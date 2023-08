Sezon öncesi son çıkış

Canan Demiray

Her yıl ekrana gelen yüzlerce yapım arasından sivrilmek kolay değil. Farklı hikaye anlatımları, katmanlı karakterler, etkileyici oyunculukların yarıştığı yapımlar arasında kaçırdıklarınız ve bir türlü sırası gelmeyenler mutlaka vardır. Aldığınız tavsiyelerle kafanız karıştıysa siz hiç yorulmayın, buradayız. Ekran karşısında geçireceğiniz tüm vakte değecek, yeni sezonlarına yetişmek isteyebileceğiniz 10 diziden oluşan güzel bir liste hazırladık.

The Last of Us / BluTV

Popüler bir video oyundan yola çıkan yapım sizi alışıldık zombilli bir dünyaya götürecek diye düşünüyorsanız orda durun. İnsanlığı neredeyse yok edip yaratıklara dönüştüren cordyceps salgını üstünden 20 yıl geçmiş. Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel, salgından maddi manevi zarar almış, ayakta kalmaya çalışan bir kaçakçı ve zor bir görevi üstlenmek zorunda. Bu kasvetli dünyada salgının tek çaresi olduğu düşünülen Ellie adındaki genç kızı sağ salim bilim insanlarına teslim etmeli. Bunun için de ülkeyi baştan başa kat etmeliler. Zorlu bir yolculuk, zoraki bir dostluk,iki karakterin dönüşümü kesinlikle izlemeye değer. Post apokaliptik hayatta kalmak, karanlıktan sonra umut var mı keşfetmeye hazır olun.

Russian Doll / Netflix

Doğumgünü partisinde “Eğleniyor musun” diye soran arkadaşına “İki dakika önce 36 yaşıma girdim ve fani olduğumu düşününce eğlence falan kalmıyor” diyen Nadia’ya evrenden tokat gibi bir cevap var. Partiden çıkıp kayıp kedisi ararken araba çarpınca ölen Nadia, öteki dünyaya gitmek yerine yaşadığı son günü tekrar ve tekrar yaşamaya devam ediyor. Faniliği geride bırakamayan Nadia sizce ne yapmalı? Groundhog Day’i anımsatan bu kara komedi, varoluşsal içe bakışı müthiş bir anlatımla sunuyor. Natasha Lyonne etkileyici performansı ile başrolde.

Morning Show / Apple TV+

Tv’de izlediğiniz sabah haberlerinin perde arkasına hoşgeldiniz. Burada pek sabah şekeri yok, kaos ve drama var. Medya etiği, güç dinamikleri ve kişisel çıkarlar nedeniyle eğilip bükülüyor, sonuçları büyük bir krize dönüşüyor. Gazetecilik ve eğlence dünyası arasındaki sınır irdelerken bir yandan da #metoo davası gündemi ele geçiriyor. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup gibi güçlü bir ekiple başlayan dizi, kadrosuna geçen sezon Julianna Margulies ve pek yakında başlayacak yeni sezonda ise Jon Hamm’i dahil ediyor. Çok boyutlu karakterleri ve düşündürücü temasıyla sizi ekrana bağlayabilir.

Shrinking / Apple TV+

Kaybettiği karısının yasıyla yüzleşmekten kaçan, kızıyla ilişki kurmakta zorlanan orta yaş krizindeki Jimmy’i terapistiniz olarak ister miydiniz? Jimmy kendi kriziyle mücadele içinde mesleğinin etik kuralları ihlal edip hastalarına farklı bir terapi önermeye başlayınca hayatı değişmeye başlıyor. İş arkadaşları Gaby ve bir baba figürü gibi yanı başında olan usta oyuncu Harrison Ford’un canlandırdığı Paul karakteri ona bu yolculukta en önemli desteği oluyor. İyileşmenin çok yönlü olduğunu, duygusal derinlik ve iyi oyunculukla anlatan dizinin tonunu benim gibi Jason Segel hayranları kesinlikle sevecek.

White Lotus / TOD

Lüks bir otel zinciri olan White Lotus’un çalışanları ve misafirleriyle hep beraber önce Hawaii’de ardından da Sicilya’dayız. Ortam mükemmel, bir de tatil kafasındaysan ne olabilir ki? Herkesi sarsacak bir ölüme ne dersiniz? “Kim ölüyor, kim öldürüyor, neler oluyor”u tahmin etmeye devam ederken, dizi sizi ilginç karakterlerin dünyasına sürüklüyor. Sosyal hiyerarşi, ayrıcalıklı olmak, eşitsizlik temaları keskin mizahla harmanlanıyor. Jennifer Coolidge’nin canlandırdığı Tanya karakteriyle efsaneleştiği dizinin yeni sezonu için bence Kapadokya eşsiz bir mekan olurdu ama Tayland’da olacağı söyleniyor. Kesinlikle kaçırılmaması gerekenlerden.

House of Dragon / TOD

Game of Thrones rüzgarını geç yakalayan veya kaçıranlardansanız Targanyen’lerin köklerine inmek için buraya buyrun. "House of Dragon," ailenin en güçlü yıllarında başlıyor. Kral Viserys, hiç beklenmedik bir şekilde kızı Rhaenyra'yı varis ilan ettikten sonra olaylar gelişiyor. Siyasi entrikalar, nefes kesen sinematografi ile birleşiyor. Ejderhalar ve epik savaşların yanında karmaşık karakterleri tanıdığımız bölümlerden oluşan sürükleyici bir yapım ortaya çıkıyor. Milly Alcock, Matt Smith ve Paddy Considine oldukça başarılı.

The Gilded Age / BluTV

19. Yüzyılın sonlarındayız. New York sosyetesinin ihtişamlı dünyasında “eski para” hüküm sürerken, düzen sanayi devrimi ve paranın el değiştirmeye başlamasıyla kapıda. Dönemin zenginliğini ve toplumsal kontrastlarını çarpıcı bir şekilde gösteren yapım, iki ailenin etrafında dönüyor. Güçlü kadrosunda birçok Broadway oyuncusunu barındıran dizide ödüllü oyuncu Christine Baranski ve Cynthia Nixon öncelikle tanıdık gelecek yüzlerden. Meryl Streep’in kızı Louisa Jacobson’ı da televizyona kazandıran dizi, dönem draması sevenler ve özellikle Downton Abbey’i özleyenleri tatmin edebilir.

Hacks / TOD

Las Vegas’tayız. Efsane komedyen Deborah Vance, uzun yıllardır sahip olduğu rezidansını kaybetmiş, kabul etmese de kendini yenilemeye ihtiyacı var. Yardımına yetişen ise yaptığı bir hata yüzünden iş bulmakta zorlanan genç komedi yazarı Ava. Bu karmaşık iki kadının zoraki iş ilişkisinin nasıl bir mentörlük ve eşsiz bir dostluğa dönüştüğü Hacks’te izleyeceksiniz. Jean Smart da Hannah Einbinder ödüllük performanslarıyla cinsiyet, yaş, yaratıcılık konularının eğlence endüstrisindeki yerini size müthiş bir şekilde sunuyor.

Bad Sisters/ Apple TV+

Beş kız kardeş. Eva, ebeveynlerinin beklenmedik ölümünün ardından sorumluluğunu almış abla, korkunç bir kocaya sahip Grace, dört çocuklu hemşire Ursula, inatçı Bibi ve minik kardeş Becka. Kan bağlarının dışında onları birleştiren bir başka bağ var. Bir cinayet. Aile içi şiddeti bambaşka bir boyutla ekrana getiren bu kara komedi, sizi işledikleri suça ortak etmelerini isteyebileceğiniz kadar iyi. BAFTA’da bu yıl en iyi drama ödülünü kapmasına şaşmamalı.

Diplomat/ Netflix

O kesinlikle bir salon kadını değil. Diplomat Kate Wyler, yeni görevi için sahalara, Afganistan’a hareket etmek için toplanırken, bir anda görevinin değiştiği ve ABD'nin İngiltere'deki yeni büyükelçisi olarak atandığı haberiyle yıkılıyor. Uluslararası kriz çözme ve stratejik ittifaklar kurmada ustalığıyla meşhur eski bir Büyükelçi olan eşi Hal durumdan memnun. Sonlandırmayı planladıkları evlilikler bu görev nedeniyle biraz daha ertelemek zorunda kalırken, Kate kendine yakıştıramadığı bu işteki başarısıyla terfiden hiç de uzak olmayacak. Başrolde Keri Russell başarılı oyunculuğuyla sizi diplomasi koridorlarında yoldaşı yapabilir.