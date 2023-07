Teknolojiye yatırım yap ki yarın da var olabil…

Takip Et

Birinci sanayi devrimi; tekstil ile başladı ve ‘dokuyan mekik’ teknolojinin adı oldu. İkinci sanayi devrimi ise buhardan geldi ve istim kazanı, teknolojinin yeni adıydı. Ancak sanayi çağının yeni zenginleri, buhar makinesi üretenler değil, bu yeni teknolojiyi üretim süreçlerinde kullananlardı.

Elimde bir araştırma var; KPMG’nin Teknoloji Anketi Araştırması… Aceleci okur için özet geçeyim; şirketler, belirsizlikle mücadele ederken teknoloji olgunluklarının ne düzeyde olduğunu merak eder. Bu araştırma bize her 10 şirketten 7’sinin önümüzdeki 2 yıl içinde gelişen teknolojilerde önemli bir varlık göstermeyi ve yüksek düzeyde yatırım yapmayı planladığını gösteriyor.

Ancak şirketlerin %48'i yeni teknolojilere yatırım yapma ve bunları uygulama planları yapsa da hemen harekete geçilmiyor. Misal metaverse ile ilgili olarak, markaların %65’i kendileri yatırım yapmadan önce rakiplerinin yatırım yapmasını beklediklerini itiraf ediyor. Aceleci okur burada ayrılabilir. Şimdi detaylara dalabiliriz…

Çağımızda teknolojiyi bir büyüme aracı olarak kullanmak, neredeyse her kurumsal iş stratejisinin temelini oluşturmaya devam ediyor. Ancak, dijital dönüşümü gerçekleştirmenin yol haritaları da teknolojiler ve etkiledikleri dünya kadar hızlı değişiyor.

KPMG'nin şirketlerin belirsizliklerle mücadele ederken teknoloji olgunluklarının ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla hazırladığı “Teknoloji Anketi Araştırması” dijital dönüşümün geleceğine de ışık tutuyor.

ABD merkezli şirketlerin 1.000'den fazla teknoloji liderinin katılımı ile yapılan araştırmada, şirketlerin mevcut dijital olgunluk düzeyi, teknoloji yatırım planları, dijital dönüşüm yolculuklarında karşılaştıkları zorluklar ve daha fazlası hakkında önemli verilere yer veriliyor.



Araştırmaya katılanlar; kripto, metaverse, Web3, NFT, kuantum bilişim, VR/AR ve 5G gibi geniş bir yelpazeye yayılan yeni teknolojilerde neler yapabileceklerine dair cesur ve heyecan verici bir vizyon ortaya koyuyor. Her 10 şirketten yaklaşık 7'si, önümüzdeki iki yıl içinde bu önemli teknolojilerde önemli bir varlık göstermeyi ve yüksek düzeyde yatırım yapmayı planlıyor.

Ancak şirketlerin %48'i yeni teknolojilere yatırım yapma ve bunları uygulama planları yapsa da hemen harekete geçilmiyor. Örneğin metaverse ile ilgili olarak, markaların çoğu (%65) kendileri yatırım yapmadan önce rakiplerinin yatırım yapmasını ve/veya bu teknolojileri benimsemesini beklediklerini itiraf ediyor. Müşteri talebi de şirketlerin %31'i için metaverse yatırımları için önemli bir tetikleyici olarak öne çıkıyor.

EN BÜYÜK SORUN YETENEK EKSİKLİĞİ



Diğer yandan şirket içi yeteneklerin yetersiz olması da durumu etkiliyor. Yetenek eksikliği, dijital teknolojilerin benimsenmesini zorlaştıran bir numaralı sorun olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, şirketlerinin iş gücünde dijital hedeflerine ulaşması için gerekli yetenek ve becerilerden yoksun olduğunu kabul ediyor.

Bu nedenle örneğin şirketlerin %68'i metaverse ve Web3'ten yararlanmak için şirket içinde yetenekler oluşturmak yerine dış kaynak kullanmayı veya teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmayı tercih ediyor. Katılımcılara “Yeni dijital teknolojileri benimserken karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?” sorusu yöneltildiğinde ilk sırada %44 ile “kilit görevler için yetenek eksikliği” yer alıyor. Bunu %30 ile “yeni sistemlerin temini uygulanmasının yüksek maliyetli olması” yanıtı takip ediyor.



Dijital dönüşüm yolculuğunun önemli itici gücü olarak da müşteri odaklılık ilk sırada yer alıyor. Sonuçlar müşteri odaklılığın kurumsal BT faaliyetlerinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu gösteriyor. “Şirketinizin kurumsal teknolojiye yaptığı yatırımın ilk hedefi nedir?” sorusuna gelen yanıtların %46'sı müşteri odaklı olmayı hedef olarak gösteriyor. Bunu %42 ile çevikliği sağlamak ve %26 ile riski azalmak hedefleri izliyor.



DİJİTAL DÖNÜŞÜM KÂRLILIĞI ARTIRIYOR MU?

Teknoloji, şirketlerin büyük bir kısmının bütüncül stratejilerine önemli bir destek sağlıyor. Katılımcıların üçte ikisi (%66), şirketlerinin işletmeyi ilerletmek için dijitali kullanmada çok veya son derece etkili olduğunu söylüyor. Dijital dönüşüm çalışmalarından elde edilen yatırım getirisi (ROI) katılımcılar genelinde çarpıcı bir şekilde güçlü.

Neredeyse her katılımcı bu çalışmalarının son 24 ayda kârlılık veya performans üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtiyor. Katılımcıların %82'si makine öğrenimi, %61'i doğal dil işleme ve %50'si robotik süreç otomasyonu gibi teknolojilere yaptıkları yatırımlardan getiri elde ettiklerini ifade ediyor.



YATIRIM SANAL OLSA DA DEĞER SOMUT OLMALI

Ankete katılan her şirket bulut teknolojisindeki konumlarını ilerletmek için harekete geçtiğini belirtirken her 10 şirketten yalnızca 1'i (%10) hala geçişin ilk aşamalarında bulunuyor. Ankete katılan her dört kişiden üçü (%75) şirketlerinin şu anda stratejik iş yüklerini buluta geçirmekte olduğunu söylerken %14'ü de geçişi tamamladığını ve optimizasyon arayışında olduğunu belirtiyor.

Katılımcıların üçte biri (%30) ise kurumsal iş yüklerinin %60'ından fazlasını buluta taşımış durumda. Şirketlerin %80'i buluta geçişlerinin başarılı olduğunu söylüyor. Buluta taşınmanın artık odak noktası olmadığı günümüzün işletmeleri artık daha yüksek bir hedefin peşinde: Bulut yatırımlarından somut değer elde etmek.

Anket, bu konuda çoğunluğun hala katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Olumlu bulut ivmesine rağmen, anketteki şirketlerin %67'si henüz bulut yatırımlarından önemli bir yatırım getirisi elde edemediklerinden optimizasyon ve modernizasyona odaklanmış durumda...



EV Mİ OFİS Mİ DERKEN SİBER GÜVENLİK SORUN

Katılımcıların %42'si siber güvenlik uygulamaları söz konusu olduğunda programın gerisinde kaldıklarını belirtiyor. Gelişen siber tehditlerin bir adım önünde olmak büyük bir zorluk olsa da kurumsal liderler tüm siber risklere karşı sahip oldukları siber güvenliğe oldukça güveniyor.

Katılımcıların ortalama %64'ü siber güvenliklerinden çok ya da son derece emin olduklarını belirtiyor. “Kurumunuz için en büyük siber güvenlik zorlukları hangisi?” sorusu yöneltildiğinde ise katılımcıların %36'sı ilk sırada “uzaktan/hibrit çalışma ortamlarının tercih edilmesini” neden olarak gösteriyor. Bunu %35 ile “müşteri kanallarının dijitalleşmesi” ve %32 ile “operasyonel teknoloji/endüstriyel kontrol sistemlerinin artan karmaşıklığı” nedenleri takip ediyor.

ARAŞTIRMA SAHİPLERİNİN YORUMU



KPMG Türkiye Teknoloji Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı Gökhan Mataracı ne diyor: “Yeni teknolojik trendler; müşterilerin etkileşim biçimlerini, pazarların ihtiyaçlarını, insanların nerede ve nasıl çalıştığını ve şirketlerin başarıyı nasıl tanımladığını yeniden şekillendiriyor.

Hızla değişen bu ortamda şirketlerin önemli bir kısmı, kârlılık ve müşteri odaklılığı açısından gerçek değer elde etmek için dijitalleşmeden başarıyla yararlanarak uzun bir yol katetti. Ancak günümüzde şirketler artan maliyetler, ekonomik belirsizlikler, jeopolitik çalkantılar ve küresel yetenek kriziyle boğuşan gergin koşullarda faaliyet gösteriyor.

Bu nedenle yeni ve gelişmekte olan teknolojilerdeki yetkinlik, şirketlerin pazar paylarını korumaları ve hatta artırmaları için daha da önem kazanacak. Geleceğin başarılı şirketleri dijitalleşmeyi tam anlamı ile benimseyen şirketler olacaktır.”

Netice; teknoloji girmeyen şirkete iflas girer…

Gerekirse rakam

%48

Yeni teknolojilere yatırım planı olsa da hemen harekete geçmeyen şirketlerin oranı

%46

Kurumsal teknolojiye yatırımda müşteri odaklılığı ana hedef olarak gören şirketlerin oranı