Sosyal medya sanatçılar için bir nimet ve aynı zamanda bir lanet

ECE ULUSUM

Sosyal medya kullanımınızı çok seviyorum. Müzisyenlerin platformları için benzersiz içerik oluşturmasının gerçekten önemli. Ne dersiniz?

Sosyal medya sanatçılar için gerçekten bir nimet ve aynı zamanda bir lanet. Bir yandan müziğinizi nasıl tanıtacağınız ve hayranlarınızla nasıl iletişim kuracağınız konusunda bağımsızlık sağlarken, diğer yandan sanatçıyı her gün içerik üretme konusunda baskı altına alıyor. Özellikle bizim gibi doğası daha içe dönük olan kişiler için, eğlenceli, komik ve kendini sergileyen içerikler düşünmek zor.

Performanslarınızla ilgili ilginç bir eleştiriyle karşılaştım. Biri, konserlerdeki sohbetlerinizi geliştirebileceğinizi söylemiş. Bu yoruma katılıyor musunuz?

Kesinlikle! Doğuştan gelen bir eğlence ustası ya da TV sunucusu değiliz ki, konu ne olursa olsun durmadan konuşabilelim. Ama insanların sanatçıların kısa sohbetlerde iyi olmasını beklemesini de komik buluyorum. Biz müzikle iletişim kuruyor ve kendimizi ifade ediyoruz; bu bizim dilimiz.

Dünyadaki müzisyenler konserlerde seyirci tacizi ve hatta siber zorbalıkla karşı karşıya kalıyor. Siz böyle bir durumla karşılaştınız mı?

Neyse ki dost canlısı bir dinleyici kitlemiz var ve henüz böyle bir şey yaşamadık. Çoğu zaman konserler oldukça huzurlu geçiyor.

Almanya da dahil olmak üzere dünya genelinde sağ politikaların yükselişi yaşanıyor. Bu durum düşüncelerinizi ve ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Bunu görmek çok ürkütücü ve umarım dünya genelinde insanlar, birbirini tekrar tekrar bölmek yerine barışçıl ve saygılı bir şekilde yeni yollar bulmayı başarır. İnsanlığın tarihten hala ders almadığını ve dünyanın dört bir yanında hâlâ savaşlar olduğunu görmek çok üzücü.

MIX Festivali'ndeki performansınızda bizi neler bekliyor?

İstanbul’a geri döneceğimiz için çok heyecanlıyız! Sahneye getireceğimiz şey, işte bu minnettarlık ve heyecan!