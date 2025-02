Sneaker’ların yükselişi sürüyor

Takip Et

GÜLSEREN ÜST POLAT

Onlar ayakkabıdan çok daha fazlası… Müziğin, sporun ve popüler kültürün bir parçası… Dönemlere göre farklılık gösterse de yüz yıldır eskimeyen ikonlar. Sneaker’lardan söz ediyoruz. Büyük markaların da bu işe el atmasıyla, bu kültürel fenomenler bir anlamda ‘moda’ haline geldi günümüzde.

Türkiye’nin spor perakende şirketlerinden Unal Group’un markası olan Sneaks Up da, bu kültürün Türkiye’de yayılmasına önemli katkı sunan markalardan biri. Keyifli bir sohbet için buluştuğumuz, markanın Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Ünal, 2025 yılı içinde ağırlığı Anadolu’da olmak üzere 15 yeni mağaza açacaklarının bilgisini vererek bu konudaki kararlılıklarını da bir anlamda ortaya koyuyor. Yeni yatırımlar ve hedeflerden söz edeceğiz ama Mustafa Ünal ile öncelikle bir asırlık sneaker kültürünü ve yeni trendleri konuşuyoruz…

Moda markaları da işin içine girdi

Sneaker’ı aslında sadece moda ile tanımlamak yeterli olmaz. Bir anlamda insanların kendini ifade ediş şekli. Dönem dönem de farklılıklar gösteriyor. Peki, bugün geldiğimiz noktada bu kültürü nasıl değerlendirdiğini sorduğum Ünal,“Sneaker’ın çıkış yeri aslında basketbol ve dans. Dansta da hip-hop kültürü etkili oluyor. Tabii onun da arkasında bir sokak hikayesi var. Sokağı sahiplenen ana kitle ise gençler. Haliyle her gün bir şeyi değiştirme arzusu tetikliyor gençleri, bir de basketbol gibi kendilerini tatmin ettikleri, mutlu oldukları unsurları daha çok gösterme arzuları sneaker’ın çıkma hikayesini de başlatıyor. Bunlarla beraber dünyada ‘strett culture’ modası başlıyor. Buna da önderlik eder büyük markalar var. Aynı zamanda sporcuların popülerleşmesi ile giydikleri ayakkabılara ilgi de arttı. Oradan gelen potansiyelle dünyanın büyük markalarının da bu alanlara girmesi artık dünyada sneaker modasını büyük yerlere getirdi. Günümüzde moda markaları da sneaker üretiyor artık. Böylelikle kadınların dikkatini daha çok çekmeye başladı sneaker’lar. Bu da daha fazla tüketim ile marka işbirliklerinin artmasına yol açtı. Öngörü de bu ivmenin devam edeceği yönünde” diyor.

Yeni trend: Motorcu ayakkabıları

Basketbol sahaları ve dans pistlerinden günlük kullanıma geçen bir asırlık kültür dedik Bu kültürde her dönem farklı trendler hakim oldu. Bugün trendleri de merak ediyoruz elbette. Mustafa Ünal, iki türlü trendden söz ediyor: “Özellikle basketbol için bundan 30 yıl önce yapılmış ayakkabıları güncellemeden, otantik şekliyle rafa koyuyoruz. Air Jordan 1 ve Jorden 11 gibi… Bunlar giderek ikonikleşiyor ve bir tarafta duruyor. Buna karşı moda

haline gelen taraf neresi derseniz: Ana iki popülerleşmeden söz edebiliriz: İlki, futbol ayakkabılarından beslenen hikaye ile düz tabanlı ayakkabı modasına geri dönüş, diğeri ise koşu ayakkabısı. Bu ikisinde yükseliş var. Trendler nereye doğru gidiyor derseniz de: Motor sporlarından çıkan, oradan türemiş daha ince taban sneaker’ları da raflarda görmeye başlayacağız.”

Özellikle pandemiden sonra spor kıyafetler sokak modası haline geldi. Hem eşofmanlar hem taytlar günlük giyimde çok fazla tercih edilen parçalar. Bu trendin kalıcı olup olmadığı ile ilgili soruma da “Konfor ve kendini daha rahat hissetme arzusu gelecek dönemde de devam edecek” yanıtını alıyorum. Spor markalarının şu yaklaşımından söz ediyor Ünal: “Hayat 7/24 devam eden bir unsur. Kendini en iyi hissettiğin anda, en sevdiğin ürünle bunu sokakta da göstermelisin.”

Sneaks Up Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Ünal, Türk tüketicilerin tercihlerinin de globalle paralellik gösterdiğini söylüyor. Söylediğine göre insanlarda ‘farklı’ olma arzusu da son dönemde yerini ikonik bir ürün bulup onu tüketme arzusuna dönüşmüş. Ayrıca sneaker modasının kadınlarda daha fazla yükselişe geçtiğini de belirterek, düztaban, kahverengi ayakkabıların kadınların favorisi olduğunu paylaşıyor.

Kendisinin en favori üç sneaker modelini sorduğumda ise şu yanıtı aldım: “Ben basketbol meraklısıyım. Çocukluğum Jordan ile geçti. Jordan Air 1 hayatım boyunca hep bir numaram. Nike Janoski, siyah-beyaz asla vazgeçemeyeceğim modellerden biri. Üçüncü olarak da New Balance 327 modelini söyleyebilirim.”

Yurt dışına göz dikti

Trendlerden sonra biraz da iş diyoruz… 2014 yılında ilk mağazasını açan marka, bu 10 yıllık süreçte sadece mağaza sayısını ve metrekareleri büyütmekle kalmadı. Aynı zamanda işin içine kültürü dahil etti, basketbolu da miksleyerek bir konsept oluşturdu. Bugün, birden çok mecraya hitap eden farklı farklı tüketici gruplarına hitap eden bir yapıya dönüşmüş durumda. Mağazalar ve dijital satış kanallarındaki alternatif satış modellerini dönüştürürken fiziki satış mağazalarını da deneyimsel hale getiriyor. “Biz sneaker shop olmaktan çok, spor moda marka yolculuğuna doğru giden bir dünya içinde olmayı hedefliyoruz” diyor Mustafa Ünal.

Ürün ve koleksiyon çeşitliliğini günden güne artırdıklarını ifade eden Ünal, “Biz sneaker’ın Türkiye’de popüler hale gelmesi adına çok emek sarf ettik ve bugün de onun pozitif sonuçlarını görüyoruz. Bunun ikinci adımı da Anadolu’ya yayılmasını sağlamak. Yeni mağazalar açma hedefimiz var. 2025’te Ağırlığı Anadolu’da olan en az 15 mağaza daha açmayı planlıyoruz. Orta vadede ise Sneaks Up olarak Türkiye’de 100 mağazaya ulaşmak hedefimiz. Bunun yanında yakın coğrafyada da mağaza ve dijital servislerle satış yapmak istiyoruz. CMS bölgesi ve Balkanlar coğrafyası hedef pazarlarımız. Bir yıldır altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz, pazar araştırmaları yapıyoruz. Fırsatını bulduğumuz an Sneaks Up bayrağını bu coğrafyalarda dalgalandıracağız” diyerek yeni plan ve yatırımlarını da açıklıyor.