Ece ULUSUM

Müziğin her türüne deneyimsel taraflarına sahne açan Borusan Müzik Evi, yeni sezonunda dinleyiciye dolu dolu program sunuyor. Programın öne çıkan konserlerini ve yeni açıklanan konserleri Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay’a sorduk.

Yeni sezonda sizi heyecanlandıran şeyler neler oldu?

Sezonun bütünü her zamanki gibi beni heyecanlandırıyor. Sezonumuzda yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve projelerini ağırlayacağımız için mutluyuz ve heyecanlıyız. Bunların yanı sıra albüm lansmanları her zaman beni ekstra mutlu eder. Bu sezon, 30 Nisan’da Uğur Güneş Quartet’in ‘Unstable’ albüm lansmanı ve 11 Mayıs’ta ‘Türk Elektronik Müziğinde Kadın Besteciler’ albüm lansmanı konserlerini sayabiliriz.

BME’nin programı açıklandı ancak basın yemeğinde sürprizler olur, yeni isimler eklenir demiştiniz. Var mı duyurabileceğiniz isimler?

Evet, programı açıkladığımızda 13 konser duyurmuştuk. O sırada halen devam eden görüşmelerimizden dolayı ismini açıklayamadığımız Patrick Walker ‘40 Watt Sun’ (Solo) konseri, 9 Aralık Cumartesi günü Kod Müzik ile yaptığımız Nova Muzak serimiz içerisinde Müzik Evi’nde gerçekleşecek.

BME’de konseri seyretmeyi en çok sevdiğiniz köşe, koltuk neresi?

Biletlerinin tükendiği konserlerde, üst balkondan konseri izlemeyi daha çok tercih ediyorum. Ayakta dinlemek de konserine göre keyifli oluyor.

Sizin için 2023 yılının en önemli müzik olayı nedir?

Türkiye’de yapılan bütün konserler, festivaller bence çok önemli. Günümüz şartlarında bu etkinlikleri gerçekleştirmek gitgide zorlaşırken, festivallerin ve konserlerin müzikseverler ile buluşmasını sağlayan kültür ve sanat kurumlarına ve tüm çalışanlarına, bu etkinlikleri takip eden seyircilerimize teşekkür etmeliyiz.

2024 yılından dileğiniz nedir?

Müziğin olabildiğince geniş kitlelere ulaştırılması, özgürce yapılabilmesi, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün çok daha fazla hissedilmesi.