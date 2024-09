Tanrıların orta yaş krizleri

Takip Et

Canan Demiray

Yunan mitolojisi, sinema ve televizyon dünyasında her zaman büyük bir ilham kaynağı oldu. Mitlerin güçlü karakterleri, zamansız ve evrensel temaları bu ilhamın altında yatan neden olsa gerek.

‘Clash of the Titans’ gibi filmler, mitolojik hikayeleri epik bir anlatımla sunarken, Percy Jackson serisi gibi yeni yapımlar, kahramanlar ve canavarlarla dolu mitolojinin büyüsünü farklı bir jenerasyonla tanıştırdı. Doğrudan olmasa da Yunan mitolojisindeki temalara sık sık atıfta bulunan efsane yapımları da unutmayalım. Matrix üçlemesinde Morpheus’un rüyalar üzerindeki kontrolü ve Neo’nun Orpheus’un yeraltı dünyasındaki yolculuğuna benzer kurtarıcı rolü, gerçeklik ve kader arasındaki derin bağlantıyı vurguladığı gibi daha pek çok referansla karşılaşmanız mümkün.

Bambaşka bir Zeus

Sir Laurence Olivier, 1981 yapımı "Clash of the Titans" filminde Zeus'un beyazlar içinde güçlü duruşuyla tanrısal otoritesini vurgulayan bir performansla beyaz perdedeydi. Liam Neeson ise 2010 yapımı aynı adlı filmde Zeus'u canlandırdığında giydiği zırhla daha savaşçı bir Zeus portresi çizmişti. Şimdi ise Kaos’ta Jeff Goldblum gösterişli eşofmanlarıyla, nevrotik ve bambaşka bir Zeus olarak ekranda.

Hikayemize gelince: Dizinin anlatıcısı bir Titan, Prometheus. Zeus, Prometheus'un insanlara ateş getirmesinden öfkelenerek onu Kafkas Dağları'na zincirleyip, ciğeri bir kartal tarafından her gün yenilmek üzere cezalandırmış. Ancak Zeus, Prometheus'un geleceği bilme gücünden dolayı yanına getiriyor, ne de olsa varoluşsal bir kriz sırasında geleceği bilmenin konforuna ihtiyacı var.

Olympos’ta bulutların arasında ihtişamlı malikanesinde yaşayan Tanrıların Kralı’nın nasıl bir krizi olabilir ki? Alnında bulduğu yeni bir çizgi. Orta yaş krizine soktuğunu düşünebileceğiniz bu çizginin çizgi olmaktan öte bir anlamı var. Bir kehanete göre bir çizgi belirecek ve budüzenin bozulacağının habercisi olacak. Bu sembol mü diye Prometheus’a sorduğunda aldığı cevap kısmen onu rahatlatıyor, çünkü Prometheus bu kehanetin ölümlülere yönelik olduğunu söylüyor, ancak bu bir yalan. Prometheus kaosun kapıda olduğunu biliyor ve Zeus’u alt etmek için elinden geleni yapmaya hazır.

Memnuniyetsizlik halleri

Yukarda durum böyleyken ölümlülerin dünyasıyla Girit’te tanışıyoruz. Mitolojik tanrılara tapılan bir düzen hakim ve Olympia günü kutlanıyor. Ancak herkes tanrılardan memnun değil. İsyan edenler, hakaret edenler ve sorgulayanlar Zeus’un canını sıkıyor. Bir de canını sıkan konu çocukları. Dionisos çılgınca bir hayat sürüyor, diğer çocukları kendisinden zaten uzaklaşmış otorite, saygı ve sevgi yerlerde. Succession’un Logan Roy’unun demir yumrukla yönettiği ailesi ve şirketi mumla aranır halde. Zeus sevilip sayılmamayı da kehanete yoruyor ancak Prometheus onu sakinleştiriyor. Zeus’u bu nevrotikleşen halinde sakinleştirenlerden biri de eşi Tanrıların kraliçesi Hera, kendine özgü kurnaz yöntemleri var.

Ebeveynlerinin küçümsediği Dionisos kendini ispatlamak için bir alan aradığında fırsat önünde beliriyor. Ölümün ayırdığı bir çifti buluşturmak. Bunun için tanrısal güçlerini ve kontaklarını kullanmaya hazır.

Dualarla değişim bekleyen insanlar tanrılardan medet umarken onlar kendi mühim dertleriyle ilgileniyor. Ölümlülerin gittiği yerde Zeus'un bir zamanlar güvendiği kardeşi Yeraltı Tanrısı Hades hüküm sürüyor ancak orada da düzen bozulmak üzere. Bir diğer kardeşi olan denizler, fırtınalar ile depremlerin tanrısı Poseidon ise dev yatındaki gerçekleşecek partiyle meşgul. İnsanlık değişimi getirebilmek için kaosun bir parçası olmaya hazır. Ridi, Orfe , Kaneus ve Ari mitolojideki kahramanların modern birer yorumu olarak karşımıza değişime öncülük etmek çıkıyor. Yapım, Yunan mitolojisini, günümüzün politik ve sosyal eşitsizliklerine dair bir alegori olarak izleyicilere sunuyor.

Kim bu ölümlüler?

Kaos’ta Zeus teklifi önce Hugh Grant'e götürülmüştü ancak programına uymadığı için Grant yapımdan ayrılınca bu rolü Goldblum üstlendi.Dizide Jeff Goldblum’un yanı sıra Newcastle'dan Broadway'e uzanan kariyerinde ödüllere sahip bir oyuncu olan Janet McTeer var. David Thewlis, Cliff Curtis, Billie Piper ve Eddie Izzard gibi başarılı isimler de yer alıyor. Her biri, tanrıların ve ölümlülerin bu kaotik dünyasında önemli rollere sahip.

Kaos dizisinin yaratıcısı Charlie Covell, daha önce yine Netflix’te izleyebileceğiniz "The End of the F***ing World adlı başarılı diziyi de arkasında isim. Covell, hem mitoloji meraklılarına hem de bu dünyayı tanımak isteyen izleyicilere hitap etmeyi amaçlıyor.

8 bölümden oluşan dizinin ilk sezonu, Olympos'ta ve yeryüzünde yaşanan entrikalar, güç mücadeleleri ve aile içi çatışmalarla dolu bu dizi, kara komedi sevenlere, Neil Gaiman'ın eserlerinden Good Omen’den hoşlananlara hitap ediyor.