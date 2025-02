Sekiz saat nefesinizi tutacaksınız

CANAN DEMIRAY

“Reacher aslında dokuz yaşındaki halim”

LEE CHILD

Yazar ve aynı zamanda yönetici yapımcı Child, “Bu sezon hızlı, heyecan verici ve gerilim dolu olacak” diyor.

Reacher üçüncü sezonunda diğerlerine kıyasla nasıl farklılaştı?

İlk sezonda izleyicilere Reacher’ı tanıttık; geçmişini, ailesiyle olan bağlarını gösterdik. İkinci sezon, profesyonel ailesine, yani ordudaki birimine odaklandı. Artık “Onu tanıttık, kim olduğunu biliyoruz” diyerek üçüncü sezona klasik Reacher’la giriş yapabiliriz: tamamen yalnız, sürekli tehlike içinde, gizli bir görevde ve düşmanca bir ortamda hayatta kalmaya çalışan biri. Bu doğal bir ilerleyiş oldu; önce onu inşa ettik, sonra tamamen kendi başına bıraktık.

Alan Ritchson’ın, Reacher için tercih edilmesinden bahsedelim…

Eğer hikâye tek bir karakter etrafında dönüyorsa, onu canlandıracak oyuncunun seçimi kritik hale gelir. Bu süreç bizim için mükemmel işledi. İlk sezonda Reacher, ordudan yeni çıkmış, kim olduğunu ve dünyadaki yerini anlamaya çalışıyordu; Alan da karakteri keşfediyordu. Şimdi ise rolüne tamamen oturdu, kendini güvende hissediyor—tıpkı Reacher gibi. İkisi birlikte büyüdü ve bu da ekrana doğal bir şekilde yansıdı. Alan’ın güveni, Reacher’ın güveniyle birebir örtüşüyor.

Reacher, ilk sezondan bu yana nasıl bir değişim geçirdi?

En büyük değişim, karakteri tamamen özümsemesi. Bunu abartılı hareketlerle göstermesine gerek yok—artık o, Reacher. Gösterişli biri değil; sadece sakin bir hayat yaşamak istiyor ve ancak gerektiğinde harekete geçiyor. Alan, bu dengeyi mükemmel yansıtıyor. Onu izlediğinizde, aslında sadece kahvesini içip bir dilim turta yemek isteyen biri olduğunu hissediyorsunuz, ama olaylar onu istemeden bir kahramana dönüştürüyor.

Yeni sezonda Brian Tee’nin canlandırdığı Quinn karakteri önemli bir düşman. Quinn, Reacher için neden farklı bir kötü adam?

Reacher, Quinn’i 10 yıl önce öldürdüğünü sanıyordu, ama hâlâ hayatta. Bu hayatta kalma yeteneği onu daha da korkutucu yapıyor. Reacher’ın yılanın başını ezmesi gerekiyor ve Quinn, basit bir rakip değil, tam anlamıyla efsanevi bir düşman. Koruması olan Pauly ise fiziksel olarak daha korkutucu, çünkü Reacher’dan bile iri.

Dövüş sahneleriniz inanılmaz derecede gerçekçi ve detaylı. Bunları nasıl bu kadar canlı yazabiliyorsunuz?

Zorlu bir mahallede büyüdüm ve Reacher aslında dokuz yaşındaki halim. TV ve sinemadaki dövüş sahneleri genellikle gerçekçi değildir, ama ben onları olabildiğince gerçekçi yapmaya çalışıyorum. Gerçek kavgalar hızlı ve acımasızdır, biz de bunu yakalamaya çalışıyoruz. Ancak Reacher, Pauly ile dövüşürken ilk kez gerçekten zor bir rakiple karşılaşıyor.

Maria Sten- Frances Neagley

“Neagley, bir denge unsuru”

İkinci sezondan tanıdığımız Frances Neagley, kahramanımıza destek için her zaman bir telefon uzaklığında.

Bu sezon Neagley’in hikâyeye dahil olması başta planlanmamıştı ama olaylar onu bir şekilde içine çekti. Onun Reacher’la olan ilişkisini bu kez biraz daha derinlemesine görüyoruz. Neagley, Reacher’ın güvenebileceği nadir insanlardan biri ama bu, klasik anlamda bir dostluk değil. O, Reacher’a gerektiğinde “Bunu gerçekten yapacağına emin misin?” diye soran kişi. Aynı zamanda yanında olup ona destek vermeye de çalışıyor. Neagley, doğrudan bir yönlendirme yapmasa da Reacher’ın kararlarını sorgulamasına sebep oluyor. Ama tabii ki, Reacher her zaman kendi bildiğini yapar.

Sonya Cassidy- Sarah Duffy

“Duffy olmaya bayıldım”

Oyuncu Sonya Cassidy, hızlı, doğrudan harekete geçen DEA ajanı Sarah Duffy rolüyle çıkıyor karşımıza…

Bostonlu DEA ajanı Sarah Duffy rolüyle diziye katılan güzel Sonya Cassidy, güçlü ve bağımsız bir karakter olarak Reacher’ın dünyasına yeni bir dinamik getiriyor.

“Duffy’ye bayıldım! Sert, zeki, taviz vermeyen bir DEA ajanı ve üstelik Boston’lu! Boston aksanını denemek benim için büyük bir meydan okumaydı ama sürece bayıldım. Duffy sezona zaten yoğun bir tempoyla başlıyor, kendi işini halletmeye çalışırken bir de Reacher çıkageliyor ve her şey daha da karmaşık hale geliyor. Ama zamanla fark ediyor ki aslında ikisi de aynı çalışma tarzına sahip: hızlı, doğrudan ve lafı dolandırmadan. Başlangıçta çatışma yaşasalar da sonunda birbirlerine güvenmeyi öğreniyorlar. En unutulmaz sahnelerimden biri kesinlikle patlayıcılarla dolu bir dövüş sahnesiydi! Gece çekildi, hava soğuktu ve adrenalin hiç düşmedi. O sahneyi çekerken aksiyon sahnelerinin ne kadar emek ve özveri gerektirdiğini bir kez daha anladım.”

ZEKİ VE ADİL

Jack Reacher, yalnızlığı seven, kuralları esnetmeyi seven kıdemli askeri polis müfettişi. Gücü, zekası ve sonuna kadar adalet anlayışıyla tanınıyor. Tom Cruise’un oynadığı Jack Reacher (2012) ve Never Go Back (2016) filmlerinden sonra, Prime Video’nun Reacher dizisi, Alan Ritchson’la karakterin en gerçekçi ve kitaba en sadık uyarlamasını sunuyor.

HESAPLAŞMA!

20 Şubat’ta Prime Video’da başlayacak dizinin yeni sezonunda Reacher bu kez sahte bir kimlikle suç dünyasına sızarak ölümcül bir kaçakçılık çetesinin içine giriyor, geçmişinden gelen hesaplaşmalar da yakasını bırakmıyor. Sekiz bölümlük yeni sezon, haftalık olarak yayınlanacak. İlk üç bölüm 20 Şubat'ta, sonraki bölümler ise 27 Mart’a kadar sadece Prime Video'da.