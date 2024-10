Sürdürülebilir moda Türkiye’nin radarında

Takip Et

ŞEBNEM TURHAN

Moda devlerinden her geçen gün vegan ürünlere ve tasarımlara ilişkin yeni bir haber geliyor. Türkiye’de de durum farklı değil. Perakende devi Boyner Büyük Mağazacılık da bu konuda önemli bir atılım içinde. Bünyesindeki markalara yeni, ünlü vegan markaları ekleyen Boyner Büyük Mağazacılık’ın Kadın, Erkek, Çocuk Giyim Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Güler Barlık sorularımızı yanıtladı.

Vegan markaları getirmenizin ardındaki sebep nedir? Böyle bir hassasiyet hissediyor musunuz müşteriler arasında?

Özellikle son yıllarda artan çevre bilinci ve sorumlu tüketim, moda dünyasında her zamankinden daha geniş yankı bulmaya başladı. Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın yükselmesiyle de markaların hazırladıkları koleksiyonlarda doğa dostu malzemeler kullanması gözle görünür şekilde arttı.

Yaşadığımız gezegenin iyi olma halini önemseyen bir marka olarak biz de Boyner çatısı altındaki markalarımızı titizlikle seçiyoruz. 12 kategoride 600’den fazla markayı ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz ve gün geçtikçe bunlara yenileri ekleniyor. Kapsayıcı bir marka olmanın sorumluluğu ile vegan yaşam tarzına sahip müşterilerimiz için seçtiğimiz markaları da Boyner evrenine dahil ediyoruz. Bu iç görüden yola çıkarak iyi yaşama odaklanan, çevreye duyarlı ürünleri Boyner Live Well çatısı altında topladık. “Bizim İçimiz Güzel” temasıyla hayata geçirdiğimiz Boyner Live Well ile iyiliğe, iyi yaşama dair farkındalık yaratmaya ve küçük değişimlerle iyi bir yaşamın mümkün olduğuna dikkat çekiyoruz.

Peki, bu çatının altında hangi ürün grupları yer alıyor?

Bu kategoride, yoga taytlarından hayvanlar üzerinde test edilmeyen makyaj malzemelerine, doğal şampuanlardan sağlıklı atıştırmalıklara, sürdürülebilir giyimden kitaplara, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen ayakkabı ve aksesuarlara kadar birçok sağlıklı ve organik ürün yer alıyor.

Hangi markaları getirdiniz bugüne kadar?

Sürdürülebilir, doğa dostu, organik koton sertifikalı, daha az su ve enerji kullanımı olan marka ve koleksiyon seçkilerine yer vermeye özen gösteriyoruz. Bununla beraber Bonamaso, doğal kozmetik markası Korres, Save The Duck gibi vegan ürünleriyle tanınan birçok markayı seçkimize kazandırdık. Kendi markamız Fabrika için de hemen hemen her sezon mutlaka vegan parçalara yer veriyoruz. Özellikle Temmuz ayı itibarıyla pazar yeri özelliği ile hizmet vermeye başladığımız boyner.com.tr’de, 27 farklı kategoride 1200’e yakın markayı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bunlar arasında da çok sayıda doğa dostu üretim yapan markamız bulunuyor. Bunlardan İskandinav doğasından ilham alan güzellik markası Lumene, vegan sertifikalı kozmetik markası Baims, saç bakım setlerinden oluşan The Fair, çanta seçkisiyle Rotko ve Mianqa, eğlenceli tasarımlardan oluşan ayakkabı ve çanta markası Dogo gibi vegan içerikli pek çok marka Boyner Online’da yerini alıyor.

Son olarak da Save the Duck’ı müşterilerinizle buluşturdunuz...

Ünlü sürdürülebilir ve vegan mont markası Save the Duck da artık Türkiye’de kendi mağazalarının yanı sıra sadece Boyner’de müşterilerimizle olacak. Çevreye duyarlılığı ile tanınan Save the Duck, yeni sezonda “The Forest” teması ile hazırladığı koleksiyonuyla gelecek nesiller için doğal yaşam alanlarını ve yaban hayatını korumanın önemini hatırlatıyor. Su geçirmezlik ve hafiflik özellikleriyle öne çıkan bu montlar, geri dönüştürülmüş materyallerle çevreye karşı duyarlı bir tavır sergiliyor. Ne mutlu ki biz de bu bakış açısına sahip markaları müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

Vegan ve sürdürülebilir markalar özelinde gelecek için planlarınız neler?

Şu anda bünyemizdeki markaların yüzde 15’i sürdürülebilirlik ilkelerine saygı duyan bir duruşa sahip. Hedefimiz, bu oranı artırarak her kategoride sürdürülebilir alternatifler sunmak. Gelecekte her zaman olduğu gibi müşterilerimizin alışveriş deneyimini keyifli hale getirmek için onların değişen alışkanlıklarını gözlemleyerek farklı markaları seçkimize katmaya devam edeceğiz.

Boyner bünyesine alındıktan sonra bu tarz ürünlere ilgi nasıl?

Tüketicilerin çevre dostu ürünlere olan ilgisi, koleksiyonlarımızı genişletme ve yeni iş birlikleri geliştirme konusunda itici güç oluyor. Özellikle gençler, doğal içerikli kozmetik ürünleri ve geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen parçaları tercih ediyor. Bilinçli tüketim alışkanlıkları, artık bireysel tercihlerden çıkıp toplumsal bir dönüşümün parçası haline geldi. Özellikle Bonamaso, Korres, Save the Duck gibi markaların çevre bilincine sahip koleksiyonları, bu talebe güçlü bir şekilde yanıt veriyor.