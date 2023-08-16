Tatilin en özgür hali

MERVE YEDEKÇİ

Farklı nedenlerle de olsa pandemiden sonra karavana olan talep artışı üreticileri de farklı yeniliklere itiyor. Özgürlüğü ve bağımsızlığı sembolize ederek karavan dünyasına yeni bir soluk getiren ürünlerden biri de Volkswagen ailesinin ikonik California ve Grand California modelleri… Bu aileye dair merak ettiklerinizi Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Taner Kozlan’dan dinledik.

Son üç yıldır tatil anlayışı değişti. Tüm dünyada karavan tatili oldukça revaçta sanırım…

Doğru, dünyada yaşanan COVID-19 pandemisi, birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da yeni eğilimleri, yeni trendleri beraberinde getirirken, tatil alışkanlıklarında da değişime ve yeniliklere yol açtı. Günümüzün yoğun ve stresli yaşam temposu hayatın bir gerçeği. Şehir hayatının yoğunluğu ve zorlukları kaçınılmaz. Gürültü, trafik, çevre kirliliği gibi faktörler, insanları ister istemez doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak, huzurlu tatil arayışına yöneltti. Bedenini, zihnini ve ruhunu dinlendirmek, mutlu ve iyi hissetmek isteyen birçok kişi, birkaç günlüğüne bile olsa, artık doğanın içinde, şehirden uzakta olmayı seçiyor. Giderek yaygınlaşan karavan tatili bunun için en uygun tercihlerden biri oldu.

Sürdürülebilir bir tarafı da var değil mi?

Karavan hayatı bir yaşam biçimi haline geldi. Birçok insanın bireysel ya da aileleriyle birlikte tatil anlayışını değiştirdiğini ve kalabalık otellerden uzaklaşarak, rutin programların dışına çıkıp, kamp ve karavan hayatına geçtiğini görüyoruz. İnsanlar artık doğal ortamlarda daha fazla zaman geçirmeyi ve kent yaşamının stresinden uzaklaşmayı tercih ediyor. Kamp ve karavan tatili, insanlara doğayla iç içe olma, açık havada aktiviteler yapma ve rahatlama fırsatı sunuyor. Karavanlar artık diğer tatillerde bulamayacağınız bir özgürlük hissi veriyor. Ayrıca bahsettiğiniz gibi artık daha fazla sürdürülebilir ve çevreci tatil anlayışı öne çıkmaya başladı. Karavan tatilleri, çevreye daha az zarar veren bir seyahat seçeneği olarak görülüyor. Bu da çevre dostu ve sürdürülebilir turizm eğilimine katkıda bulunuyor.

Bu potansiyeli görüp, yeni modellerle hızla aksiyon alan markalardan biri oldunuz.

Bildiğiniz gibi 2021 yılında motor karavanların ÖTV’si yeniden düzenlenerek %45’e düşürüldü. Bu düzenleme doğrultusunda, pazarda oluşan potansiyel talebi değerlendirerek Volkswagen Ticari Araç ailesinin kendi dizaynı ve fabrikasyon üretimi olan ve tüm dünyada yıllardır sevilen, dikkat çeken motor karavan (California ve Grand California) modellerini Türkiye pazarına sunduk. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de satışa sunduğumuz, Volkswagen Ticari Araç markasının ikonik California ve Grand California modelleriyle en keyifli karavan tatillerinden birini yapmak mümkün. California modelleri dünyanın pek çok ülkesinde yıllardır geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kamp ve karavan tatilinde kullanılıyordu zaten.

Akyaka Retreats ile bir iş birliğiniz var. Akyaka Retreats ile Hotel California nasıl bir bütünleşme yakalıyor? Bu iş birliğinden söz eder misiniz?

California ve Grand California, özgürlüğü ve bağımsızlığı sembolize ediyor. Her ikisi de size istediğiniz yere gitme özgürlüğünü sunarken aynı zamanda fiziksel hem de ruhsal bir sığınak oluyor. California modelleriyle günün ilk ışıklarında ormanın uyanışını gözlemleyerek ya da deniz kıyısında dalgaların sesini dinleyerek bir tatil yapmak ve ruhunuzu dinlendirmeniz mümkün. Kamp ve karavan hayatı ile Akyaka Retreats birbirini tamamlıyor. Akyaka Retreats pandemi ile beraber, yeni dünyanın getirdiği projelerden bir tanesi. Kişilerin şehirdeki yoğunluk sonrası kendilerine “Gerçekten ne istiyoruz bu hayattan?” diye sordukları bir zaman diliminde ortaya çıkmış. Temelinde bireyselden çıkıp bütünsele ulaşma yolunda ruhu besleyen bir proje olarak başlayan Akyaka Retreats, son dönemde Türkiye’de özellikle yoga, kite ve sağlıklı yaşam arayanların tercihi olan Akyaka’da bulunuyor. Biz de Hotel California etkinliğimizde Volkswagen Ticari Araç’ın California model ailesiyle Akyaka Retreats’in huzurlu atmosferinde ve uzman eğitmenlerinin rehberliğinde, fiziksel ve zihinsel dinlenmenin ötesinde ruhu da besleyen bir organizasyonla, doğayla iç içe iki gün boyunca benzersiz bir yaşam deneyimi sunmayı amaçladık. Bu deneyim sonucunda çok güzel geri dönüşler elde ettik.

Peki, meraklısını Volkswagen Ticari Araç’ın ikonik California ve Grand California modellerinde neler bekliyor?

California modeli, kompakt bir yapıya sahip olmasına rağmen iç mekân düzenlemesi ve işlevselliği ile dikkat çekiyor. Konforlu bir yaşam alanı sunan bu model, yatak, mutfak, oturma alanı ve depolama birimlerinin yanı sıra bir de açılır tavan sunuyor. Grand California ise daha büyük bir yapıya sahip ve daha geniş bir araç olarak tasarlanmış bir model. Bu modelde yatak odası, banyo, mutfak ve oturma alanı gibi birçok işlevsel alan bulunuyor. California modelleri; ACC-adaptif hız sabitleme sistemi, şehir içi acil frenleme özellikli, ‘Front Assist’, kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı ‘Side Assist’, yan koruma ‘Side Protection’, şerit takip asistanı, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi sürüş destek sistemleri ile sizin ve aracınızın güvenliğini de üst seviyede sağlıyor. Modern bir tasarıma sahip, teknoloji ve fonksiyonellik ile birleştirilen estetik bir görünüm sunan California modelleri, dört kişilik bir aile için yeterli büyüklükleriyle uzun tatiller için ideal birer seçenek. Ev konforunda, geceleri gökyüzündeki yıldızları göreceğiniz bir tatil istiyorsanız iyi bir seçenek olabilir.