Titrifikir'den ayrılıp Jüpiter'i kurdu

FATOŞ BOZKUŞ

Son dönemde reklam sektöründe yeni ajans kuruluşlarını bir biri ardına duymaya başladık.

Son haber sektördeki önemli yaratıcı isimlerden biri olan Kerem Kanık'tan geldi. Kanık, on yıl önce açılan ve kurucularından olduğu Titrifikir'den ayrılarak Jüpiter'i kurdu.

20 yıldır reklamcılık yapan, ilk kez 2009'da Alaturka isminde bir ajans açan ama kısa süre sonra bundan vazgeçen Kanık, 2013 yılında Titrifikir'i ortağı Cem Akar ile birlikte kurmuştu. Aradan geçen 10 yılda pek çok güzel işe imza atıldı.

Yakın zamanda sosyal medyada bir paylaşım yapan Kerem Kanık yeni ajansın kuruluşunu “Şimdi bana inanan onlarca ekip arkadaşımla ve bize inanan değerli markalarımızla Titrifikir’den ayrılıyorum ve yepyeni bir yola çıkıyoruz. Yeni bir heyecan ile yeni bir yörüngeye gidiyoruz hep birlikte” notuyla duyurdu.

Jüpiter'in şansı, iyimserliği ve bereketi temsil eden, güneş sisteminin en büyük ve en ağır gezegeni olduğunu, güneş sistemindeki en güçlü manyetik alana sahip olan tek gezegen olduğu için yörüngesine girenlerin her ne olursa olsun bir daha çıkamadığını söyleyen Kanık, “Bilinsin ki bizim niyetimiz de tam olarak budur” diyerek iddiasını da ortaya koyuyor.

Bugün ajansın müşteri portföyünde Getir, N11, Zen, Doğtaş, Mediamarkt, Ülker Çokonat ve Oneo, Baymak ve De Dietrich gibi markalar yer alıyor.

EKONOMİK GİDİŞAT TÜKETİCİNİN ÖNCELİKLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

EY'nin 27 ülkede her yıl yaptığı ve yeni tüketici tercihleri ile değişen tutum ve alışkanlıkları mercek altına alan Geleceğin Tüketici Endeksi'nin 12'ncisi yayınlandı.

Oldukça dikkat çekici, şirket yöneticilerinin iş stratejilerini geliştirirken ya da yeni iş alanları belirlerken dikkate alınması gereken sonuçlar yansımış endekse.

Araştırmaya katılan 21 bin tüketicinin yarısı daha az tüketmeyi planladığını, yüzde 67'si ise artık eşyalarını değiştirmek yerine tamir etmeyi tercih ettiğini söylemiş. Bu özellikle mobilya, beyaz eşya, elektronik, hatta elektronik market ve e-ticaret gibi iş alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin bu alanda da yeni hizmetler sunmaları gerekliliğini ortaya koyuyor.

Şirketler son birkaç yıldır özellikle sürdürülebilir, çevre dostu ürünler konusuna yatırım yapıyor. Ancak araştırma önce gezegen diyen tüketicilerde büyük bir düşüş olduğunu gösteriyor. Tüketicilerin büyük çoğunluğu önümüzdeki günlerde satın alınabilirliğe ve fiyata öncelik vereceğini, sürdürülebilirliği daha az endişe verici gördüğünü söylemiş.

Üzerinde düşünülmesi gereken bir başka sonuç ise tüketicilerin kendi mali durumlarına ve sağlıklarına odaklanıyor olması, kolektif çabalar yerine bireysel ihtiyaçları yeniden önceliklendirmesi…

Ayrıca marka alışkanlıklarından uzaklaşılması, temel ihtiyaç listelerini azaltmaya ve teknolojinin getirdiği avantajları kullanmaya daha fazla yatkınlık da önümüzdeki süreçte şirketlerin inovasyon ve pazarlama çabalarını daha da artırmalarını gerekli kılacaktır.