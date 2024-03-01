ECE ULUSUM

Uluslararası sahnelerde işleri sergilenen Ah! Kosmos ürettiği besteler ve yaptığı ses deneylerinin yanı sıra şehirdeki performanslarına devam ediyor. Bugün ve 6 Mart Çarşamba günü Akbank Sanat sahnesine özel yeni ambient şarkılardan oluşan bir setle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Bu müzikal yolculuğu vesilesi ile sektöre ve gelecek planlarına dair konuştuk.

Akbank Sanat sahnesinde nasıl bir setle müzikseverlerin karşısına çıkacaksınız?

Bu performansta yeni ambient şarkılarımı çalacağım. Sahnede Gülşah Erol ve Aslı Bostancı performansa eşlik edecek. Böyle performansların etkisini kuvvetli buluyorum. Sahne-seyirci arasındaki yakınlık kesinlikle benim için pozitif etki yaratıyor.

Şehirleri seslerle tarif etseniz nasıl ederdiniz? Mesela İstanbul’u…

İstanbul’u drone bir ses veya synthesizer sesi üzerine giden bir ritim yapısı gibi tanımlayabilirim.

Son zamanlarda müzik sektöründeki zorbalıklar konuşuluyor. Sizin aşmak zorunda kaldığınız bir zorbalık oldu mu, oluyor mu?

Psikolojik olarak gerçekten çok zorlayıcı. Müzik hayatımın farklı dönemleri içinde farklı zorluklar yaşadım. İlk senelerde cinsiyetçi yorumlar duyuyordum, sahnedeki performansıma dair cinsiyetçi yorumlar ya da yaptığım işi indirgemeye çalışan yorumlar. 5-6 sene evvel ise Avrupa’daki bazı medya kuruluşlarının müziğe dair yaptığı röportajlarda sorulan soruların içinde aslında müzikten çok öteye giden gizli düşmanlığı gözlemlediğim anlar oldu. 2 sene evvel Büşra Kayıkçı ile müzik ürettiğimiz dönemde, Avrupa müzik piyasasının içinde “Hangi ülkenin vatandaşının hangi müzik türünü üretmeye hakkı var” görüşlerini duymak ve bunlarla başa çıkmak zorunda kaldığımız anlar oldu. Zorluklar dönem dönem değişiyor, sürekli direnç göstermek gerek.

Oyun dünyasında müziğin yeri her geçen gün daha da büyüyor. Bir oyunun müziklerini yapma fikri size nasıl geliyor?

Eskiden beri oyunlarla ilgiliyim. Geçtiğimiz yıllarda Almanya LWL Arkeoloji Müzesi için “Jo’s Memory”nin müziklerini yaptım, App-store’dan ulaşılabilir. Oyuna, müzik ve ses çalışmayı çok keyifli buluyorum. Tamamen farklı bir bakış açısı ve çoğunlukla linear yapıdan çıkmayı gerektiriyor. Bunun için oyunlardaki sesin entegrasyonuna uygun bir program daha öğrendim. Şu anda da bir Playstation oyunu için görüşmelerim devam ediyor.

Yılın geri kalanında nasıl planlar var?

Solo albümüm bitti, bu sene yayınlanacak. Bunun dışında beni çok heyecanlandıran bir belgesel filmi için müzik üretiyorum. Önümüzdeki aylarda Stockholm’ün tarihi müzik stüdyolarından Elektronmusikstudion’da olacağım. Bir de deneysel müzik alanda işler üreten 4 ayrı sanatçıyla ortak çalışmalar içindeyim.