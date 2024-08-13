ECE ULUSUM

Enstrümantalistlerin kötü çocuğu olarak nam salan, 2Cellos'un kurucu üyesi Hırvat çellist Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 3 konserlik mini turne için Türkiye’ye geliyor. Klasik müziği içinden geldiği gibi, özgün dokunuşlarla sunan Hauser, 14 Ağustos’ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos akşamı ise Aspendos Antik Tiyatrosu'nda performans sergileyecek. Müzisyen, Çaykovski'den Lady Gaga’ya Shostakovich'ten Shakira’ya klasik müzik öncülüğünde bir gece planlıyor. Öncesinde Zoom’da Hasuer ile sohhbet ettik.

Müzikseverler sahne performansınız hakkında oldukça meraklı, konserde bizi neler bekliyor?

Evet, kesinlikle. Her konserim birbirinden farklı ve özel çünkü, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarım için çalmayı seviyorum ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Oraya dönmek ve hayranlarım için tekrar performans sergilemek için sabırsızlanıyorum.

Müziğiniz aracılığıyla dinleyicilerinizle kurduğunuz bağı nasıl ifade edersiniz?

Dünya çapında bu kadar çok hayranım olduğu için çok şanslıyım. Tüm insanlar yaptığım şeyi eşit derecede anlıyor. Konserlerin bütün jenerasyonları birbirine bağladığını görmeye bayılıyorum.

Dünya genelinde yaşanan savaş ve pandemi gibi olaylar sizi nasıl etkiliyor?

Dünyadaki kötü şeyleri görmezden gelmeye çalışıyorum ve sadece iyi şeylere odaklanıyorum. Benim işim olumlu şeyler yaymak. Bence bu yüzden insanlar beni seviyor çünkü hiçbir şey umurumda değil. Siyaset insanları bölüyor, benim işimse herkesi birbirine bağlamak.

İstanbul'dan bahsederken nasıl bir melodi duyuyorsunuz?

Türk melodisi. Türk müziği çok ilginç, harika melodiler ve ritimler barındırıyor. Şarkılarda ve düzenlemelerde çok fazla yaylı var, kulağa mükemmel ve doğal geliyor. Belki bir gün Türk müziğinden oluşan bir albüm yapabilirim.

Çevremizdeki birçok kişi başarıyı dinlenme ve konser sayıları olarak ele alır. Siz ne dersiniz?

Evet, sadece konuşurlar ama gerçek başarı bir yaşam biçimidir. Küçüklüğünüzden beri yaptığınız bir şeydir. Başka bir şekilde yaşamayı hayal bile edemezsiniz. Bu yüzden dünyada çok az insan gerçekten başarının bedelini ödeyebilir, bu sizin kanınızda olmalı. Bununla doğmanız gerekir. Ben tüm hayatımı dünyanın dört bir yanındaki binlerce insana müzik yaymaya adadım, pek kolay bir şey değil.

Sırada neler var?

Konserler gittikçe büyüyor. Ben de konserlerimi daha da büyütmeye ve yeni albümler kaydetmeye devam edeceğim.

İstanbul’daki dinleyicilerinize neler söylemek istersiniz?

Sizin için tekrar çalmak için sabırsızlanıyorum. İstanbul'da çok büyük bir hayran kitlesi var. Konserler her zaman çok tutkulu ve çok büyük bir coşkuyla geçiyor.



