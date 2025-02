Speidi’nin yeniden doğuşu

Deniz Işık

Şu bir gerçek: Sosyal medya insanı rezil de ediyor, vezir de… Bunun sayısız örneklerinden biri, şu anda gündemde olan Heidi Montag-Spencer Pratt çifti; namı diğer ‘Speidi’… “Onlar da kim” diyenlerdenseniz, popüler kültür tarihinde kısa bir yolculuğa çıkalım:

Bir zamanlar ‘MTV’nin ünlü reality şovu The Hills ile konuşulmaya başladılar. Şöhrete çabuk kavuştular; her hafta haberleri tabloidleri süslüyordu. 2008 yılındaki düğünlerinden 1986 doğumlu Heidi’nin genç yaşta geçirdiği estetik operasyonlara, her şeyleri konuşuluyordu. Ancak rüzgar hızlıca tersinden esmeye başladı; Tabloidlerin ‘nefret kültürü’nden beslendiği 2010’lu yıllarda, Perez Hilton,TMZ gibi magazin sitelerinde düzenli olarak hakaretlerle süslü haberleri çıkıyordu. Speidi, Paris Hilton ve Lindsay Lohan gibi ‘nefret unsuru’ ilan edilmişti. Birçoğuna göre famewhore/ (kibarlaştırılmış bir şekilde ‘şöhret budalası’ diye çevirelim) kelimesinin vücut bulmuş haliydiler.

Aynı sene Heidi’nin eşi Spencer’ın prodüktörlüğünde bir albümü yayınlandı. İsmi, magazin sitelerinde kendisiyle özdeş kelimelerden ‘Superficial/Yüzeysel’ idi. Tahmin edildiği üzere, eser yerden yere vuruldu. Sonra da unutulup gittiler.

Burası Hollywood…

Gelin, günümüze dönelim: Aynı albüm, yeni sürümüyle gündemde. Albümden çıkan single I’ll Do It’ iTunes’da zirvede. Şakı 14 ülkede bir numarada Hatta rap dünyasının süperstarlarından Pitbull’un bir remix ile Heidi ile düeti gündemde… Peki bu mucize nasıl gerçekleşti? "Make Speidi Famous Again" adlı podcast ile yine şöhrete tutunmaya çalışan çiftin evi, Los Angeles yangınlarıyla küle döndü. İki erkek çocuğu sahibi çift, bu dehşet anlarını sosyal medya üzerinden an be an paylaştı. TikToker’lar Speidi’nin elinde beş kuruş kalmadığını görünce vicdan muhasebesi yaparak, Heidi’nin albümünün viral olabilmesi için çağrıda bulundular. Emily Ratatowski ve Julia Fox gibi yüksek takipçili kült isimler de topa girince, iş çığ gibi büyüdü, albüm iTunes’da zirveye taşındı. Bugünlerde Heidi ve Spencer, albümleri için klipler çekerken, Hollywood Reporter’dan Billboard’a önemli dergilere röportaj vermekle meşgul. Ama ikilinin eskisi kadar ‘yüzeysel’ olduğunu sanmayın. Albümden elde edilecek tüm gelirler, Los Angeles yangını mağdurları için bağışlanacak. İkili, OnlyFans hesapları ve işbirlikleriyle hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışacak. Heidi Montag, Vogue’a verdiği söyleşide potansiyel bir reality şovun yolda olduğunu şöyle ima etti: “Sahip olduğumuz her şeyi kaybetmiş olabiliriz ama burası Hollywood, her an her şey olabilir! Ama hatalarımızdan ders de çıkardık. Önceliğimiz ailemiz, gerisi hayranlarımızın taktiri…”