Sokakların sesi

ALEXANDER KOKOSKERIIA

Moda dünyasında her yeni sezon ile beraber tüm koleksiyonlar podyumdan mağazalara daha sonra ise sokaklara hücum eder. Sokak modası en geniş, en farklı ve en yaratıcı bireysel stil alanıdır. Genç erkekler kendilerini özgürce toplumda ifade etmek için ilk önce stilleriyle sokakları doldurur. Moda dünyasında gelmiş geçmiş en önemli dört sokak stili üzerine sizlerle bilgi paylaşmak istedik.

Asi ve özgür tarz punk rock

Punk-Rock sokak stili 1970’ler de punk-rock müzik furyası ile birlikte başladı. İlk öncüleri efsanevi Iggy Pop, Ramones, The Sex Pistols gibi isimler oldu. Bu isimler metal aksesuarlı ve provokatif baskılı tişörtler, ultra dar (skinny) jeanler, deri metalli ceketler ve kemerlerle beraber, eski görünümlü hatta nerdeyse yırtık ayakkabıları giyerek modaya daha özgür ve daha rahat bir sokak stil bakışı kazandırdılar. Moda dahileri Malcolm Mclaren and Vivien ne Westwood bu tarzda koleksiyon yaparak bu stili milyonlarca moda severe ulaştırmayı başardı. Efsanevi Converse ayakkabının kurucusu Chuck Taylor ise bu akımın baş ayakkabıcısıydı. Metal aksesuarlı deri ceketler, ayakkabılar ve kemerler, dar jeanler, anarşist sloganlı baskılı tişörtler ve eskimiş tabansız deri ayakkabılar, deri Alman botlar ve Converse’ler siyah ojeler, dövmeler ve bolca metal aksesuarlar ile birleşince ortaya son derece asi ve özgürlükçü ruh ortaya çıkıyor.

Gösterişli ve jilet gibi Dandy

Dandy kelimesi 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başında İngiltere’deki varlıklı ve entelektüel sınıftan yola çıkarak günü müze kadar uzanıyor. Toplum içinde Dandy bir stiliniz varsa hemen üst sınıfa ait olduğunuz anlaşılırdı. Bir nevi kıyafetlerle sağlanan sosyal gösterişti adeta. Bu stili tercih eden erkekler çok bakımlı ve jilet gibilerdi. En büyük temsilcilerden biri ünlü yazar Oscar Wilde, İngiltere’de o dönemin sosyetik kişiliği George Bryan Brummel, F. Scott Fitzgerald’ın ‘Great Gatsby’ romanındaki Gatsby karakteri ve tabii ki Frank Sinatra. Stil olarak keten ceketler, çiçekli ve çizgili gömlekler, ince deri kemerler, mokasen ayakkabılar, keten şortlar, bol pantolonlar, renkli fularlar ve papyonlar...

Sosyal statü Sikgesi Preppy

Preppy stili 1950’lerde Harvard, Princetown ve Yale gibi üniversitelerdeki varlıklı ailelerin çocukları tarafından keşfedilen bir stil olarak kayıtlara geçiyor. O dönemde öğrenciler modayı takip ederek sürdürdükleri yaşam tarzlarıyla ve aynı zamanda giydikleri kıyafetleriyle bir nevi toplum içinde sosyal statü yaratıyorlardı. Daha sonra 1980’lerde John Hughes’in ‘Sixteen Candles’ ve ‘Breakfast Club’ gibi kült olmuş filmlerindeki karakterler bu tarzın temsilcileri haline geldi. Preppy modası rugby gömlekleri, chino ve gabardin pantolonları, deri makosen ayakkabılar, iki düğmeli kadife ceketleri sayesinde daha önce de olduğu gibi bugünkü modern hayatta sokaklar da hayat buluyor. Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Lacoste ve Paul & Shark gibi dev markalar bu stil sayesinde bugünlere kadar milyonlarca moda seveni giydirmiştir. En eski temsilcilerinden ise Dirk Bogarde’ı anabiliriz.

Zamana meydan okuyan Bohemıan

1966 yılında Yves Saint Laurent, modayı demokratik hale getirerek ilk defa herkese hitap etmesini sağlamak istedi. Modanın bir duruşu olmasını adına her kesin stil kıyafetlere sahip olabilmesi için tasarımlar yaptı. Bu tarz oluşmaya başladıktan sonra özellikle sanatla ilgilenen kesimin fazlasıyla ilgisini çekti. Salvador Dali, Ernest Hemingway gibi dahi isimler bu tarzın öncüleri oldu. Bohemian stili aslında modayı takip etmiyor, moda bohem kişileri takip ediyor. Buradaki ironi asıl moda olanın kişilerin stili olmasıyla alakalı. Aslında bohem tarzı hep vardı, zamansız bir stil olduğunu unutmamak lazım. Kadife ve gabardin ceketler, yelekler, taşlanmış ve eskitilmiş jeanler, kadife pantolonlar, çiçekli ve etnik desenli bol gömlekler, dağınık ve taranmamış saçlar, uzun veya kısa sakal ile birleşince ortaya bohem bir erkek silüeti çıkıyor.