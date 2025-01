Sıcak ve şık bir kış

Takip Et

ALEXANDER KOKOSKERIIA

Her sene olduğu gibi birçok moda sever sezonun en trend ve en havalı parçalarının peşindeyken stil sahibi ve kullanışlı alışveriş yapmak hem doğru bir adım, hem de artık çok daha pratik ve kârlı bir hale dönüşmüş durumda. Birçok markada bu kış mevsimi için özenle dikilmiş ve farklı aksesuarla donatılmış kaşmir paltolar, kalın örgülü kazaklar, yünlü pantolonlar, yünlü fonksiyonel bereler ve su geçirmeyen botlar gibi özellikle sıcak parçaları rahatça bulabilirsiniz. Bu yüzden özellikle siz, şehirde yaşayan stil sahibi erkekler, soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak hem sıcak tutan hem de tarzınızı ortaya çıkaracak, hazırladığımız parçalara göz atmadan dışarı çıkmayın deriz...

Kaşmir paltolar

Her erkeğin gardırobunda, kış mevsiminin en önemli parçaları paltolar... Hemen hemen tüm markaların koleksiyonlarında farklı kesimlerde klasik ve spor detaylarla süslü kaşmir paltoları görmek mümkün bu sene de. Hem hafta içi hem hafta sonu için jean ve rahat yünlü pantolon, boğazlı kazak, kalın gömlek ve kalın botlar ile kombinleyerek rahat ve spor bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bu senenin ön plana çıkan trend renkleri ise tabiki başta siyah, açık ve koyu gri, şarap bordosu, bej ve koyu lacivert.

Kalın örgülü kazaklar

Eskiden özellikle anneannelerin yaz bitiminde örmeye başladığı kalın örgülü trikolar hazır moda giyimine tekrardan büyük bir giriş yapıyor. Artık anneannenizi yormanıza gerek yok, çünkü birçok marka bu kış sezonunda çeşitli renklerde, desenlerde ve yüksek kalitede yünlü kazaklar, trikolar ve hırkaları sizin için üretmiş bile!

Yünlü pantolonlar

Geçen sene dar ve kısa paçalı pantolonlar çok revaçtayken bu kış rahat, yarım yüksek bel pantolonları çok görüyoruz. Trendler her sene değişiyor olabilir fakat rahatlığından ödün vermek istemeyenler için bu sezon oldukça isabetli. Kalın ve ince yünlü kumaşlar en çok tercih edilenler arasında. En moda renkler ise daha klasik, sakin kişiler için toprak ve gri tonlar, daha enerjik ve trend kişiler için asker yeşili, şarap bordosu ve hardal sarısı.

Örgü bereler

Kış aylarında soğuk iklim şartlarında başınızı sıcak tutacak en önemli ve işlevsel aksesuarlar dan biri her zaman şapkalar olmuştur. Kış denince tabiki akla hemen kalın örgülü veya ince yünlü bereler geliyor. Bu sezon da tüm markalardan rahatça bulabileceğiniz onlarca çeşit bereler var. Bere artık her stile ve her moda akımına o kadar uymaya başladı ki diğer şapka alternatiflerini özellikle bu kış mevsimin de epey gölgede bıraktığını görebiliyoruz. En moda olan modeller ise sadece başınızın ortasını kapatan ve tepede biriken kısa olanlar diyebiliriz.

Kalın botlar

Belli bir tarzda ne kadar güzel, seçici ve farklı giyinirseniz giyinin, bu kış ve hatta her kış mevsimi için doğru bir bot veya çizme seçmedikten sonra zamanınızı boşa harcamış olursunuz. Botta detaylar çok önemli, bu sene farklı ayakkabı markalarının tasarladığı özellikle bilekte biten, yandan fermuarlı, kemerli ve önden deri bağcıklı modelleri tercih edebilirsiniz. En moda renkler ise toprak tonları, lacivert, gri ve siyah.