Spor ve moda nasıl ‘rüya takımı’ oldu?

Ada ÜNLÜ

Dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams önümüzdeki ay New York'ta düzenlenecek olan Amerika Moda Tasarım Konseyi (CFDA) ödüllerinde Moda İkonu ödülünü alacak.

Serena Williams kendi giyim markasına sahip bir isim. Ama ilginç olan, ilk kez bir sporcunun bu ödülü alıyor olması.

Bu ödül, spor ve moda arasındaki artan yakınlığın bir işareti olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki yıl dünyanın en büyük moda şirketi olan LVMH’nin Paris Olimpiyatları’nın sponsorları arasında yer alıyor olması da, bu yakınlığı daha da güçlendirecek.

Trend analisti Lefty tarafından hazırlanan bir rapora göre, spor ve moda arasındaki iş birlikleri bu yıl 78,5 milyon dolarlık bir değere ulaşmış durumda.

Sporcular, büyük moda evlerinin odak noktası konumunda. Bu yakın ilişkinin çok sayıda örneği var.

Dünyanın en iyi 10 tenisçisi arasında sıralanan Jannik Sinner’in Wimbledon'da Gucci çanta kullanması… 2021 Amerika Açık şampiyonu İngiliz tenisçi Emma Raducanu’nun Dior'un elçiliğini yapması… Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyen Nijerya asıllı İngiliz milli futbolcu Bukayo Saka’nın Burberry gibi markaların defilelerinde ön sıralarda yer alması…

Kadınlar Dünya Kupası'nda Çin takımının formalarının Prada olması bu örneklerden bazıları…

Moda tasarımcıları bu etkinin farkında

Spor ve moda dergisi CircleZeroEight'in editörü Gary Armstrong’a göre, moda tasarımcıları sporcuların ne kadar önemli bir role sahip olduğunu ve kitleleri etkileyebildiğini fark etmiş durumda.

Hector Bellerin, Dominic Calvert-Lewin, Megan Rapinoe ve Leah Williamson gibi stil sahibi sporcular, bugün çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor.

La Liga takımlarından Real Betis'te forma giyen Bellerin, 2019'da Louis Vuitton podyumunda yürüyen mankenler arasında yer aldı. Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Calvert-Lewin geçen yıl moda dergisi Arena Homme Plus'ın kapağında kilt giydi. ABD'deki kadın futbolu National Women's Soccer League takımlarından OL Reign kadrosunda yer alan Rapinoe, 2020'de Loewe için hazırlanan bir kampanyada yer aldı. Kadınlar Süper Ligi kulübü Arsenal’de oynayan Williamson ise geçen yıl Gucci ile bir anlaşma imzaladı.

Formalar moda ürününe dönüştü

Şu sıralar Netflix'te yayınlanan David Beckham dizisinde, 25 yıl önce futbolcunun tatilde peştamal giydiği için manşetlere çıktığını görüyoruz. Oysa bugün durum tamamen farklı.

2023 yılında, futbol kültürü büyük bir değişim yaşadı ve formalar bir moda ürününe dönüştü.

Stella McCartney'nin kadın futbolcular için Eylül ayında piyasaya sürdüğü forma, ünlü influencer Mia Regan tarafından giyildi ve hemen tükendi.

Lionel Messi Temmuz ayında Inter Miami'ye imza attığında, takımın pembe Adidas forması o kadar çabuk tükendi ki, marka yöneticisi New York Times'a yaptığı açıklamada formanın adeta "buharlaştığını" söyledi.

Amerikan sokak giyim markası Kith'in tasarımcısı Ronnie Fieg, geçen yıl New York Knicks basketbol takımının kreatif direktörü oldu ve takım için forma ve farklı ürünler yarattı.

Spor stilistleri artıyor

Armstrong, “Futbol takımları kendi başlarına birer markadır” derken, sahadaki kariyerleri çok kısa olan profesyonel sporcuların, modanın, daha sonra da devam edebilecek bir gelir kapısı olduğunu fark ettiklerini söylüyor. Bugün, çok sayıda sporcu, kariyerlerinin hemen başında kendi markalarını oluşturmaya karar veriyor. Bu durum, yeni bir mikro-endüstrinin gelişmesine yol açıyor: Spor stilistliği.

Ne giyecekleri konusunda uzmanlarla çalışan sporcular, kazançlı anlaşmalar yapma umuduyla kendilerini markaların radarına sokabiliyorlar. Amerikalı basketbolcular ise bu konuda başı çekiyor.

Reiss Nelson ve Trevor Chalobah gibi Premier Lig futbolcularıyla çalışan stilist Algen Hamilton, “Futbolcuların maçlarda kendi kıyafetlerini giymelerine izin veriliyor, böylece kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip oluyorlar” diyor.

Kadın futbolcularla çalışan stilist Kiera Liberati ise, herkesin Beckham gibi bir moda etkisine sahip olmak istediğini, ama bunun o kadar da kolay olmadığını söylüyor.

Futbol ve basketbol moda dünyası ile en yakın ilişki içinde olan spor dalları olsa da, diğer branşlarda da bu etki günden güne artıyor. Örneğin ABD’li profesyonel güreşçi Seth Rollins, MSCHF'in ‘büyük kırmızı botları’nı giydiği için Amerikan GQ'nun Ağustos sayısında “moda kralı" olarak nitelendirildi.

Paris Olimpiyatları’nda moda etkisi

Moda ve spor ilişkisinin önümüzdeki yıl içinde daha da belirginleşmesi bekleniyor.

Temmuz ayında LVMH’nin, çeşitli markalarını farklı etkinlikler için kullanarak Paris 2024 Olimpiyatları’na sponsor olacağını duyurmuş olması bunun en büyük kanıtı.

Ünlü mücevher markası Chaumet, Olimpiyat ve Paralimpik madalyalarını üretecek. Sephora makyaj malzemeleri Olimpiyat meşalesinin taşınacağı yolda yer alan etkinliklerde olacak. LVMH ayrıca Olimpiyatlarda destekleyeceği sporcuları da açıklamaya başladı. Şu ana kadar açıklanan isimler arasında yüzücü Léon Marchand ve jimnastikçi Mélanie de Jesus dos Santos bulunuyor.

Anlaşılan o ki, spor ve moda arasındaki ilişki konusunda, oyunlar daha yeni başlıyor…