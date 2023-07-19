Şifalı sulardan gelen farklı bir wellness deneyimi

Gülseren ÜST POLAT

Mersin’de Toros Dağları eteklerinde üç yıldır hizmet veren BN Hotel Thermal & Wellness, ‘lifestyle thermal’ konseptiyle sunduğu hizmeti bir adım ileriye taşımak için hazırlanıyor. 35 farklı termal havuzu bulunan ve kişiye özel hazırlanmış SPA deneyimi sunan otel, sağlık ve spor alanlarıyla tam bir sağlıklı yaşam kompleksi olmayı hedefliyor.

250 bin kişi ağırlama kapasitesi ile Mersin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunan BN Hotel Thermal & Wellness’in Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, “Turizm sezonunu 12 aya yaymak, katma değer yaratmak ve turizm çeşitliliği oluşturmak hedefiyle oluşturduğumuz ‘lifestyle thermal’ konsepti ile Türkiye termal turizmini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz” diyor. Bu hedef doğrultusunda her geçen gün hizmet kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyet oranlarını yüzde yüze yaklaştırmak için sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını aktaran Narlı, bu doğrultuda yeni hizmetler eklediklerini söylüyor. Yoga ve wellness kamplarına kapılarını açmak üzere çok yakında yoga stüdyosunu hizmete alacaklarını aktaran Narlı, “Sağlık ve spor alanlarımızla hedefimiz aynı zamanda tam bir sağlıklı yaşam kompleksi olmak. Sektör ve ülkemiz için en iyinin arayışındayız” dedi. Yusuf Narlı, yoga stüdyosu dışında otele bir de at çiftliği açacakları bilgisini aktararak, “Üç yılda otele 55 milyon TL’lik yatırım yaptık, yeni planlanan ek hizmetler için de yaklaşık 20 milyon TL yatırım yapacağız” açıklamasını yapıyor.

Sağlık ve spor alanlarıyla tam bir sağlıklı yaşam kompleksi olmak adına yatırımları sürdüren BN Hotel, ‘tarladan sofraya’ felsefesiyle bahçesinde yetişen sebze ve meyvelerle misafirlerine farklı bir gastronomi deneyimi de yaşatıyor.

Bu yıl sonunda 160 bin kişi ağırlamayı ve yüzde 70 doluluğa ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yusuf Narlı, Mersin havalimanının devreye girmesi ile yabancı turist sayısını da yüzde 50’ ye çıkarmayı hedefledikleri bilgisini veriyor.

ŞİFA KAYNAĞI KÜKÜRTLÜ SU

9 bin yıllık bir tarihe sahip olan ve Mersin’in Camili Köyü’nden çıkan, ‘Kükürtlü Su’ diye anılan termal su BN Hotel Thermal & Wellness ile gün yüzüne çıkmış durumda. Doğal kaynağından gelen su, herhangi bir karışıma uğramadan doğal mineral zenginliği korunarak misafirlere sunuluyor. 6268 mg/lt mineral değeri bulunan termal su romatizma, deri, kalp, kan dolaşımı ve kadın hastalıkları ile sinir ve kas yorgunluğuna iyi gelirken, metabolizma hızını da artırıyor. Aynı zamanda yerin 430 m derinliğinden gelen ve Türkiye’nin içilebilen tek termal suyunun tam bir şifa kaynağı olduğunu aktaran BN Hotel Genel Müdür Yardımcısı Pınar Kurt, tüm termal değerleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim tarafından onaylı onaylanan suyun, içme kürü olarak kullanıldığında, böbrek taşlarının vücuttan atılmasına, bağırsak hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, idrar kesesi iltihabı (sistit) gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olduğu bilgisini paylaşıyor.

BEBEKLERE ÖZEL SPA

Lifestyle termal konsepti ile resort ve termal otel hizmetlerini birleştiren BN Hotel’de bütünsel sağlık anlayışı ile hazırlanmış kişiye özel programlar ile farklı bir SPA deneyimi yaşatılıyor. Şifalı su ile yenilenen beden, uzman desteği verilen özel masajlar ve bakımlar sonrası tam rahatlamaya ve ruhsal dengelenmeye kavuşuyor. Karma, kadın ve erkek olmak üzere 3 farklı alanda hizmet veren 11.500 m2 alana kurulu SPA ile ilgili bilgi aktaran Pınar Kurt, termal jakuziler, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, kese ve köpük masajı, sauna, buhar odası, kişiye özel masajlar, cilt bakımları, tuz odası, kar çeşmesi, macera duşu, şok duş gibi özel hizmetler verildiğini aktarıyor. Kendi içlerinde termal havuz, jakuzi, sauna ve dinlenme alanları olan VIP SPA’da ise ailelerin sadece kendilerine özel deneyimler yaşadıklarını da hatırlatan Kurt, “Ayrıca bebekli aileleri de unutmuyoruz. Türkiye’de bir örneği olmayan Baby SPA’da 0-18 ay arasındaki bebeklere banyo ve masaj hizmeti veriyoruz” diyor.

MUTFAK ÖDÜLLÜ ŞEF FİKRET ÖZDEMİR’E EMANET

255 kişinin çalıştığı otelde kadın çalışan sayısı da yaklaşık 125… Çalışanların büyük çoğunluğu çevre köyler, turizm liseleri ve Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden oluşuyor. ‘Peki mutfakta neler oluyor’ derseniz… BN Hotel kendi topraklarında tarım yapan, tüm elde ettiği besin kaynakları ile mutfağını zenginleştiren otel. ‘Tarladan sofraya’ felsefesiyle bahçesinde yetişen sebze ve meyvelerle misafirlerine farklı bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Mutfağının başında deneyimli Executive Chef Fikret Özdemir bulunuyor. Dünya Master Chef’ler Birliği Türkiye Başkanlığını da yürüten Fikret Özdemir, bahçede yetişen sebze ve meyvelerle ‘tarladan sofraya’ felsefesi ile sağlık ve lezzet dolu gastronomi deneyimi yaşatıyor. Yarım pansiyon plus olarak hizmet veren otelde Defne Restoran, Il Forno Restoran, Lounge Patisserie, Ihlamur Cafe ve Vitamin Barlar gün boyunca misafirlerini lezzetli yiyecekler ve yeni nesil içeceklerle buluşturuyor. Anadolu, Akdeniz ve Dünya mutfağının en özel örnekleri Defne Restoran’da servis edilirken, Il Forno ise İtalyan mutfağı ağırlıklı menüsüyle hizmet veriyor.