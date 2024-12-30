Süper eğlenceli tam elektrikli: Renault R5 Turbo 3E

OKAN ALTAN

Bir elektriklinin tasarımının harika, sessiz, konforlu, sürüşünün şaşırtıcı derecede eğlenceli ve en önemlisi gerçekçi fiyatlı olması, benim için menzil tartışmalarından çok daha önemli… Tam elektriklilerin, uzun şehirlerarası yollarda değil, şehir içinde ya da kısa mesafelerde keyfinin çıkarılması gerektiğine inananlardanım. O sebeple AMG ve M’lerin tam elektriklilerini zevkle kullanırken, Fiat 500’ün ve Mini Cooper’ın tam elektriklilerini, tam eğlence aracı olarak nitelendiririm. Bunların ardından Renault 5’in tam elektriklisinin geleceğini duymak da, beni sevindirmişti. Bunların markalarına dönüştürücü bir etki yaratacağına, özellikle Türkiye’de beklemesem de, bu kült otomobillerin ilk çıktıkları yarım asır önceki geçmişlerindeki heyecanı yaratmaya başladıklarını -özellikle gençler arasında- görüyorum… Hızlı, kıvrak ve ‘cool’…

Renault, ikonik küçük Renault 5’in yanında dev kanatlı bir tırmanma yarışçısı gibi bir ekstrem modern ‘Turbo’ retrosunu ilk gösterdiğinde, “Acaba, doğru yol bu mu” diye aklımdan geçmiş, nabzım yükselmişti. İşte, tam elektrikli dediğin böyle zevk otomobili olmalıydı… 900 kg hafifliğiyle usta sürücüler için üretilmiş, hatta Grup B ortadan motorlusuyla arkadan itiş kavramının en vahşi şeklini göstermiş olan Renault 5 Turbo efsanesinin, 300 HP’lik 1.4 litrelik motorun tüm gücünü, manuel şanzımanda öfkeyle vites değiştirme ve turbo gecikmeleriyle Rock’n Roll dansını, görmemiş olanlar, eski videoları açıp, baş döndürücü keskin dönüş ve virajlardan nasıl çıktığını izlemeliler. Yenisinin, elektrik kuvvetiyle tüm bu adrenalini yeniden ortaya çıkarabileceği söylendiğinde adeta şok yaşamıştık.

2021 yılında yeniden tasarlanmış ve uçuk bir şekilde modernize edilmiş bir Renault 5 Turbo ortaya çıktığında, “Bu Turbo 3” denilmişti. Yeni nesil farları, daha da genişletilmiş çamurlukları ve daha büyük jantlarıyla ‘mükemmel’ diye alkışlanmıştı. Turbo 2’ye veya Turbo 1’e kıyasla daha fazla karbon fiber ile Turbo 3, 400 HP’lik quad-turbo ile sıralı vitesleri nasıl simüle edebileceğini merak ediyorduk. Canlı malzemeler, retro-modern açılar ve göstergeler için dijitalleştirme de, canavar arka kanadı, şişkin kemerleri ve çıkıntılı ayırıcısı, hepsi müthiş güzeldi… Fakat bu içten yanmalı bir benzinli değil, bir tam elektrikli olarak, “nasıl olacak” sorularımız devam ediyordu. Ancak, Need For Speed ​​oyununun kapağından çıkmış gibi görünen, inanılmaz derecede hızlı bu prototipe inanamasak da, yine de ‘keşke’ diyorduk…

Tam bir yıl sonra 2022’da fantastik ve fütüristik bu yeni Renault 5 Turbo’nun 50 yıllık geçmişinin kutlaması olarak R5 Turbo 3E versiyonunu “Drift için yapıyoruz” sözleriyle duyurulması, asıl şaşkınlığımız olacaktı… Bu tarihi süperstarın elektronik olarak yeniden doğuşu, tam elektrikli ve bir Super Drifter olarak büyük tezat idi!..

Atalarının DNA’sı var

Retro-fütüristik ‘cyberpunk’ benzeri Renault 5, Renault’un efsanevi homologasyon özel modelinin klasik siluetini, agresif yan hava ağızları ve küstah bir burun içeren abartılı bir gövde kitiyle birleştirdi. Arkada, gövde altı aerodinamiklerinden çıkan iki devasa venturi de, R5 Turbo 3E’yi video oyunu evreninden fırlamış mekanik canavarlara benzetiyordu.

İlk açıklandığında bile Turbo 3E’yi coşturacak toplamda 380 HP 280 kW ve 700 Nm maksimum torka sahip iki elektrik motoru, şapkamızı uçurmuştu. Arka tekerlerin içindeki yerleriyle gücü yalnızca arkaya iletilmesi ve 42 kWh’lik bataryanın zeminin altında ortada yer alacak olması, FIA onaylı bir yuvarlanma çubuğu düzeni ve düz bir tabana sahip boru şeklindeki bir şasi bulunması, ilk duyurulan özellikleri idi…

İki yıl önceki Goodwood Hız Festivali’nde tepeye doğru fırlarken de, BEV’lerin V12 süper otomobiller kadar heyecan verici olabileceğini kanıtlamayı da başaran Renault, R5 Turbo’ların geri döndüğünü tüm dünyaya müjdelemişti. Zorlamalı indüksiyon olmadan, kalın Turbo yazısıyla… Gerçek turbo üfleyicileri olmadan, bu eksikliğini, klasik 5 Turbo’nun üç katından fazla güce sahip olmasıyla fazlasıyla telafi ediyordu. 1980’lerin Turbo ve Turbo 2’sinden esinlenmiş, arka koltukları olmayan, bir süper otomobil performansında bir küçük hatchback olarak, 3,5 litrelik Clio V6’nın bile pabucunu tavana atmak üzere, adeta elektrikli bir Grup B egzotizmi… Eskinin çılgın 5 Turbo’su ve Clio V6’yı üretmeyi ve yarışlarda koşturmayı başaran Renault, Hot Hatchback’lerin tarihine, şimdi Turbo 3E’yi de ekliyor.

Karakter olarak her bakımdan atalarına uyan böyle bir ekstrem aracı onaylayan Renault Grup CEO’su Luca de Meo ile 2000’lerin başında ilk kez tanıştığımızda; Torino’daki Fiat Ar-Ge merkezine dört egzostlu modifiye bir Punto ile gelip, küçük ama hızlı otomobillere olan tutkusunu göstermişti. Renault’da ise böyle çılgınlık deneyeceğini de tahmin ediyorduk. Hafif ve performanslı tekniğin ustası Alpine markasını yeniden canlandırırken, Renault logolu minyatür bir süper otomobili de eksik bırakmayacaktı…

Ve şimdi resmen açıklanan; 0-100 km/h hızlanmada 3,5 saniyenin altında bir zaman, 506 HP 372kW performans, elde sınırlı üretim ve ucuz olmayacak fiyatıyla böyle bir süper hatchback’e hayat verilmesini kutluyoruz. Renault, normal 5E, 4E ve Twingo ile elektrikli araç ailesine yepyeni bir hava katarken, eski ikonik isimleri yeniden hatırlamasıyla da tam elektriklileri daha sempatik hale getirdi. R5 Turbo 3E ismi de, kaymağın üstündeki bal…