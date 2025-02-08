Skandal mimarının zihninde…

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4 Şubat’ta gerçekleşen Grammy Ödül Töreni’nin kırmızı halısında Bianca Censori ile kameraları kesen Kanye, dudak okuma uzmanlarına göre eşine şu talimatları verdi: “Şimdi olay yaratma zamanı. Arkanı dön ve paltonu yere düşür. Emin ol böylesi çok daha iyi ve anlamlı olacak. Ben yanındayım…”

Sonuç: Tamamen transparan ‘çorabımsı’ bir tasarımla kameralara sadece bir dakika poz veren Bianca Censori, Google’ın en çok aranan ismi oldu. Peki bu şovun amacı neydi? İkiliye göre Bianca Censori ve Kanye West kırmızı halıda 'Vultures' albümünün kapağını taklit ediyorlardı. Zira kapakta Censori'nin arkasını örten küçücük bir kumaş parçasından başka bir şey yoktu. İddialara göre yaka paça törenden atılsalar da bu ‘taklit’ Ye’nin Insta paylaşımına göre ‘Grammy’leri bitirmelerine’ neden oldu.

Hatırlayalım: 2014 yılında, dönemdeki eşi Kim’e verdiği tavsiyelerle ‘interneti kırmasını sağlamıştı.’ Takvim 2025’i gösterdiğinde, yine benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Kanye ya da kendi deyimiyle Ye, sürekli bir şeyleri kırıyor, çökertiyor. Rekorlar farklı, kadınlar farklı…Ortak yönleri ise skandal yaratan bir tasarımla çıplak ya da yarı çıplak poz vermek. Ve tabii ki, bu fikrin Kanye West’in imzasını taşıması…

O, mevsim ayırmaksızın oversized siyah/beyaz kıyafetler giyerek, kendisine stabil, gizemli ve karizmatik bir imaj yaratırken, yanında gezen -yine kendi ibaresiyle- ‘yaşayan sanat eserleri’ kar/kış/kıyamet demeden ışıklar altında yarı çıplak geziyor. Peki yaşayan sanat eserleri, Kanye’nin değişen ruh haline dair ne gibi mesajlar veriyor, inceleyelim…

Amber Rose: Fütüristik Hip-Hop stili

Kanye, 2008’de model ve oyuncu Amber Rose ile birlikte olmaya başladığında kariyerinin deneysel bir dönemindeydi. "808s & Heartbreak" albümünü çıkarmış, Balmain ve Louis Vuitton gibi markalarla çalışıyordu. Amber Rose'un tarzı da tam bu dönemin estetiğine uygun şekilde şekillendi: Platin sarısı, kazıtılmış saç stiliyle androjen bir duruş sergiledi.Vücuda yapışan, lateks ve vinil materyallerden oluşan kıyafetler tercih etti. Büyük gözlükler, eldivenler ve diz üstü çizmeler gibi aksesuarlarla fütüristik bir hava yarattı.

Kanye’nin bu dönemdeki fütüristik yaklaşımı sadece modayla sınırlı değildi. Müziğinde de aynı etkiyi görmek mümkündü. Örneğin, "Flashing Lights" klibi, hem minimalist hem de stilize edilmiş sinematografisiyle o dönemdeki sanat anlayışını yansıtıyordu. Bu video, Kanye'nin görsel anlatımında nasıl soyut ve etkileyici bir dil benimsediğini gösteren önemli örneklerden biri oldu.

Kim Kardashian: Moda ikonuna dönüşüm

Kim Kardashian, Kanye’nin üzerinde en fazla etkisi olan partnerlerindendi. Kanye,10 yıllık birlikteliklerinde Kim'in stilini baştan aşağı yenileyerek tam bir itibar yönetimi yaptı. Ve onun moda dünyasında farklı bir şekilde konumlanmasını sağladı. Dönemde Vetemens, Balmain ve Givenchy ile yakın ilişkiler içinde olan West, dönemdeki eşini Vogue kapağından Met Gala merdivenlerine modanın yüksek tepelerine taşıdı. Kim’in giysileri vücuda yapışan, monokrom ve heykelsi silüetler içeren bir stilden oluşuyordu.

Julia Fox: Gotik ve fetiş estetik

Kanye'nin Kim Kardashian sonrası ilk büyük ilişkisi olan Julia Fox’un stili, rap yıldızının önceki partnerlerinden oldukça farklıydı. Kanye, kısa ilişkilerinde Fox’un gardrobunu tepeden tırnağa yenileyerek, oyuncuyu vinil, deri ve gotik unsurlarla dolu “fetiş” estetiğine yönlendirildi. Fox, dönemde Balenciaga ve Schiaparelli gibi markalarla Kanye'nin moda stratejisine entegre oldu. Keskin eyeliner makyajı ve iddialı aksesuarlarla daha teatral bir imaj çizen Julia, Kim ve Bianca gibi Kanye’nin tamamen kontrol edebildiği bir partner değildi. Kısa süren ilişkileri sonrası Julia, Kanye'nin “çok baskın” olduğunu ve “kadınları şekillendirmeyi sevdiğini” açıkça dile getirdi.

Bianca Censori: Çıplaklık ve minimalizm

Kanye’nin şu anki eşi Bianca Censori, bugüne kadar onun en radikal şekilde yönlendirdiği partneri olabilir. Her ne kadar geçmişte Raga Malak gibi modaevleri için tasarımlar yapsa da, Kim ve Julia gibi belirgin bir moda anlayışı olmayan Bianca, Kanye için adeta “boş bir tuval”. Bianca’nın tarzı, önceki tüm kadınlardan daha deneysel ve sıra dışı, zira neredeyse tamamen çıplak sayılabilecek transparan ya da ultra mini tasarımlar giyiyor. Yakın geçmişte yaptığı antisemitist söylemler sayesinde neredeyse tüm moda dünyasıyla da papaz olan Kanye, eşini Yeezy markasının tanıtım yüzü gibi görüyor. Öyle ki Bianca’nın Grammy after party’sinde giydiği çorap/mayomsu tasarım, 20 dolardan Yeezy sitesinde satışta.

Sanat projesi mi aşağılama mı?

Tüm bu ‘sansasyonel kırma/dökme’ hamleleri birlikte olduğu isimlerin popülerliğini köpürtse de, imajlarını yönettiği bu kadınların ayrıldıktan sonra tekrar kendi tarzlarına dönmesi, Kanye’nin etkisinin ne kadar kalıcı olduğunu sorgulatıyor. Gerçi bu 47 yaşındaki yıldız için dert değil: Kendisine yeni bir ‘ilham perisi/kurban’ seçmesi yeterli. Birlikte olduğu kadınların ilk iş kıyafetlerini çöpe atan ve hummalı bir imaj çalışması yapan Kanye, her ne kadar bu davranışlarını bir "sanat projesi" olarak pazarlamaya çalışsa da, durum, kadın bedeni üzerinden kurulan bir güç dinamiği olduğunu düşündürüyor. Akıllardaki soru: Sırada ne var? Sınırları daha ne kadar zorlayabilir? Ve daha önemlisi, tüm bu saçmalık, ne zaman sona erecek? Bekleyip göreceğiz…