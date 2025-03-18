Sıfırdan 200 milyon Euro yatırım

VOLKAN AKI

Melden Group Yönetim Kurulu Üyesi Metehan Özyer bu yeni yatırımla ilgili şu bilgileri veriyor: “Arsa grubumuzun mülküydü, yatırımı tek başımıza yaptık. Yaklaşık 200 milyon Euro’yu buldu. Tabii arsa da buraya dahil. Fakat bu bölgenin hemen yanında yine grubumuzun içinde yer alan Liberty Otelleri var. Onlardan farklı bir şey yapmak istedik. Onlar resort oteli konumundaydı. Biz farklı bir kitleye hitap etmek ve burayı özel bir destinasyon haline getirmek istedik. Bu projemizle ulaşılabilir lüks yaratmak istedik…”

Ana grup bünyesinde 14 otel bulunduğu bilgisini aktaran Özyer, ayrıca aile otellerinin de bulunduğu bilgisini veriyor. Özyer, bazı otellerde rönevasyon planları olduğunu da söylüyor.

XO Collection Genel Müdürü Burç Özartun ise markanın planları ve yeni sezonla ilgili şu bilgileri aktardı: “Biz kendi markamızı yaratmak istedik, Dubai gibi ikonik ve çok lüks örnekler dışında bizim tüm dünya ile yarışabileceğimiz konu hizmet kalitesi. Akdeniz çanağından olsun, Orta Doğu olsun, Amerika olsun gerçekten biz çok öndeyiz. Farklı dokunuşları sağlayan hizmet unsurları yaratırsanız müşteri sizi tercih ediyor. Bu yeni otelimizde de rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Fiyatlarımız ne çok ucuz ne çok pahalı. Burada yeni bir marka yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden sağlıklı büyüme istiyoruz. Görsel olarak tanıtsak da deneyimleyince tesisi daha iyi anlıyorsunuz. Bu sene doluluk oranlarımız yüzde 70’lerde. Bölgedeki rezervasyonlar da gayet iyi gidiyor.”

Bölgede yeni soluk

Lüks tatil deneyimine farklı bir bakış açısı getirerek konuklarına üst düzey kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmayı hedefleyen otel, toplamda 100.000 m2 alan üzerine kurulu. Tüm detaylarıyla Mimar Yeşim Kozanlı tarafından tasarlanmış, en küçüğü 50m2 olan ve neredeyse hepsi deniz manzaralı 530 odaya sahip. Otelde, Swim-up süitler, 15’i A la Carte olmak üzere 17 farklı restoran ve 18 bar, 800 metrelik sahilde yer alan 3 ayrı plaj, ısıtma ve soğutmalı havuzlar ve sonsuzluk havuzlarıyla toplam 37 havuz bulunuyor. XO Collection, 3Moms tarafından tasarlanan Kids Club, spa ve wellness alanları gibi aileler ve yetişkinlere özel kişiselleştirilmiş hizmetler sunacak.

Üç aylık gastronomi karnesi

Ekonomideki şartlara rağmen, gastronomi sektörünün mücadelesi sürüyor. Zaten öyle de olması gerekiyor. Yeni girişimler, etkinlikler, açılışlar da tüm hızıyla sürüyor.

1 TURYID neler yapmalı?

Son dönemdeki gelişmelerden bahsedersek, TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) Başkanlığına Kaya Demirer tekrar seçildi. TURYİD’in gündeminde tabii pek çok konu var. Bence en önemlilerinden biri sektördeki yetişmiş eleman sorunu. Burada uzun vadeli projeler üretilmesi gerekiyor.

2 Sektörünün geleceğini şekillendirecek yatırım

İşte hem eğitim hem de sosyal sorumluluk anlamında son yıllarda sektörde yapılmış en önemli girişimlerden biri. Academy BigChefs, geleceğin mutfak profesyonellerini yetiştirmek amacıyla, BigChefs’in sektördeki 18 yıllık tecrübe ve kalitesiyle kapılarını açtı. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı misyon edinen ve ekonomik olarak dezavantajlı gruplardan gelen gençleri hedefleyen Academy BigChefs’de, mesleki eğitimle birlikte iş hayatına adım atma fırsatı da sunulacak. Akademi, belediyeler, çocuk esirgeme kurumları, okullar ve işçi bulma kurumları ile sürekli iş birliği yaparak, gençlerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştıracak projeler geliştirecek.

3 Antalya’da çeşitlilik tartışıldı

Sözen Organizasyon’un, düzenlediği V. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde başarıyla gerçekleşti. ‘Diversity in Hospitality’ (Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik) temasıyla düzenlenen etkinlik, sektörün ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getirerek dikkat çekti.

Moderatörü olduğum panelin konusu ‘Restoran Menülerinde Yeni Tatlar, Teknikler ve Sunumlar ile Nasıl Fark Yaratılabilir?’di. Katılımcılar Tuzz Karaköy Executive Şefi Nilay Lale, d.ream Marka Şefi Vedat Demir, Muutto Kurucu Ortağı & Şefi Umut Karakuş, Lokanta by Divan Mutfak Şefi Volkan Arık, Lokanta Göktürk Kurucusu & Şefi Muhsin Ertürk, Pasta D’Alfredo Danışman Şefi Çiğdem Alagök’dü…

Hepsi farklı konseptlerde pek çok şey yapan şeflerin ortak noktası ise satılabilirlik ve bunların sürdürülebilirliği oldu. Yani yaratıcılık satmıyorsa, tüketici almıyorsa aslında bir yerde sembolik kalıyor. Yaratıcılık sonuna kadar gerekli ama hangi düzeyde nasıl uygulamak gerekiyor? Türk tüketicisi çoğu zaman muhafazakar olabiliyor. Ama yeni tatlar ve yaratıcılığı da zorlamadan olmuyor. O zaman da yerimizde sayıyoruz…

4 Capri’den Marmaris’e!

Sektörde bana da sürpriz olan bazı girişimler de oluyor. İyi ki de oluyor. Burada D Dream’e teşekkür edelim. Çünkü girişimlerine ve yeni markalara yatırımlara devam ediyor. Son olarak Capri’nin 130 yıllık lezzet mirası Aurora’yı D Maris Bay’a getirdiler.

Capri Adası’nın köklü restoranı Aurora, İtalyan mutfağının klasik tatlarını kendine özgü dokunuşlarla sunuyor. Küçük bir etkinlikte bu tatları ilk defa deneyimledim. Küçük bir pop up menü de bile dokunuşları hissediliyor.