Tuğberk Selçuk’tan yeni pop-up sergi: ‘Baby Mafia’

Tuğberk Selçuk, en son ve kışkırtıcı eserlerini gün yüzüne çıkaracağı iki günlük pop-up sergisi ‘Baby Mafia’ ile çağdaş sanat tutkunlarını, masumiyet ve güç arasındaki tezatı keşfe davet ediyor. Bebeklerin gizli yeraltı dünyasının beyinleri olarak tasvir edildiği sergide, izleyiciler hayal gücüyle dolu düşündürücü bir dünyaya dalış yapacaklar.

Selçuk'un sanatı, geleneksel anlatılara meydan okuyarak, izleyicileri toplumsal ve otorite üzerine büyüleyici ve sürreal bir yorumla etkileşime çağırıyor. Sanatçının önceki sergilerinde gerçeklik, zihin ve algı gibi konuları sorgulatan eserlerinin ardından, bu son kavramsal serisi de ziyaretçilerin interaktif objelerle etkileşime geçebileceği bir deneyim sunuyor. Selçuk bu son sergisinde ağırlıklı olarak 9 mm’lik kovanlar kullanıyor.

2012 yılından bu yana 9 kişisel sergi açan ve Londra, Seul, Milano ve Basel gibi şehirlerde birçok karma sergide yer alan Tuğberk Selçuk’un, ‘Baby Mafia’ sergisi, 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde Selectist’in desteğiyle Karaköy Frankhan’da sanatseverler tarafından deneyimlenebilir.