mücadelesine destek verdi. Lizzo Detroit’te destekleyeci bir konuşma yaptı.

Taylor Swift Harris’i sosyal medya üzerinden destekleyerek hak ve özgürlükler için mücadele eden bir aday olarak nitelendirdi. Bruce Springsteen-Harris’in, Amerikalılar için eşitlik ve adalet gibi ortak değerleri koruyacağına inandığını söyledi.