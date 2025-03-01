Türkan Sultan’dan TikTok devrimi

DERİN AVCI

Ok gibi kirpikler, kalem gibi kaşlar, dolgun dudaklar, buğulu bakışlar… Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray, kendisiyle özdeşleşen bu ikonik görünümüyle, TikTok ve Instagram kullanıcılarının radarına girdi; tüm dünyaya ilham perisi oldu. “Makyaj neydi? Makyaj sevgiydi, makyaj emekti” diyerek bu akım nasıl patlama yaptı, izini sürelim…

Özellikle Y ve Z kuşağının, geçmişin estetik kodlarını yeniden keşfetmekten keyif almasıyla köpüren bu akımı kimin başlattığını saptamak güç, ama ‘patlatan’ hesaplara değinelim: Tik Tok’ta enteresan makyaj tekniklerini uygulayan ünlü 58.6 K takipçili ‘Hello Adri’ adlı kullanıcının denemesiyle başladı diyebiliriz. An itibariyle 760 bin izlenmeye ulaşan videoda Adriana, Sezen Aksu’nun “Her şey mal mülk, her şey para pul” nağmelerine eşlik ederek Türkan Sultan’ın havalı bir makyajını uyguluyor. Instagram’da 2 milyon takipçisi olan Danielle Marcan da hafta başı paylaştığı ‘Turkish Delight’ stiliyle alkışları toplarken, şarkı seçiminin ‘Ninni’ olması nedeniyle takipçilerinin isyanına maruz kaldı, zira bu temaya uygun parçanın ‘Sevemedim kara gözlüm’ olduğu su götürmez bir gerçekti!

Türkan Şoray: “O makyaj, film içindi”

Peki zamansız güzelliğe sahip Şoray, bu konuda ne düşünüyor? Sinemamızın sultanına ulaşarak bu konudaki fikrini sorduk. Türkan Sultan ‘viralleşme’ durumunun kendisini mutlu ettiğini söylüyor: “Uzaktan yüzümde bir gülümsemeyle izliyorum bu akımı… Tabii ki hoşuma gitti. Ama…” İşin ‘ama’sı doğallıktan uzaklaşılması: “Benim gençlere tavsiyem, olabildiğince doğallıktan şaşılmaması. Ben o dönemde ağır bir makyaj yapıyordum ama unutmamalıyız ki o makyaj film çekimi içindi. Set makyajı ağır olur malumunuz. Benim gençler için tavsiyem aşırı makyajla doğal güzelliklerini kapatmamaları. Ne kadar doğallık, o kadar iyi…”

Nasıl Türk lokumu olunur?

Henüz viral olan videoları görmediyseniz, dev hizmet: Uzmanından püf noktalarını öğrendik. YSL Beauty Türkiye Makyaj Artisti Alper Kabadayı makyajı şöyle anlatıyor: “Turkish Delight, temiz ve pürüzsüz bir cilt makyajıyla başlıyor. Temel adımları tamamladıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika içinde bu nostaljik ama modern dokunuşlara sahip görünümü elde etmek mümkün. Pratik uygulanabilirliği sayesinde hem günlük hayatta hem de özel davetlerde kolayca tercih edilebilecek bir makyaj stili sunuyor.”

Püf noktaları nelerdir?

Bu makyajın en dikkat çekici özelliği, gözleri daha büyük ve belirgin göstermesi. Bunun için göz pınarından başlayarak üst kirpik çizgisine tam bir eyeliner çekmek önemli bir adım. Aynı şekilde, alt kirpik diplerine de siyah bir kalem yardımıyla ikinci bir çizgi eklenerek gözün şekli büyütülüyor. Bakışları daha çarpıcı ve anlamlı hale getirmek için göz içine beyaz bir kalem uygulanarak, bu çizgi gözün dış köşesine doğru hafifçe uzatılıyor. Bu teknik, gözleri olduğundan daha büyük ve dikkat çekici gösterirken aynı zamanda nostaljik bir etki yaratıyor. Son dokunuş olarak yoğun maskara uygulamasıyla hem alt hem de üst kirpikler vurgulanıyor ve makyajın dramatik etkisi tamamlanıyor.

Bu görünümde allık uygulaması da klasik tekniklerden farklı. Günümüzde daha yukarıda ve yüzün kenarlarına uygulanan allık yerine, burada doğal tonlardaki pembe bir allık, kontür çizgisine sürülerek yukarı doğru dağıtılıyor. Bu teknik, yüz hatlarını belirginleştirirken aynı zamanda sıcak ve romantik bir ifade kazandırıyor.

Dudaklarda ise doğallık ön planda. Öncelikle toprak tonlarında bir dudak kalemiyle çerçeve oluşturuluyor ve ardından natürel pembe tonlarında bir ruj uygulanarak yumuşak ve dengeli bir görünüm sağlanıyor. Bu dokunuş, Turkish Delight makyajını tamamlayan son detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu makyaj günlük hayata ne kadar uygun?

Yeşilçam yıldızlarının kamera önünde etkileyici bir görünüm elde etmek için tercih ettiği bu makyaj, yüksek kontrastı sayesinde oldukça dikkat çekici bir stil yaratıyor. Ancak günümüz trendlerine uygun hale getirmek de mümkün. Gözlerde siyah ve beyazın keskin kontrastını yumuşatmak için kahverengi tonlarında bir eyeliner kullanılabilir. Göz içine beyaz kalem yerine ten rengi bir kalem uygulayarak görünüm daha doğal ve günlük kullanıma uygun hale getirilebilir. Eskiden kontür etkisi yaratmak için yoğun pembe tonlarında kullanılan allıklar ise daha nötr pembeler ve toprak tonları ile değiştirilerek modernleştirilebilir.

Sonuç olarak, Turkish Delight makyajı, klasik ve zamansız güzelliği modern tekniklerle birleştiren çarpıcı bir görünüm sunuyor. Ufak dokunuşlarla günlük makyaja adapte edilebileceği gibi, orijinal haliyle de özel günlerde nostaljik ve etkileyici bir stil yaratmak isteyenler için harika bir seçenek olmaya devam ediyor.

Kimler parlattı?

Bu akımı en çok popülerleştiren TikTok kullanıcılarından bazıları: