Stresinizi maviliklere bırakın!

Takip Et

HAKAN ATİS

Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Çünkü yaşadığımız algı çağında karşı karşıya kaldığımız izlenim bombardımanı, bizlere çoğu zaman, gerçekle zıddını birlikte sunar. Örneğin marinalarda bağlı duran kuğu gibi tekneleri görüp özenmemek mümkün mü? Veya onları dalgalarla dans ederken seyredip kocaman bir martı gibi havuzluklarına konmayı düşlememek? Sanmıyorum. O coşkuya uzak kalınamayacağına inananlardanım. Nedenine gelince… Enginlerin, insanı kendisine çeken tılsımı elbette farklıdır. Ancak öyle bir an gelir ki öfkesiyle kaygı ve korku yaratır. Hatta bildiğiniz tüm duaları ettirir. Dahası kendinizi Ernest Hemingway’in ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ romanının gerilimli satırlarında bulursunuz. Sonra… Enginler de hayat gibi değişir. Sakinler, durulur… İşte o an mazeretler biter, kaygı çanları susar. Tanrı bile yarattığı güzelliği hayranlıkla seyreder. Denizler, Olimpos’un zirvesinde yer alan görkemli tahtında oturan cazibeli bir sultana dönüşür. Ona uzak ve kayıtsız kalamazsınız. Hayatın gizli saklı tüm renkleri sizi içine çeker.

GERİSİ TEFERRUAT

Yaşasın mavilikler! Çünkü binlerce yıldır insanlığın daha çağdaş ve refah içinde yaşamasının ana nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sadece huzur vermiyor. Dünyayı adeta avuçlarınızın içine getiriyor. Bu da yetmiyor… Besliyor, kavuşturuyor, ruhsal dinginlik sağlıyor ve an geliyor para kazandırıyor. Hatta motive edici yönüyle iş dünyası için ilham platosu oluyor. Bu nedenle sizlere denizlerin ifade ettiğim yönünü keşfederek yaşamının odak noktası haline getiren deneyimli bir uzmanı tanıtacağım. Melike Esra Karayel’den, bir başka deyişle on parmağında on marifet olan tecrübeli bir yelkenci ve yaşam kültürü koçundan söz ediyorum.

Tekne yaşamı ve maviliklerle 2003 yılında buluşan deneyimli isim, ‘Söz sizde’ dediğim zaman kendisini şöyle tanıtıyor: “Bugüne kadar 15 bin milden fazla seyir gerçekleştirdim. Gereken tüm uluslararası ehliyetleri aldım. Pek çok kez yarışlara katıldım ve tekne transferlerinde bulundum. Enginlerde deniz bilgisi kadar tecrübenin de önemli olduğuna inanıyorum.”

İŞ HAYATI

Kendi yaşamında pruvası her daim mavi olan Melike Esra Karayel, kaptanlık serüveninde edindiği tecrübelerle büyük şirketlere yol gösteriyor. Bu konuda ülkemizin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Yüz yüze veya online eğitim veren Karayel, işin püf noktalarını şöyle anlatıyor: “Yaşam bir denge aslında. İş veya özel ayrımı yapmaksızın bu sağlanmalı. Çünkü ikisi de birbirini etkiliyor. Nöro bilişsel ve mental sağlık konularında uzmanlaşmam sayesinde ruh-beden-zihin bütünlüğünü sağlayan en temel durumun duyguları yönetmek ve farkındalık alanında bilinçlenmek olduğunu söyleyebilirim. Aslında stres kötü değil… Zira beyin onunla çalışıyor. Negatif olan unsur, stres dozunun kişilerin kendi yapılarına oranda taşıyabileceklerinden fazla olması. Aslında kalp ve zihin tutarsız olduğunda meydana gelen stres yorucudur. Onu dengelemek için ilk yapılması gereken düşünce sistemi üzerinde çalışmak ve bedensel farkındalık (mindfulness meditasyon) yaratmaktır. Bu konuda sürdürdüğüm eğitimler dört yıl önce bana ‘Gümüş Kariyer’ ödülünü kazandırdı. Günümüzde denizcilik ve finans sektörlerinde eğitim çalışmalarımı sürdürüyorum. Örneğin Türkiye Bankalar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği’nde 3 yıldır dönemsel olarak yönetim kademelerine eğitim desteği veriyorum. Ayrıca Panasonic firmasına 2 yıldır yaşam kulüpleri ve kürek alanlarında katkı sağlıyorum.”

ROTA HAKKINDA

Denizcilik tarihimizde son derece önemli olan İnebahtı Deniz Savaşı da adeta Melike Esra Karayel’i doğruluyor. Neden mi? Çünkü… 1571 yılında Osmanlı Donanması’nın cesaretle savaştığı, ancak çeşitli nedenlerden ötürü maalesef yenildiği haçlı armadasında görev yapan, İspanyolların ‘Batalle de Lepanto’ dedikleri muharebe esnasında elinden ve göğsünden yaralanan deniz askeri, şair, yazar Cervantes’te “İnsan eğitimle doğmaz ancak onunla yaşar” diyor! Tıpkı sözcüklerin ve mizahi zekanın efendisi Cem Yılmaz’ın “Eğitim şart” deyişi gibi…

Sözün özü, bu gerçeği farkında olan Melike Esra Karayel de, öğrencilerine ve danışanlarına İstanbul’da Adalar, Maltepe, Caddebostan parkurunda, kent dışında ise genellikle Göcek’te hayatı kavrama ve algılama eğitimleri veriyor. Dünya’da belirlenmiş rahatsızlıkların yüzde 95’inin duygusal çatışmalardan kaynaklandığını belirten usta isim “Hastalık bir sonuç. Bu alanda bir tıp doktoru ile birlikte çalışmalara başladık. Ben duygusal çatışmaların yarattığı etkileri analiz edeceğim. Yıllardır denizin iyileştirici etkisini gördüğüm için insanları yaz, kış demeden enginlere çıkarmaya devam edeceğim. Dilerim kamu ve özel sektör kuruluşları mental sağlık konusuna hak ettiği önemi verir” diyor.

Değerli okurlar, İK danışmanlığı, takım çalışması, olumlu düşünce sanatı, stres dengeleme, yelken ve kürek eğitimi almayı düşünüyorsanız Melike Esra Karayel’e sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu haftalık noktalıyorum… Maviliklerdeki tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Esen kalın.