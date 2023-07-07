“Şeker ilavesiz çikolata reçetelerimiz artıyor”

ÖZGE YAVUZ

Kahve Dünyası, kahveleriyle olduğu kadar çikolatalarıyla da ünlü bir marka. Kahve ve çikolata alanında sürekli yenilikler yapan bir yönetim ve Ar-Ge ekibine sahip. Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, “Kahve Dünyası’nda inovasyon hiç bitmiyor, her zaman yeni tatlar ve lezzetler peşindeyiz. Misafiri lezzetle şaşırtmak hoşumuza gidiyor” diyerek, sağlık uzmanlarının da belirttiği gibi kararında tüketilen çikolatanın sağlığa oldukça faydası olduğunu söylüyor. Altınkılıç, “Bu nedenle şeker ilavesiz çikolata reçetelerimiz artarken çikolataya olan bakış açımızı da tüketici nezdinde yeniden ele alıyoruz” diyor. Altınkılıç’la Dünya Çikolata Günü üzerine…

Dünya Çikolata Günü ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Kaynak olarak hep değerli madenler konuşulur, Kahve Dünyası olarak bizim için en değerli iki şey kahve ve kakao çekirdeği… Bu nedenle Dünya Çikolata Günü’nü her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Hayatımızın lezzetli bir parçası olan çikolataya, tüketicinin yüklediği anlam ve beklentiyle doğru orantılı bakılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya Çikolata Günü bu anlamda hayatımıza tat katan keyifli ve lezzetli bir gün.

Kahve Dünyası, kahveleri ile olduğu kadar çikolatasıyla da ünlü bir marka. Satışlarınızın ne kadarını çikolata oluşturuyor?

Tüm satış kanallarını düşündüğümüzde ciromuzun üçte birini çikolata oluşturuyor.

Çikolata konusunda sürekli yeni ürünler geliştirdiğinizi biliyorum. Bu alandaki Ar-Ge çalışmalarınızla ilgili bilgi verir misiniz?

Çikolata; kahve, dondurma, unlu mamul ve içecek kategorisindeki birçok ürünümüzde önemli bir hammadde ve tat. Çikolatayı her haliyle menümüzde görebilirsiniz. Kahve Dünyası olarak son iki yıldır reçetelerimizde doğallık ön planda. Kullandığımız her hammaddenin kendi özünü olduğu formda kullanmayı esas alıyoruz. Amacımız tüm reçetelerde sadece doğal tatlara dönmek. Bunun için de AR-GE ekibimizle sınırları zorluyoruz. Örneğin fit kategorimize yeni eklenen fındıklı ve fıstıklı ham ürünlerimiz şeker ilavesiz bitter ve beyaz çikolata ile hazırlandı. Geçtiğimiz kış sıcak çikolatada yeni bir tat sunduk, sıcak çikolata deneyimini gerçek fındık parçalarıyla birleştirdik. Çikolatalı Türk Kahvesi ise Kahve Dünyası Türk Kahvesi ailesinin inovatif bir ürünü oldu. İçinde gerçek bitter çikolata kullanımı ile bambaşka bir deneyim sundu.

Kahve Dünyası’nda inovasyon bitmiyor…

Her zaman yeni tatlar ve lezzetler peşindeyiz. İlkleri yapmayı seviyoruz, misafiri lezzetle şaşırtmak hoşumuza gidiyor. Şu an kakao meyvesi ile ilgili özel bir çalışmamız bulunuyor. Yakın zamanda şaşırtan bir ürünü tüketicilerle buluşturacağımızın haberini verebilirim. Çikolataya olan tutkumuz ve heyecanımızla tüketicileri çikolatalı yeni ve lezzetli inovatif tatlarla buluşturmaya devam edeceğiz.

Çikolata alanındaki hedefleriniz nedir?

Menülerimizde yaptığımız değişiklerle her beslenme tipine hitap eden ürünlere yer verirken aslında tüketici alışkanlıklarını da değiştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun en önemli bileşenlerinden biri de çikolata. Sağlık uzmanlarının da belirttiği gibi kararında tüketilen çikolatanın da kahvenin de sağlığa oldukça faydası var. Bu nedenle şeker ilavesiz çikolata reçetelerimiz artarken çikolataya olan bakış açımızı da tüketici nezdinde yeniden ele alıyoruz. Tüketicinin kendini ödüllendirdiği bir tatlıdan çok bilinçli bir şekilde tükettiği ve günlük beslenmesinde nasıl tüketebileceğine dair yol gösterici olmak misyonlarımızdan biri.

Sütlü çikolata halen önde mi tüketimde?

Araştırmalara göre sütlü çikolata tüketimi ülkemizde hala önde. Halbuki bitter çikolatanın faydaları saymakla bitmiyor. Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmadan örnek verecek olursam örneğin İsviçre kişi başı 8.8 kg yıllık çikolata tüketimine sahipken aynı yıl yapılan ülkeler obezite sınır araştırmasında 191 ülke arasında 112. sırada olduğu görülüyor. Kahve Dünyası olarak çalışmalarımızla tüketiciyi daha fazla bilinçlendirmek ve kaynak olarak kullanabileceği bir marka olmak ana hedefimiz.