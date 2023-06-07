Ton başına 587 beygir gücüyle McLaren 750S

Viraj - Okan ALTAN

750S, daha fazla güç ve daha az ağırlık ile 720S’e göre daha da geliştirilmiş bir safkan İngiliz sporcusu… Üstelik Spider hali, sıkı pilotlar için asıl aşk makinesi…

Segmentindeki en yakın sivil kompetisyon araca göre 22 HP fazlasıyla, segment lideri güç-ağırlık oranıyla en hafif ve en güçlü seri üretim McLaren, yeni 750S olarak karşımızda…

Arkadan itişli bu gerçek Süper Sporcu, 720S’in bile pabucunu dama atarken, 720S’e göre 30 kg hafif karbon fiber monokok yapı, CF kabuklu ultra hafif koltukları ve ultra hafif dövme jantlarla kuru ağırlıkta 1.277 kg ile rakiplerine de 193 kg fark atıyor.

Üst yapının da karbon fiber olması ve kompozit RHT hardtop ile üstü 11 saniyede açılan Spider haliyle Coupe’den 49 kg ağır olduğunu da belirtelim.

M840T 3.994cc Twin Turbo V8 motorunun daha fazla takviye basıncı ve daha hafif pistonlarla artık 750 HP 800 Nm üretmesi, hızlanmayı optimize eden revize oranlarıyla 7-ileri SSG şanzımanı, 2,8 saniyelik 0-100 km/h, 7,2 saniyede 0-200 km/h de rakiplerinden daha hızlı… Daha fazla bastırma kuvveti ve hatta daha iyi aerodinamik denge de bonusları…

Aktif Dinamik ayar kontrolleri, hatta tercih edilen aerodinamik, yol tutuş, aktarma organı ve şanzıman ayarları kombinasyonunu kaydettiğiniz ve bunları tek bir düğmeye basarak geri çağırabildiğiniz yeni ‘MCL’ McLaren Launch kontrol sistemi, sürücünün favori setup’ı için çok ciddi zaman kazandırıyor…

Direksiyon kolonuna monte edilen bilgi ekranı, USB prizleri, akıllı telefon bağlantıları, entegre bilgi-eğlence sistemi, yeni deri ve Alcantara yüzeyler ve yeni Bowers&Wilkins premium ses sistemi de standartlar listesinde…

McLaren’in efsanevi hiper otomobili P1 tarzı yukardaki arka kapağın altındaki merkezi oval birimdeki egzost çıkış yönlendirmesi de yeni ve ayırt edici bir kreşendo…

Sürücünün istediği hafıza ayarı, ön aksta altı milimetre daha geniş iz ile tune edilmiş özel akümülatör ayarı, yeni hafif yay ve amortisörler, revize edilmiş geometri ile daha çevik, daha keskin his… Tüm bunların yanında geri bildirim sunan yeni nesil birleştirilmiş bağlantılı hidrolik suspansiyonu PCC III ile elektro-hidrolik destekli ünlü elektrohidrolik McLaren direksiyonu daha hızlı direksiyon oranıyla ve seramik stoperllerle yeniden keskinleştirilmiş…

0’DAN 300’E 19,8 SANİYE…

McLaren Senna’dakilerle aynı incelikte seramik diskler ve monoblok kaliperler ile yepyeni bir pist yarışçısı frenleri yeni bir booster ve vakum pompasıyla güçlendirilmiş. Önünüze çıkacak yükseltiler için tek bir düğmeyle artık 8 saniyede değil, 4 saniye gibi çok kısa sürede aracın burnunu yükseltmeniz de mümkün…

720S’den daha fazla downforce ve hatta daha iyi bir aerodinamik denge sağlamak üzere genişletilen ön splitter ve daha dar delikli ön tampon ağızları, yeni arka çamurluk bombelerindeki hava girişleri, Corsa ve Trofeo R opsiyonları da olan önde 19 x 9J üzerindeki 245/35 R19 93Y XL ve arkada 20 x 11J üzerinde 305/30 R20 103Y XL Pirelli P Zero lastikleri, arka apronun üzerine oturan uzatılmış çok daha büyük karbon fiber aktif arka kanat... Bunların hepsinin, pist yarış aracından normal yol aracına aktarıldığını aklımıza getiriyor…

0-300 km/h hızlanması 19,8 saniye ve çeyrek mil sprinti 10,1 saniye olan 750S’in maksimum hızı da 332 km/h... 30 metrede 100-0 km/h ve 113 metrede 200-0 km/h deselerasyon ve durma performansı da kullanıcılarına sert G’ler yaşatacaktır…



Elektrifikasyon olmadan yola çıkan son McLaren olan 750S, saf içten yanmalı modellerin dönemini sona erdirirken, muhteşem bir veda gibi…

Elektrik desteksiz rekabete izin verilen bu son spor otomobilin finalinde, yukarda bahsettiğimiz performans verileri ve teknik modifikasyonlar, “keşke elektriklenme biraz daha gecikse” dedirtiyor…

Gerçi 765LT’lerin rüzgarı bile henüz dinmedi… Fakat üstü açık olarak bile 200 km/h hıza 7,3 saniyede ve 300 km/h hıza 20,4 saniyede esecek, Avrupa fiyatıyla 330.000 Euro’luk bir 750S Spider fırtınası da, rakipleri şimdiden titretmeye başlıyor…

Şimdi normal elektrikli otomobiller bile bu hızlara kolayca çıkıyor ve artık kullanımı çok zor eski nesil spor otomobillerin bir anlamı kalmadı, diyecekler olacaktır…

Fakat her zaman özellikle sportif sürüşün homurtulu keyfini, otomobili çizgide tutmak için çaba göstererek yaşamak isteyenler olacaktır… 750S de, işte o ‘kalın bilekli’ sürücülerin otomobili...