“Sürdürülebilirlik vizyonuyla sosyal ofis tasarladık”

SELENAY YAĞCI

Pandemiyle birlikte terk ettiğimiz ofislere geri dönüş tamamlandı. Hayatımıza giren ‘hibrit’ kavramıyla çalışma modelleri, saatleri ve ortamları esnekleşirken, dünyanın en büyük şirketleri ofislerini de bu yeni döneme göre yeniden tasarlıyor. Tüm bu tasarımın başrolünde Y kuşağının talepleri, odağında ise dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin yanı sıra mutluluk var.

Bazıları için ofisteki bu dönüşüm yeni olsa da, birçok büyük şirket için ‘Rönesans dönemi’ çoktan başladı. İşte bunlardan biri de BAT Türkiye. Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük tütün şirketlerinden biri olan BAT, ‘daha iyi bir gelecek’ mottosu kapsamında yürüttüğü onlarca uygulamaya mutlu ofisleri de ekledi. Öyle ki BAT Türkiye ofisine girdiğinizde gözünüze önce doğal malzemelerle yeşilin harmanlandığı sürdürülebilir bir mekan ile tütün yapraklarından esinlenerek hazırlanan sanat eserleri çarpıyor.

BAT ofisi 2018 yılında Office Snapshots tarafından ‘En İyi 25 Ofis’ listesine girdi, 2019’da ise European Property Awards’da ‘En İyi Ofis Tasarımı’ ödülünü aldı. Ödüllü bir ofisin yaratım sürecinden biraz bahseder misiniz?

Bu ödülleri almamızın elbette birden çok etkeni bulunuyor; ancak çalışanlarımızın beklentilerini doğru anlamak ve bunları neredeyse ev veya özel yaşam alanlarından daha fazla zaman geçirdikleri ofislere de yansıtmak bizim için önemliydi. Bu nedenle BAT Türkiye ofisinin tasarlanma sürecinde de çalışanlarımızın beklentilerini öğrenmek amacıyla atölyeler düzenledik ve buradan aldığımız geri bildirimleri de dikkate alarak planlamalar yaptık. Toplam 4.500 metrekare alana sahip iki katlı ofisimizin tasarımının arkasında geniş bir proje ekibinin çalıştığını söyleyebilirim.

Eski ofisten farklı olarak yeni ofis mimarisi için hedeflenen neydi? Nelerin değiştirilmesi için yola çıkıldı?

Ofiste çalışanlar için motivasyon, başarılı kariyer planı yapmaları açısından oldukça önemli bir unsur. Ofisin tasarım sürecinde de çalışan motivasyonunu ön planda tutarak, onların fikirleri üzerine bir tasarım şeması çıkardık. Hiyerarşik oturma düzeni yerine, sosyal etkileşime ve esnekliğe odaklanan hareket tabanlı bir ‘sosyal ofis’ tasarladık. Çalışanların bir araya gelerek pop-up toplantılara ve küçük kahve molalarına olanak sağlayan birbirinden farklı sosyal alanları çalışma istasyonlarının arasına serpiştirilerek çalışanların konforunu sağladık. Önemsediğimiz konulardan bir tanesi de kişisel çalışma alanları, özel görüşmeler veya kişiye özel alanlar yaratılmasıydı. Sürdürülebilirlik şirketimizin tüm faaliyet alanlarının odağında yer alıyor. Ofis tasarımında da aynı vizyonla sürdürülebilir malzemelerden oluşan bir tasarımı tercih ettik. Aynı şekilde tasarımın içinde yeşil alan konumlandırması da yaptık.

Sürdürülebilirlik kısmını biraz daha açabilir misiniz?

Mesela tasarım ve uygulamada, gayrimenkul projelerinin referans noktası olarak adlandırılan LEED sertifika gereklilikleri ile uyumlu malzeme ve sistemleri seçmeyi tercih ettik. Elde ettiğimiz sonuçları ise çok önemsiyoruz. Öyle ki ofisimizin çalışma ve sosyal alanlarının tasarım aşamasında doğru senaryolandırılmış otomasyon sistemi sayesinde herhangi bir binaya göre aydınlatmada yüzde 25, ısıtma, soğutma ve havalandırmada yüzde 40, su tüketiminde ise yüzde 35 tasarruf sağladık.

Ofis tasarımında kullanılan objelerin, dokuların ve renklerin bir anlamı var mı?

Ofisimizde doğal ışık, yeşil doku, cam, mermer ve ahşabı bir araya getirdiğimiz bir tasarımı çalışanlarımızla buluşturduk. Tasarım sürecinde renklerin, kurumsal kimliğimizle uyumlu olacak şekilde iç mekan giydirmeleriyle örtüşmesine özen gösterdik. Diğer yandan bulunduğumuz binanın sahiplerinin geniş bir tablo koleksiyonu mevcut, bu sanat eserlerinden bazılarını ofisimizde sergiliyoruz. Ofisimizde ayrıca Mimar Sinan Öğretim Üyesi, Küratör ve Yazar Kamil Fırat’ın tütün yapraklarından esinlenerek hazırlamış olduğu sanat eserleri yer alıyor.

BAT ofisi çalışan dostu olması ile ön plana çıkıyor. Çalışan dostu ofis ne demek?

Çalışanlar için konfor ve verim, ofislerin artık olmazsa olmaz kriterleri arasında yer alıyor. Bu kriterler eşliğinde ortaya çıkan yeni nesil ofis kavramı, sadece yeni inşa edilmiş bir bina anlamına gelmiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi çalışan dostu olması şart. İçerdiği sosyal imkanlar, teknolojik detaylar, sosyalleşme, eğlence ve spor tesisleri, bunlardan daha önemlisi sunduğu deneyimle çalışanlara kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiren mekanlar olmalı. Bizim de amacımız BAT Türkiye çalışanlarının her gün gelmekten mutluluk duydukları ve keyifle çalıştıkları bir iş ortamı yaratmaktı. Ev konforundan daha fazlasını sunmaya odaklandık.