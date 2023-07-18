Sürdürülebilir yaşam alanları tasarlıyoruz

Helin KAYA



Kurmuş olduğunuz şirket ismini İstanbul’un en ikonik binalarından olan Botter Apartmanı’ndan alıyor. Bunun sebebi nedir? Botter Apartmanı sizde derin bir etki bırakmış olmalı…

“Sürdürülebilirlik ilkesini esas alarak, tasarladığımız yaşam alanlarında kullandığımız malzemelerin ne kadar geri dönüştürülebilir olduğuna kadar her noktada çevre bilincini de ön plana çıkarıyoruz.” - ALİ ÇELİK

Botter Apartmanı İstanbul’un Art Nouveau akımındaki ilk eserlerinden biri. Ayrıca aynı binada hem konut hem işyeri bulunan uygulamanın gerçekleştiği ilk yapı niteliğinde. Tıpkı Botter Apartmanı gibi yenilikçi fikirler, çok fonksiyonlu mekanlar yaratma ve katma değerli projeler geliştirme hedefi ile çalışıyoruz.

Projelendirme aşamasında özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?

Katma değeri yüksek projelerle bireylere konfor ve ekonomik faydayı bir arada sunmak amacıyla yola çıktık. Projelendirme aşamasında, işin hayata geçirilebilir ekonomik kriterleri üzerine kurulu olmasına çok dikkat ediyoruz.

Mühendislik geçmişinizin, mimarlık ve tasarım dünyası ile buluşmanızda size nasıl bir pencere açtığını söyleyebilirsiniz?

Mühendislik geçmişimin de olması özellikle projelendirme aşamasında verimli kaynak kullanımına odaklanmama imkân veriyor. Sürdürülebilirlik ilkesini esas alarak, tasarladığımız yaşam alanlarının enerji tüketim değerlerinin optimizasyonundan; yıllar sonra ticari ömrü dolacak bu alanlarda kullandığımız malzemelerin ne kadar geri dönüştürülebilir olduğuna kadar her noktada çevre bilincini de ön plana çıkarıyoruz.

Botter Mimarlık olarak projelerinizi hayata geçirirken en önemli prensipleriniz neler oluyor? Bize tasarım süreçlerinizden bahseder misiniz?



İç mimarlardan oluşan profesyonel ekibimiz müşterilerimizin beklentilerini dikkate alarak özgün ve fonksiyonel mekanlar tasarlarken proje maliyetlerinin uygulanabilir olmasına da özen gösteriyoruz. Tasarladığımız ve uygulamasını yaptığımız tüm işlere kendi evimiz/ticari ünitemiz gibi yaklaşıyor, projenin her adımında proaktif ve müşteri odaklı olmaya özen gösteriyoruz. Yaşam alanlarına dokunduğumuz müşterilerimizin mutluluğu işimize olan tutkumuzun temelini oluşturuyor.

Açıklamalarınızda Airbnb gibi platformların konut yatırımı üzerindeki etkilerinden sıkça bahsediyorsunuz. Bunun mimarlık sektörüne geri dönüşleri nasıl oluyor?



Ülkemizde konut sahipliği yıllardır yatırım aracı vasfına sahipti ancak Airbnb benzeri platformlar konut yatırımının geri dönüş̧ hızını oldukça kısalttı. Hibrid kiralama yöntemlerinin ülkemizde de tanınması ile birlikte iç̧ mimaride yeni bir ihtiyaç̧ söz konusu oldu.

Peki sizin bu platformlar üzerindeki çalışmalarınız neler?



Son iki yıl içerisinde İstanbul’dan Bodrum’a, Atina’dan Urla’ya kadar geniş̧ bir coğrafyada 70’ten fazla Airbnb dairesi ve özel konaklama tesisi tasarladık. Dünyanın farklı noktalarından gelen kullanıcıları zamansız tasarımları, yerel dokunuşlarla buluşturan projelerimizde hem finansal geri dönüş̧ hızı ile yatırımcıları hem de tasarladığımız yerlerde konforlu ve özgün konaklama deneyimi yaşayan misafirleri mutlu ediyoruz.

Gelecek hedeflerinizde neler var? Sizi hangi özel projelerde göreceğiz?



Botter Mimarlık ekibi olarak bugünlerde aralarında Cihangir, Galata ve Nişantaşı’nın da bulunduğu çeşitli semtlerde özel konaklama tesisi projeleri üzerinde çalışıyoruz. Daha geniş müşteri kitlelerine ulaşacak projelere imza atmayı hedefliyoruz.