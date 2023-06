Şehirde yeni başlangıçlar

CANAN DEMİRAY

Carrie, Miranda, Charlotte ve Samantha. New York'ta 30’larındaki bu dört arkadaşın hayat yolculuklarını tüm çıplaklığıyla izlemeye başladığımız günün üstüne tam 25 yıl geçti.

Kimi zaman aşka inandırıp kimi zaman küstürdü, mutlu olmak için evliliğin şart olmadığını, sevdiğiniz işi yapmanın, arkadaşlardan aile kurmanın ve aidiyet hissettiğiniz ortamda yaşamanın önemini izleyicilere anlattı. Hem de cesur ve parlak parçalarla dolu bir moda rüzgarı yaratarak…

Dizinin 25. yılı kutlamaları için haziran başında NewYork’ta Carrie’nin dairesi hayranlarının ziyaret edebilmesi için yeniden yaratılarak bir kaç günlüğüne kapılarını açtı. Gardrobundan, laptop’una, cosmopolitan kokteylinden ayakkabılarına bu deneyim için biletler hızla tükendi. Bu hafta ise aynı deneyim Londra’daki hayranları için mevcut. Yine bu yıldönümü için Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis ile yapımcı Patrick King bir araya geldi. Dörtlü, bu bölüm için yaptıkları söyleşide dizinin kökenlerini, ikonik karakterlerin evrimini ve dizinin ardındaki duyulmamış sırlarından bahsediyorlar.

Altı güzel sezonun üstüne iki de filmden sonra, geçtiğimiz yıl spinoff dizisi ‘And Just Like That…’ ile kaldıkları yerden hayranlarıyla buluştular. Bu kadar yılın ardından üstelik de Samantha’sız geri dönen dizi “tek sezondan öteye gitmez” spekülasyonlarına rağmen 22 Haziran’da ikinci sezon ve yepyeni maceralarla geri döndüler.

Yıllarca ‘Sex and the City’de Carrie ve ruh eşi Mr Big’in bir ayrı bir barışık olduğunu gördükten sonra ‘And Just Like That’ onların evli mutlu hallerini ekrana getirdi. Herkes çok mutluysa izleyici neyi takip edecek? Durum böyle olunca hızlı bir giriş yaparak ilk bölümün sonunda Mr Big kalp krizi geçirdi, son nefesini verirken Carrie eve girdi ve ayağında düğününde de giydiği mavi Manolo Blahnik ayakkabılarıyla duşta yere yığılan sevgilisine koştu. Big diziye veda etti ve bize tüm sezon boyunca yas tutan, dul hayatına alışmaya, yeni bir düzen kurmaya çalışan Carrie’yi emanet bıraktı. Carrie bu sezonda son yılların yükselen medyası podcast dünyasına giriş yaptı.

Miranda ise bizleri gri saçlarıyla karşıladı. Yıllarca şirketler hukukuna harcadığı zamanı geride bırakıp okula dönmenin ve insan hakları alanında yüksek lisans yapmanın peşindeydi.

Miranda kariyerini sorguladığı gibi, oğlu Brady’nin genç bir delikanlı olduğu ve eşi Steve ile ilişkisinin iki ev arkadaşına dönüştüğü bu yıllarda cinsel kimliğini de sorguladığını gördük.

Diziye yeni katılan karakterlerinden biri Dr. Nya Wallace, Miranda’nın okuldan hocası ve ardından arkadaşı olarak ekibe katıldı ve onun hayatını da tanımaya başladık. Miranda’nın hayatına giren bir kadın ise Grey’s Anatomy’de Doktor Torres olarak tanıdığımız Sara Ramirez’in canlandırdığı fenomen Che. Miranda’nın cinsel kimlik bunalımı Che ile bir yön buldu. Steve’i aldatıp sonradan da itiraf etmesi yıkıcı oldu elbette. Bir zamanların güçlü, evin aklı başında kızı, “ailemizin direği” havasındaki Miranda’nın karakterinde değişim izleyicileri çok tatmin etmese de hayatına yeni giren renkli karakterli fenomen sevgilisi ile neler olacak izleyeceğiz.

Gel gelelim Charlotte’a. Dört kadın arasında en tutucusu olan Charlotte bu yeni dizide küçük kızı Rose’u anlamanın peşinde. Rose adını ‘Rock’ olarak değiştirip annesinin seçtiği çiçekli cici kız elbiselerini giymek istemediğinde Charlotte ve kocası Harry cinsel akışkanlık, ‘non binary’ konularıyla yakinen tanışmak durumunda kaldı. Bir ergenin ebeveyni olmak zaten zorken bir de böyle yabancı gelen bir konu karşısına çıkınca Charlotte afalladı. Yeni sezonda büyük kızı Lily bekaretini kaybetmeye hazır hissettiğini söyleyince, kızlarını kollamanın peşinde bu sezon neler yapacak, anne-kız ilişkileri bakalım bu sezonda nereye evrilecek izleyeceğiz. Neyse ki eşi Harry yanıbaşında ve birbirlerini hala severek destekliyorlar.

Dizinin bir diğer yeni kadın karakteri ise Lisa. Charlotte okuldan veli arkadaşı Lisa ile okul etkinliklerinde yakınlaştı, onu etkilemek siyahi bir arkadaş edinmek için garip durumlara kendini soktu. Sonunda arkadaşlar ve bu sezonda da arkadaşlıkları pekişecek gibi.

Sarita Choudhury’nin canlandırdığı Seema Patel, kısa sürede Carrie'nin en yakın arkadaşlarından biri haline gelerek gruba karışıyor. Başarılı ve bekar bir Manhattan emlakçısı olan Seema, Big’i kaybettikten sonra Carrie'ye dairesini satmasında yardım ediyor, bekarlar dünyasında desteği de oluyor.

GELEN GİDENİN YERİNİ TUTAR MI?

Aslında tüm sezonda oynaması planlanan Carrie’nin yakın arkadaşı Stanford’ı canlandıran Willie Garson, çekimler sırasında rahatsızlanıp diziden ayrılmış sonrasında da hayatını kaybetmişti. Diziden çıkışı “Tokyo’ya taşındı” şeklinde gösterildi, ne de olsa sezonun en büyük kaybı Mr. Big olacaktı.

Grubun en dobrası ve deli dolu olanı Samantha ile ise araları açılmış, hikayeye göre o da Londra’ya taşınmıştı. Samantha’nın desteğinden mahrum kalan Carrie Big’in yas tuttu, sezon boyunca günlük tutar gibi ona karşılıksız mesajlar atıp durdu. Samantha’yı canlandıran Kim Cattrall üçüncü bir film konuşulduğu sıralar kadroya dahil olmayacağını söylemişti, yeni diziye de dahil olmadı. Bu sezonda son bölümde görüneceğini öğrendik konuk sanatçı olarak. Nasıl bir sahne, brunch’a mı gelecek, telefona mı yanıt verecek, sezon sonunu bekleyeceğiz.

Bu arada Cattrall, Glamorous adlı yeni Netflix dizisiyle makyaj dünyasının önde gelen efsanesi Madolyn Addison karakterini canlandırmak üzere ekrana nasıl bir tesadüfse aynı gün dönüyor.

Bu ayrılan üç oyuncunun da dizideki yerlerini doldurmak mümkün değil ama yeni karakterler ve getirdikleri farklı bakış açılarını bu sezon olgunlaştırabilirlerse belki izleyicinin de odağı değişebilir.

50’SİNDEN SONRA FLÖRT DÜNYASI

Sezonun son sahnelerinde Carrie’yi, ‘Sex and the City’ adlı yeni podcast'ini kaydetmeye başlayıp yapımcısı Franklyn ile öpüşürken görmüştük. Ama Carrie’nin aşk hayatı bu sezonda Franklyn ile sınırlı kalmayacak biliyoruz. Eski yıllarda kimi izleyicinin Carrie nişanı atarken “Bu çocuğu nasıl kaçırdın” diye hayıflandığı, eski sevgili Aidan diziye geri dönenlerden. Bu da dizinin dinamiğini değiştirenlerden olabilir.

Yeni sezonda Big’i kaybetmesinin üzerine bir yılı deviren Carrie, dizi tanıtımlarında yeniliklere artık kapısını açtığını söylüyor. Carrie’nin New York’la devam eden aşkına renkli gardrobu, özgüvenle giydiği ayakkabıları, cesur ve dikkat çekici aksesuarları eşlik edecek. Dizi çekimlerinden sosyal medyaya yansıyan fotoğraflardaki aksesuarları viral olmuştu, gösterişli tarzıyla her bölümüyle iyi kötü moda yine elbette konuşulacak.

Dizinin ikinci sezonu 11 bölümden oluşuyor. 22 Haziran itibariyle perşembe günleri Max ekranında başlıyor. Eski hayranlarının mutlaka izleyeceği dizi, yeni nesil izleyiciye ne kadar hitap ediyor emin değilim. 2020’lerin dünyasının dertleri, kavramları, iletişim dünyasını gündemlerinin bir parçası yapacakları kesin, televizyon dünyasında tabu yıkma dönemleri geride kalsa da arkasından gelen birçok yapım için çok farklı bir yol açtıklarını asla unutmayacağız.