Türk misafirperverliğinden yola çıktık

Esra Sultan AZİZOĞLU

Depremin hemen ardından oldukça kısa bir sürede platformu hayata geçirdiniz. Nasıl başardınız?

Projemiz, 15 yazılımcının bir araya gelerek gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesi. Misafirol. org’un arka planında alanında tam profesyonel olan bir ekip var. Yola çıkış hikâyemiz, depremin yaşandığını duyduğumuz andan itibaren depremden etkilenen her vatandaşımız için ‘Nasıl yardım edebiliriz?’ sorusu ile oldu. Türk kültürümüzün misafirperverliği projemizin ana fikrinin oluşmasında en büyük etkindi diyebiliriz. Ben ve ekibim, 11 ili etkileyen deprem günü depremzedelere erişebilmek için 18 saatte misafirol.org projemizi kullanıma hazırladık.

Fikir nereden çıktı?

Geliştirdiğimiz yazılım ile herkesin içindeki yardımlaşma duygusunu öne çıkarttığımızı düşünüyorum. Yardımlaşma ve misafir etme düşüncesi ile yola çıktığımız sosyal sorumluluk projemiz misafirol.org’da, depremden zarar görmüş, kalacak yeri olmayan ailelerin hızlı bir şekilde ihtiyacını karşılamak için öncülük etmek istedik. Afetzedelerin konaklama ihtiyacına destek olmak amacıyla geliştirdiğimiz platformumuz, Balıkesir Üniversitesi Teknokent içerisinde bulunan şirketimiz TRAIR Teknoloji Yatırımları A.Ş. tarafından ücretsiz olarak kullanıma sunduk. Platformumuzu kurduğumuz andan itibaren 8 saat içinde dönüşleri almaya başladık.

Nasıl çalışıyor platform?

Misafir Ol platformu, kullanıcıların evlerini, otellerini ya da konaklama alanlarını afetzedelerin kullanımına sunmak amacıyla oluşturuldu. Platformumuz misafirol.org aracılığı ile kullanıcılarımıza evlerinde ya da hali hazırda bulunan başka bir adreste ağırlayabilecekleri misafir kontenjanlarını, tarih aralığınızı paylaşabilme fırsatı veriyoruz. Ayrıca afetzedeler için ulaşım desteği imkanınız varsa platform aracılığıyla afetzedelerle iletişime geçebilme şşansınız da var. 18 saatte acil olarak tasarladığımız platformumuz misafirol.org, adresinden misafir etmek istediği kişi kontenjanlarını yazmalarını, ilan vermelerini sağlıyoruz. Depremzedelerin de bu ilanlara başvuru yaparak onları bir araya getirmeyi hedeflediğimiz bir projeydi. İstediğimiz verime ve hedefe ulaşmak bizler için mutluluk verici.

Şu anda sistemde mevcut kaç konut var? Ayrıca, güvenli mi?

Şu anda platformda 15.000 kişiye barınma imkanı sağlamak için ilan mevcut. Yeni bir platform olmasına rağmen 1856 kişiye bu destekleri sağlamış olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu sayının her geçen gün ve saat artıyor olması da bizlere platformumuzun amacına ulaştığını gösteriyor.