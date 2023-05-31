Tarihi köşkte vegan keyfi

ŞEBNEM TURHAN

Dünya belediyelerinin bitki bazlı beslenmeye yönelik adımlarını imrenerek takip ederken bir güzel haber de Türkiye’den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yıldız Korusu içinde yer alan Çadır Köşk Beltur Restoran’da 1 ay boyunca bitki bazlı menü sunacak. Daha önce Beltur restoranlarının tümünde vegan alternatifleri sunan belediyenin bu hamlesi oldukça büyük önem taşıyor.

FİYATLAR DA OLDUKÇA UYGUN

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre dünya mutfağının en özel lezzetleri tamamen bitki bazlı tariflerle Yıldız Korusu içerisinde yer alan Çadır Köşk Beltur Restoran’da Konuk Şef Yasemin Güzel’in katkıları ile Beltur Şefleri tarafından yeniden yorumlanıyor. Belediye yetkilileri bitkisel temelli beslenmenin son yıllarda popülerliğini artırdığına dikkat çekerken günümüzde, hiç olmadığı kadar çok insanın çevresel nedenler, hayvan refahı ve sağlık koşulları nedeniyle bitki bazlı beslenmeyi tercih ettiğine işaret etti.

Beltur Restoran’da bitki bazlı hazırlanan tarifler ile Kebap’tan Tako’ya, Brokoli Çorbası’ndan Üç Renkli Humus’a, İçli Köfte’den Balkabaklı Reyhanlı Tirite, Kök Sebzeli Bademli Siyez Bulgurlu Risotto’dan Kereviz Balkabağı ve Nevzine’ye dünya mutfağı ve yerel mutfaklarımızdan çeşitli lezzetleri yeniden yorumladıklarını belirten yetkililer 1 ay süreyle bu menünün devrede kalacağına da işaret etti. Bitki bazlı menünün fiyatları da oldukça uygun. Çorbalar 40 TL’den satılırken içli köfte 30 TL, üç renk humus 55 TL, taco shells 75 TL’den misafirlere sunuluyor. Ana yemekler 125 TL, tatlılar ise 50 TL.

HALK MARKETLERDE DE VEGAN ÜRÜNLER VAR

Bu adım çok önemli. İBB gibi her kesime ulaşabilen bir hizmet verenin bitki bazlı menüsünü devreye alması gelecekte yeni hamlelerin atılacağının da habercisi. İBB’nin iki yıl önce de şehir hatları vapurlarının kafeleri de yenilendi. Vapur kafelerde Temmuz 2021’den bu yana vegan beslenmeye uygun ürünler bulunabiliyor. İBB’nin halk marketlerinde de vegan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşılabiliyor. Bu ürünlerin başında ise vegan erişte geliyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2021 yılında yaptığı açıklamada karbon nötr ve iklim dayanıklı dünya kenti olma hedefini açıklamıştı. Bitki bazlı beslenmeye yönelik adımlar da bu vizyonun bir parçasını oluşturuyor. İBB’nin 2050 yılına kadar bu yönde atacağı adımlar da belirlendi.

HEM KEBAP VAR HEM DE İÇLİ KÖFTE

Belediyeden yapılan açıklamada “Bitkisel temelli, terimi kullanıldığında, gerçek gıda ya da gerçek gıdanın en az işlenmiş versiyonları akla getirilmelidir ve gıdanın en az işlenmiş bir versiyonu ya da gerçek gıdayı tüketmeye odaklanılır. Bu da, yiyeceklerin doğal durumuna mümkün olduğunca yakın olması gerektiği anlamına gelir. Bitkisel gıdalar, herhangi bir şekilde hayvansal kaynak içermeyen yenilebilir herhangi bir gıdayı ifade etmektedir. Dolayısıyla; et, kemik, süt, yumurta, tereyağı gibi yiyecekler bu beslenme biçiminde tüketilmez." ifadeleri yer aldı.