Türk sporunun yaşayan Efsanesi: Eda Erdem

Eda Erdem Dündar… 22 Haziran 1987 yılında Yugoslavya göçmeni yedi çocuklu bir ailenin altıncı kızı olarak dünyaya geldi. Aile apartmanında kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte büyüdü. Mutlu bir çocukla birlikte boş zamanlarını değerlendirmek için hobi olarak voleybol oynuyordu. Keyif için başladığı bu sporda antrenörlerin yönlendirmesinin ardından 2000’de Beşiktaş altyapısında forma giymeye başladı. 2004’te A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve kaptanlığını yaptığı Beşiktaş’tan 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2005 yılından bu yana da A Milli Takım formasını giyen yıldız voleybolcu, hem Ay-Yıldızlı ekipte hem de Fenerbahçe’de kaptanlık görevini de üstleniyor. Son olarak sarı-lacivertli formayla Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli kaptan, unutulmayacak bir kariyere imza attı. Takımının lig şampiyonluğundaki 6 yıllık özlemine son veren isimlerin başında gelen Eda, kırılması zor rekorlara imza attı. Kulüp tarihinde 6 lig şampiyonluğunun tamamında yer alan, 2008’de geldiği Fenerbahçe’de birbirinden önemli başarılara imza atan yıldız voleybolcu, yalnızca bu branşta değil kulüp tarihinde ve Türk sporunda yakalanması zor başarılar elde etti, tarihi zaferlerde hep öne çıkan isimlerdendi.

TAM BİR KUPA CANAVARI

6 lig şampiyonluğunun yanı sıra Fenerbahçe ile 1 Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 CEV Kupası, 3 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası’nda başarıya ulaştı. 2008-2023 yılları arası Fenerbahçe’de tam 16 kupa kazanan Eda Erdem, birçok bireysel ödüle de layık görüldü. 2023 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu seçilen Eda Erdem’in koleksiyonunda 2017 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2017 Kupa Voley en değerli oyuncu, 2016 CEV Şampiyonlar Ligi en iyi orta oyuncusu, 2016 1. Lig en iyi orta oyuncusu, 2014 1. Ligi en iyi blokör, 2011 1. Lig en iyi smaçör, 2009 Süper Kupa MVP ödülleri yer alıyor. A Milli Takım daha çok bilinen ismiyle Filenin Sultanları’yla da önemli başarılara imza atan 36 yaşındaki sporcu, Türk halkına voleybolu sevdiren isimlerin başında geliyor. 2005’ten bu yana yer aldığı milli kadro ile 2009’da Avrupa 2.’liği, 2010 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği, 2011 Avrupa Kadınlar Ligi 2.’liği, 2012’de Londra Olimpiyatları'na katılım, 2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü, 2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü, 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemeleri Birinciliği ve en iyi orta oyuncu ödülü, 2021 Avrupa 3.'lüğü ve en iyi orta oyuncu ödülü gibi birbirinden değerli başarılar elde etti.

“HAYALLERİM DAHA BİTMEDİ”

Sarı-lacivertli forma altında 15. senesini yaşayan Eda Erdem’in lig şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da en çok etkileşim alanlar arasındaydı. 6. şampiyonluğu için özel bir video hazırlayan Eda, “Çubuklu üstümde, çubuklu yüreğimde. Geride kalan 15 yıl… Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan… 6. şampiyonluk ve Sarı Melekler. İşte öyle bir şey!” ifadelerini kullandı. Her fırsatta, “Bu takımla gurur duyuyorum” diyen Eda Erdem, “Üzerimden büyük bir yük kalktı diyebilirim. 15. senemi 6. şampiyonlukla bitiriyorum. İnişler-çıkışlarla zorlu bir lig oldu. Taraftar bize olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Bizler, hepimiz kenetlendik. Zaten çok güzel, karakterli bir takıma sahibiz. Hiçbir problem yaşamadık, herkesin bütün sezon odağı voleyboldu. Nasıl kazanabiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz? Sürekli taktik konuştuk. Sürekli voleyboldan bahsettik. Sonunda da kupaya uzandık. Gücüm yettiği sürece bu takıma hizmet etmek istiyorum. Hayallerim bitmedi. Bu yoğun tempoyu kaldıracak güce ve potansiyele sahibim. Yeni şampiyonluklar kazanmak istiyorum” sözlerini sarf ediyor.

EDA ERDEM DÜNDAR

Doğum Tarihi: 22.06.1987

Doğum Yeri: İstanbul

Boy / kilo: 188 cm / 75 kg

Mevki: Orta Oyuncu

Oynadığı Takım: Fenerbahçe Opet

EDA ERDEM’İN KİŞİSEL BAŞARILARI

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Süper Kupa En Değerli Oyuncu

2010 Dünya Kulüpler Kupası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010-2011 Türkiye Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Final-Four En İyi Servis Atan Oyuncu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2015-2016 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) En Değerli Oyuncu

2016-2017 Türkiye Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2021 FIVB Son 10 Yılın En İyi 100 Voleybolcusu Listesine adını yazdırdı

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi, En İyi Orta Oyuncu

2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası, En İyi Orta Oyuncu

2021-2022 Misli.com Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2022-2023 Misli.com Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

FENERBAHÇE’DEKİ BAŞARILARI

2008-2009 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2009 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

2009-2010 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği

2009-2010 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2009-2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2010 Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu

2010 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

2010-2011 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2011-2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2012 Dünya Kulüpler Kupası Üçüncülüğü

2012-2013 CEV Kupası İkinciliği

2013-2014 CEV Kupası Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2014-2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2016-2017 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi Şampiyonluğu

2016-2017 Türkiye Kupası (Kupa Voley) Şampiyonluğu

2018-2019 Türkiye Kupası (Kupa Voley) İkinciliği

2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi ikinciliği

2021 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü