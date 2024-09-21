Swiftie’lerin gücü adına!

Aslı BARIŞ

O, Taylor Swift… Henüz 34 yaşında, ama 20 yıllık kariyerinde sürekli olarak listeleri domine etti. Kırdığı rekorlarıyla müzik endüstrisini yeniden tanımladı. Popüler kültürün en önemli figürlerinden biri haline geldi. Aşkları, arkadaşlıkları, yakın çevresi ve düşmanları… Hepsi sürekli mercek altındaydı. Ancak bugünlerde arkasında her hamlesini izleyen paparazzi ordusuyla değil, seçimin kaderini değiştirebilecek genç seçmen grubu ve onların üzerindeki etkisiyle gündemde.

Öyle ki, 5-6 Kasım’da gerçekleşecek ABD seçimlerinde adaylar Kamala Harris ve Donald Trump, birbirlerinden çok, Taylor Swift’in paylaşımlarına cevap yetiştirir oldu.

Bu noktaya nasıl geldik? Kısaca bir göz atalım: 18 Ağustos’ta Trump, Swift' in kendisini başkanlık için desteklediğini öne süren yapay zeka görüntülerini X hesabında repost etmişti. Görsellerden birinde Sam Amca kılığındaki Swift şöyle diyordu: "Taylor, Donald Trump'a oy vermenizi istiyor!"

Peki aslında Taylor’ın hayranlarından böyle bir talebi var mıydı? Tabii ki hayır…

Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ibareleri kullandı: “Bu paylaşım, yapay zeka ile ilgili korkularımı ve yanlış bilgi yaymanın tehlikelerini gerçekten körükledi. Ve beni, bir seçmen olarak bu seçimle ilgili gerçek planlarım konusunda çok şeffaf olmam gerektiği sonucuna götürdü.” Ve bu cümlelerin hemen akabinde, seçimlerde Kamala Harris’i destekleyeceğini açıkladı.

Gençleri kapma savaşı

Cevabı sanırım rakamlarla anlatmak doğru olur: Hem Donald Trump hem de Kamala Harris, kasım ayında düzenlenecek seçimlerde 18-29 yaş arası genç seçmeni konsolide etmeye çalışacak. Zira bu seçmenler, 2020 seçimlerinde belirleyici bir rol oynadı. Hatırlayalım: O zamanki aday Joe Biden, genç seçmenlerin oylarının yaklaşık yüzde 61’ini alırken, Trump ise yüzde 36’da kalmıştı.

Durum böyle olunca, Swift’in desteği, seçimin gidişatını değiştirme potansiyeli taşıyor. Zira ardında o “vur” dese öldürecek derecede sadık bir grup var: Yukarıda bahsettiğimiz ‘Swiftie’ler…

2024 yılında dünya genelinde kaç ‘Swiftie’ (yani Taylor Swift hayranı) olduğunu kesin olarak belirlemek zor, çünkü bu sayı resmi bir kaynak tarafından izlenmiyor. Ancak, şarkıcının dünya çapındaki popülaritesine akarak bir tahminde bulunmak mümkün: Swift’in sosyal medya hesabında, sadece Instagram’da 284 milyon olmak üzere, 411 milyon takipçisi var. Amerika’nın güncel nüfusunun 334 milyon civarı olduğu göz önüne alınırsa, ‘potansiyel seçmen’ olarak hiç de fena bir rakam değil…

Swiftie evreninin derinliklerine dalarsak… Reuters’in haberine göre, 2023’te Morning Consult tarafından yayımlanan bir ankette kendini ‘Swiftie’ olarak tanımlayan kişilerin yüzde 55’i Demokrat. Yüzde 45’i ise 28-43 yaş arasında, yani Y kuşağına mensup. CBS’in haberine göre, Taylor Swift’in Kamala Harris’i desteklediğini açıkladığı gün 337 bin 826 yeni seçmen, vote.org’a giderek kayıt yaptırdı.

Şarkıcının hayran kitlesi de çalışmalarına tam gaz başladı. BBC’nin haberine göre Ağustos ayının sonlarında başlatılan ‘Kamala için Swifties’ grubu, Taylor'ın desteğinin ardından seçmen kaydı faaliyetlerinde %550'lik bir artış bildirdi. Grup, Fanout platformu aracılığıyla 97.000'den fazla seçmen kaydı eylemi gerçekleştirdi. Fanout, platformunu kullanarak oy kaydı yaptıran, oy planı yapan ve arkadaşları ile ailelerini de aynı şeyi yapmaya teşvik eden kişilere bir Eras Tour konser bileti çekilişi düzenleyeceğini duyurdu. İnsiyatif, bir ay içerisinde 165 bin dolardan fazla gelir topladı. Ve bu rakamlar gün be gün artıyor.

Durma koşmaya başla

Peki Taylor fanatizmi geri teperse ne olur? Sanatçıya hayranlık beslemeyen grup, Trump’a yanaşırsa bu hesaplar geri teper mi? Yapılan araştırmalara göre, bu da olası bir senaryo… Independent gazetesinde yayımlanan bir anket, bunu destekler nitelikte: YouGov'un yeni anketine göre seçmenlerin sadece yüzde 8'i Swift'in desteğinin Harris'e oy verme ihtimallerini "biraz" ya da "çok daha fazla" artıracağını söylerken, yüzde 20'si oy verme ihtimallerinin azalacağını belirtti. Aynı araştırma şirketinin anketine göre bu kez seçmenlerin yüzde 66'sı bir ünlünün desteğinin ya da onayının yaklaşan seçimde oy verme biçimlerinde bir fark yaratmayacağını söyledi.

Böyle bir durumda, bu, Swiftie’lerin ilk politik hüsranı da olmayacak. Swift, 2018 seçimlerinde Tennessee'de Cumhuriyetçi adaylara karşı Demokrat adayları destekleyerek ilk kez siyasi durşunu sergilemiş ve gençleri oy kullanmaya davet etmişti. Genç seçmenlerde artış olsa da, Swift’in desteklediği adaylar seçimi kazanamadı.

Hüsranlarından beslenen Swift, gençlerin umutlarını kaybetmeden, geleceği değiştirmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini anlatan bir şarkı besteledi. ‘Only The Young’ adlı şarkının nakaratı şöyle: “Belki senden rakamca daha fazlalardı/Ama umudunu kaybetme/Unutma sadece gençler koşabilirler/O yüzden koşmaya başla…”

Yaklaşan seçimlerde ne olacağını kestirmek güç olsa da, yaşları gittikçe büyüyen Swiftie’lerin siyasi yönünün daha çok konuşulacağı kesin.