Şık bir bayram geçirmek için öneriler

Deriden vazgeçemeyen moda tutkunları için Deriden vazgeçemeyen moda tutkunları için

Deri giyim, modanın vazgeçilmezi. Her mevsime uygun ürünlerin artık teknoloji sayesinde geliştirilebildiği deri sektöründe, bu bayrama özel tüyolar da var. Sektörün önemli firmalarından Desa, 2023 ilkbahar-yaz deri giyim koleksiyonunu sundu. Bayrama özel olarak da alışveriş yapabileceğiniz markada, Desa’nın mimariyi anımsatan deri kareli ve tüllü elbisesi, floral el işçiliği ile tasarlanan askılı süet elbisesi ve trenchlerini alabilirsiniz. Desa, derinin gücünü renklerin enerjisi ile birleştirmiş. Siyah renk, yırtmaçlı bir kalem etek ve onu tamamlayan crop tül panelli büstiyer ortaya çıkarıyor. Bel oyuntusunu odak noktası haline getiren siyah blazer ceket ile de kombininizi tamamlayabilirsiniz. Desa, aynı zamanda ayna yansımasından ilham alan küçük kare panellerden oluşturulmuş vintage elbiseler ve kısa deri ceketlerle oluşturulmuş kombinleri moda severlere sunuyor. Spor giyimin tüm dinamiklerini değiştiren bomber ceketler, Desa’nın yeni delikli perfore dokunuşuyla sezona merhaba diyor.

Tasarım odaklı bir tarz arayanlara

Bu bayramda farklı ve özgün olmak isteyenler, Atalier38 markasının koleksiyonuna göz atabilir. Marka, yeni koleksiyonu için şu tanımlamayı yapıyor: “Bizim için tamamen bir öze dönüşü simgeleyen SS23 koleksiyonumuzda çağımızın en büyük lüksü, şehri terk edip doğaya dönebilmeye ve dinginleşmeye odaklanıyoruz. Güneşin yakıcı tonlarını ve yazın durağanlığını takip ediyoruz. Renkleriyle, dokularıyla ve kalıplarıyla kendimize dönmemizin dinginliğini ve bazen de yazın yüksek enerjisini kutladığımız bu sezon ilham kaynaklarımız; Georgia O’Keeffe ve Constantine Brâncuşi. New Mexico’nun çölleri, Taos Dağı’na vuran güneşi ve daha birçok ilham verici manzarayı koleksiyonda ekru, bej tonlarıyla hissedeceksiniz. Aynı zamanda Georgia’nın renk geçişlerinin yoğun olduğu eserlerini de degrade desenimizle yeniden yorumladık. Koleksiyondaki rahat kalıplar yazın sakin tavrına nasıl adapte ettiğimizin en güzel kanıtları.”

Zamansız bir tarz sunuyor

Doğal ve sürdürülebilir içerikli kumaşlarla hazırlanan YargıcıPremium Essentials İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, zamansız tasarımları ve renk gruplarıyla, bu bayramda da alışveriş alternatifleri arasında yer alıyor. Premium Essentials İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, keten, ipek, organik pamuk, cupro gibi doğal ve sürdürülebilir içerikli kumaşlarıyla hem şehir hayatında hem de sahillerde şıklığı ve zarifliğiyle öne çıkıyor. Koleksiyon, dengeli tonları ve doğal içerikleriyle sıradanlıktan uzak, eşsiz tonları harmanlıyor. Firma yüzde 100 organik kumaşlarla duyarlı tüketime öncülük ediyor.

Maceracı ruhlara özel!

Efor, 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonu ile moda sektöründeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kaliteli kumaşların seçilerek tasarlandığı koleksiyon tamamen Türk üretimi… Modernize edilmiş klasik çizgilerin yanı sıra, sadelik içeren casual tarzıyla da ön plana çıkan tasarımlar, stil sahibi erkeklere hitap ediyor. Bayramda da şıklık arayanlar için, canlı renkler ve minimal desenler ön plana çıkıyor. Su yeşili, bulut mavisi gibi doğadan ilham alan renklerin yanı sıra beyaza da dolaplarda yer açmak gerekiyor.

D’S damat şıklığı

17-23 Nisan tarihleri arasında, bayrama özel yapacağınız 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde D’S damat parfüm hediye. Kırışmayan ceket ve gömleklerden hafif ve esnek takım elbiselere kadar gardırobunuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayan ürünlere D’S damat mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Bu bayramda rahat adımlar atmaya hazırlanın!

Flo, yeni sezon koleksiyonuyla bayramda adımlara rahatlık katacak. FLO Kadın Koleksiyonu’nda bej, siyah tonlarının hâkim olduğu loaferlar ve babetler, beyaz ve siyah renkli sneakerlar, casual ve sportif giyim tarzını benimseyenler için idealken; önü ve arkası açık sivri burunlu modeller kadınların vazgeçilmezi oluyor.

Kiğılı’dan sezon finali

Kiğılı, Sonbahar/Kış koleksiyonunun sezon finaline davet ediyor. Kiğılı’nın zamansız ve casual tasarım ceket, mont, kaban ve triko modelleriyle bayrama hazır olabilirsiniz. Kiğılı, tasarladığı mont, kaban, triko ve gömlek modelleriyle ilkbaharın serin havaları için güzel bir görünüm sunuyor.

Stili tamamlayan takı önerileri

Bayram şıklığı denince, kıyafetin yanı sıra görüntüyü zenginleştiren takılar da öne çıkıyor. Küpeden yüzüğe, kolyeden bilekliğe rengarenk ve değerli taşlarla süslenen takılar, bu bayramın da vazgeçilmezi olacak…

Ariş’ten trend kolye ve zincirler

Ariş'in trend tasarımları, günün her anında şık görünmenizi sağlayacak. Altın, pırlantalı, mineli tasarımların süslediği zincir ve kolyelerden oluşan seçeneklerle bayram şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Altın, pırlantalı tasarımların, baget ve yuvarlak kesim pırlantalarla süslendiği zincir ve kolyelerden oluşan seçenekler bu bayramda da öne çıkıyor. Ariş Pırlanta’nın yaz tasarımları ve şık koleksiyonları bu bayramda müşterilerini bekliyor. Firmanın “Gerçek kalite doğru fiyat” anlayışıyla, tasarımlarından oluşan tüm ürünleri, www.arispirlanta. com ile Ariş mağazalarında… Ariş’in tüm koleksiyonları ve sürprizlerini Facebook (Ariş Pırlanta Sanatı) ve twitter (ArisPirlanta) sayfalarından da takip edebilirsiniz.

İnci Gold’dan renkli modeller

İnci Gold, bu bayramda da yeni ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu. Şirketin, 2023’ün öne çıkan büyük boyutlu, geometrik şekiller ve doğal taşlarla süslenmiş vintage tarzı takıların yer aldığı özel koleksiyonu, bayramın en özel anlarına eşlik edecek. İnci Gold, ayrıca yenilenen dijital uygulaması sayesinde kullanıcılara tasarımlarını, kendi beğenilerine göre oluşturabilme imkânı da sağlıyor. Uygulama, 1500 ürünün taş ve altın rengini, ayarını, ölçüsünü tasarlayıp son halini çeşitli açılardan görerek satın alma fırsatı sunuyor. Özel tasarımlarla kişinin zevkine göre oluşturula- Ariş’ten trend kolye ve zincirler bilen İnci Gold koleksiyonu, takılar, değerli taşlar, altın, gümüş ve çeşitli pırlantalar arasından sayısız hediye alternatifleriyle dikkat çekiyor. Zevke göre seçilebilen taşlar ve aksesuarlarla zenginleşen kolye, kolye ucu, yüzük, alyans, tektaş, beştaş, bilezik, bileklik, küpeler ve setler bayram için yeni bir takı almak isteyenleri bekliyor.

BAYRAM KONUĞU

Rahat ve şık stil

Tuğba Güler BARLIK-Boyner Kadın&Erkek&Çocuk Giyim GMY

Bayramların hepimizde yaşattığı o güzel duygular, sevdiklerimizle beraber olmanın verdiği hissiyat beni çok mutlu ediyor. Çocukluğumuzda yaşadığımız gibi büyük bir heyecanla bayram sabahlarına hazırlanmak, sevdiklerimiz ile bir arada olmak paha biçilemez bir mutluluğu da beraberinde getiriyor.

Bayram modasına gelecek olursak; ne mutlu ki hala bayram için hazırlanma, evde olsak dahi yeni giysilerle bayramı karşılama geleneğimiz yediden yetmişe devam ediyor.

Bu bayramda da içinde kendimizi rahat hissedeceğimiz aynı zamanda şık dokunuşlar barındıran bir stil göreceğiz. Bahar serinliğinin hala devam ettiğini de düşünerek bayramda daha çok blazer ceketler, triko bluzlar, beyaz gömlekler, palazzo pantolonlar ve bomber üstler karşımıza çıkacak. Bahar aylarının en kilit parçası trençkotlar da bayram kombinlerinde sıklıkla yer alacak diyebilirim. Bunun yanı sıra, baget çantalar özellikle bu sezonun en hit tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Keten dokulu ceket ve pantolonlar, yüksek bel ve rahat kesim jeanler en çok göreceğimiz parçalar arasında. Didem Soydan’ın stilinden ilham aldığımız yeni Didem Soydan X Fabrika koleksiyonumuz da zamansız parçalarıyla rahat ve şık bir bayram stili sunuyor.

Erkek giyimde de rahatlığın yanı sıra şık bir görünüm için blazer ceketler, jeanler ve polo yaka tişörtler bu bayramda erkeklerin stilinde öne çıkıyor.

Gençler ise rahatlığından bu bayram da ödün vermeyecek. Jeanlerle birlikte kombinleyecekleri renkli ve mesajlı hoodieler, sweatshirtler ve içine giyebilecekleri basic tişörtleri bayram kombinlerinde sıkça göreceğiz.

Herkese huzurlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum.