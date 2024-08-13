Sürdürülebilir turizmde İsviçre modeli

FATOŞ KARAHASAN

Pandemi dönemi ve sonrasında görülen tüketici eğilimlerindeki değişimle birlikte sürdürülebilir turizm hem turistler hem de sektör paydaşları arasında giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Sürdürülebilir turizm Türkiye’de de önemli bir potansiyele sahip. Bu alandaki gelişmeler, çevrenin korunmasına, yerel kalkınmaya ve turizm sektörünün uzun vadeli başarısına önemli katkıda bulunacak. Sürdürülebilir turizmin yaygınlaşması ve bu alandaki yatırımların artması için tüm paydaşların aktif katılımı gerekiyor.

1994’te uzun vadeli bir vizyonla kurulan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum da ilk günden itibaren sürdürülebilirlik eksenindeki bir modelle çalışıyor. Tesisin sürdürülebilirlik çalışmaları bugüne kadar Green Key, Green Star ve International Sustainability Award gibi ödüllere layık görüldü.

“Doğayı koruyan, yerel kalkınmaya destek veren bir yaklaşımla çalışanlarımıza yatırım yaptık. Bölgedeki gençlere iş imkanı sunmak önceliğimiz oldu” diyen Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, 30. yılını kutlayan Hapimag Sea Garden Resort’un sürdürülebilirlik yaklaşımını anlattı.

DENİZ SUYUNU ARITIYORUZ

Malum, Bodrum’un su sıkıntısı giderek artıyor. Sea Garden Resort’un su kullanım yaklaşımını sorarak başlayalım.

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 1994’te, Bodrum’un eşsiz koylarından Yalıçiftlik’te, çam ormanlarının arasında, doğayı korurken Bodrum mimarisine sadık kalınarak inşa edilmiş örnek bir proje. İlk günden beri sektöre örnek oluşturan yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmalara imza attık. Son üç yıldır mottomuzu ‘doğadan ve denizden ilham aldık’ şeklinde güncelledik.

Deniz suyu arıtma tesislerimizde, yılda 110 bin metreküp deniz suyunu arıtıyoruz. Arıtılan bu suları da günlük işlerde kullanılıyor, ayrıca 200 dönüme yakın yeşil alanı suluyoruz. Magnezyum zengini su markamız ‘Neptün’ ile yer altı kaynak sularının korunmasına da katkı sağlıyoruz.

Atık yönetiminizi nasıl yapıyorsunuz?

Tesise çöp kamyonu girmiyor. Toplam dört noktada, yemek atıkları gömüye dönüştürülüyor. Bu noktalardaki kompost makineleri aracılığıyla oluşturulan gübre daha sonra bahçelerde ve zeytinliklerde kullanılıyor, fazla gübre ise çevre köylerdeki üreticilere dağıtılıyor. Misafirlerinin tüketiminden arta kalan gıdaları Bodrum Belediyesi’ne göndererek kedi/köpek maması yapılmasını sağlıyoruz.

Kullandığınız enerjinin ne kadarı yeşil enerji?

Tesisin ihtiyaç duyduğu elektriği kendi kaynaklarıyla üretmesi için devreye alınan fotovoltaik enerji üretimi tesisinde üretilen yaklaşık 1,6 milyon kWh elektrik, tesisin yıllık kullanımının yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

Bölge halkıyla iş birliği yapıyor musunuz?

Yerel üretimi destekliyoruz. Örneğin, Bodrum Mandalinası’ndan üretilen reçellerimizin yanı sıra ayrıca her yıl 7-8 ton mandalina suyu elde ediyoruz. Tesis yakınlarındaki Karaova bölgesinden aldığımız Karakılçık Unu ile ekşi mayalı, katkısız ekmekler hazırlanıyor. Yine tesis içerisindeki keçiboynuzu ağaçlarından topladığımız keçiboynuzları da kurabiye ve tatlı yapımında kullanılıyor.

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un Sea Garden Gastro Team adında deneyimli bir lezzet ekibi var. Ekip, sadece bölgesel lezzetleri değil aynı zamanda bölgesel şarapları da destekliyor. Yöre halkının ürettiği incir ve gambilya bakla gibi ürünleri menülerinde kullanıyorlar. Yakın zamanda kurulacak kovanlar aracılığıyla kendi balımızı da üretmeye başlayacağız.

Kadın çalışan oranınız nasıl?

İstihdamda kadın çalışanları önceliklendiriyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışıyla 5-6 yıl öncesinde yüzde 25 olan kadın çalışan sayımız bugün yüzde 55 seviyesine çıkmış durumda.

Tesiste ayrıca kurum içi kariyer fırsatlarına da önem veriyoruz. Çalışanlarımıza çeşitli eğitim programlarıyla birimler arası çapraz geçiş imkânı sunuyoruz.

PAYLAŞIM TOPLULUĞU SİSTEMİ

Hapimag özel bir turizm modeli. Nasıl işliyor?

‘Devre tatil sistemi’ olarak bilinen bu model Hapimag’ın dünya çapındaki tüm otel ve tesislerini birbirine bağlıyor. Hapimag’da üyelik sistemiyle tatil yapılabiliyor. Bu üyelikle hissedar olunuyor ve hisse üye tarafından miras yoluyla başkasına devredilebiliyor.

Sistem nasıl işliyor?

800’den fazla çalışanı ve yaklaşık 120 bin üyesi olan Hapimag'ın bugün Avrupa'nın popüler destinasyonlarında (deniz kıyısı, dağlar ve şehirlerde yer alan oteller) toplam 56 tatil beldesi bulunuyor. Üyeler hisse başına belli bir ücret ödeyip, belli sayıda puan alıyor (60 puan), daha sonra tatil dairelerini rezerve etmek için bu puanları kullanıyorlar. Bir kişi birden fazla hisse satın alabiliyor. Üyeler daha sonra tesiste işletme maliyetleri, özel hizmetler ve yerel KDV için ayrı bir ücret ödüyorlar. Üyelerin her yıl hisse başına ödedikleri ücretler ise çoğunlukla tatil köylerindeki yenileme ve bakım çalışmaları, müşteri hizmetleri, vergiler ve yönetim için kullanılıyor.

Kazanılan puanların kaç günlük bir tatile denk geldiği ise seçilen tesisin hangi lokasyonda ve hangi mevsimde seçildiğine göre değişiklik gösteriyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bulunduğu alanda hem otel hem de devre tatil sistemini çalıştırıyor. Bu da Türkiye’deki tesisimizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz.