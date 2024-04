Tüm yollar Roma’ya çıktı!

Takip Et

ADA ÜNLÜ

Geçtiğimiz hafta, kreatif direktör Pierpaolo Piccioli’nin 25 yıl sonra Valentino’ya veda ettiğini yazmıştık.

Bu hafta, Piccoli’nin yerine markanın kreatif direktörü olarak, Fendi ve Gucci’deki tasarımları ile tanınan Alessandro Michele atandı.

Roma doğumlu İtalyan tasarımcı Alessandro Michele, kariyerinin ilk yıllarında bir İtalyan triko firması olan Les Copains'de çalışmak üzere Roma'dan ayrıldı.

Sonrasında lüks moda evi Fendy için çalışmaya başlayan Piccioli, özellikle Gucci'de imza attığı tasarımlarla tanındı.

Gucci'deki çalışmaları sayesinde İtalyan markası, sessiz yapısından uzaklaşıp, cinsiyet akışkanlığı, maksimalizm, “geek chic” kavramlarının ön plana çıktığı bir döneme geçti.

Bu dönüşüm birçok ünlüyü ve moda tutkununu Michele’ye hayran bıraktı.

Cinsiyetsiz ve çevreci tasarımlar

Michele, Gucci’nin baş tasarımcı koltuğuna geçtiğinde 43 yaşındaydı. Kendisinden önce markanın kreatif direktörlüğünü yapan Tom Ford ve Frida Giannini’nin tam tersine, cesur ve sınırları zorlayan bir moda anlayışı tercih ederek, risk almaktan korkmadı. Moda dünyasında cinsiyet çizgilerinin belirsizleşmesinde öne çıkan isimlerden bir oldu. Gucci’deki tasarımları her zaman cinsiyetten bağımsız bir moda bakış açısını savundu.

Bunun yanı sıra, lüksün görgüsüz bir şekilde tüketilmesini eleştirmekten de korkmadı. Gucci, birçok önde gelen Hip Hop sanatçısının tercih ettiği marka oldu.

Michele’nin liderlik ettiği bir diğer dönüşüm ise, vintage’ın lüks sektörüne girmesi oldu. Aşırı tüketimi her defasında eleştiren tasarımcı, ikinci el trendinin yükselmesinde de önemli bir rol oynadı. Oldukça aktivist bir ruha sahip olan Michele, 2019’da Gucci’nin karbon ayak izini azaltmak ve iklim krizi ile mücadeleye destek vermek amacıyla çalıştığı üreticileri değiştirdi. 2020’de Off The Grid isimli çevreci bir koleksiyon çıkardı.

Ocak 2022'te “markanın geleceğine dair önemli anlaşmazlıklar” nedeniyle Gucci ile yollarını ayrılan Michele, Valentino’daki yeni görevini ise “İnanılmaz bir onur” sözleri ile tanımlıyor ve şunları söylüyor: “Kendine özgü zarafet ve incelikten oluşan kolektif bir hikayenin üzerine 'güzellik' kelimesinin kazındığı bir Moda Evi’ne katılmak benim için büyük bir mutluluk ve büyük bir sorumluluk. Sevincimi adlandırmak, ona saygı duymak, hissettiklerimi gerçekten aktarmak için kelimeler arıyorum. Kalpten gelen gülümsemeler, minnettarlık… Yaşadığım mutluluk öyle canlı bir şey ki, adını söylemeye cesaret edersem, onu incitmekten korkuyorum."

Yeni bir mükemmellik sayfası yazılıyor

Michele, göreve geldiği ilk günlerde, Valentino’nun kültürel ve sembolik mirasının zenginliğini, yarattığı merak duygusunu sürekli gündeme taşıdı ve bu referansların kendisini için her zaman önemli bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Bu arada Michele'nin yeni görevi, onu Gucci'nin sahibi olan Kering Group ile de yeniden bir araya getiriyor. Valentino 2012 yılında yatırım fonu Mayhoola tarafından 700 milyon Evro karşılığında satın alınmıştı. Geçtiğimiz yıl Mayhoola, markanın yüzde 30 hissesini 1,7 milyar Euro karşılığında Kering'e sattı. 2028 yılına kadar Kering'in markanın geri kalanını satın almasına olanak tanıyan anlaşmanın aynı zamanda Mayhoola'nın Kering'de hisse sahibi olmasını da sağladığı bildiriliyor. Michele'in Gucci'de olduğu gibi Valentino'da da dönüşüm yaratması halinde, bu fırsat her iki taraf için de son derece cazip bir hal alacak.

Valentino'nun başkanı Rachid Mohamed Rachid, bu anlaşmanın yanı sıra Michele'nin bugünkü atamasında da etkili oldu. Rachid, "Alessandro Michele'nin atanması Maison Valentino için bir başka önemli ana işaret ediyor. Kendisi olağanüstü bir yetenek ve Valentino'ya yönelik büyük hedeflerimizde önemli bir rol oynayacak. Eşsiz yaratıcılığı ve duyarlılığıyla Alessandro'nun markanın sonsuz mirasını yükseltmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum... Valentino tarihinde yeni bir mükemmellik ve sonsuz güzellik sayfası yazılmaya hazır."

Michele, seneler önce ayrıldığı evine yeniden döndü. Doğduğu şehirde kalmaya karar vermesi çok da şaşırtıcı olmamalı. Kısa bir süre önce Vogue'a yaptığı açıklamada, "Roma sizi büyülüyor. Herkesi olduğu gibi karşılıyor” demişti.

“Güzelliğin sınırları, kuralları ve renkleri yoktur" diyen tasarımcının Valentino çatısı altındaki ilk koleksiyonu 2025 yılında podyumda olacak… Ve şimdiden, sınırları ne kadar zorlayacağı büyük bir merakla bekleniyor.