Türkiye'nin gözde rotaları: Sıcak havalar tüm cazibesiyle 'merhaba' diyor

Hakan ATİS

Ülkemizde amatör denizciliğin ve tekne sahipliğinin yükseliş grafiği çizmesi maviliklere yönelik ilgiyi doğal olarak artırıyor. Bu durum sevindirici olmakla birlikte amatör denizciliğin kendine has penceresinden bakınca farklı bir tablo ile karşılaşmamak mümkün değil. Mavi bilince erişebilmemiz için daha çok yol almamız gerekiyor. Sularımıza ve doğamıza hoyratça davrandığımız, tekne sahibi olmayı zenginlere özgü gördüğümüz sürece istenilen noktaya varabilmemiz mümkün değil! Oysa şahane kıyılarımızın ve denizlerimizin kıymetini bilmeli, birbirimize daha saygılı olmalıyız. Tekrar konumuza dönelim! Bu hafta, yelken açabileceğiniz gözde rotaları ustaların anlatımlarıyla evlerinize getireceğim. Hazır mısınız?

GÖKOVA’NIN CAZİBESİ

İlk olarak İzmir Karşıyakalı denizcimiz Özkan Gülkaynak’ın önerilerini aktaracağım. Dünya denizlerini dümen suyunda bırakan, eskilerin deyişiyle ‘nevi şahsına münhasır’ bir kişi olan Gülkaynak, seyir yapılabilecek yerlerden önce o bölgelere yönelik hava raporlarının izlenmesini ve buna uygun alternatif seyir planları hazırlanmasını tavsiye ediyor. Haklı, çünkü denizin şakası olmuyor... Bahar aylarında Trakya’nın Kırklareli kıyısının muhteşem güzellikler sunduğuna dikkat çeken deneyimli isim, İğneada sahilini öneriyor. Bölgedeki balıkçı barınaklarının bağlama yeri olarak tercih edilebileceğini sözlerine ekliyor. Özellikle altını çizdiği önerisi ise hava dönmeye başlarsa ne yapılacağının en ince ayrıntısına kadar belirlenmiş olması. Yelkenli teknesi Kayıtsız 3 ile gerçekleştirdiği dünya seyahatini ‘Özgürlük Hattının Batısına’ başlıklı eserinde aktaran değerli denizcimizin Karadeniz’i anlattığı özel bir kitabı daha var. Keşfedilmeyi bekleyen kıyılarımız için yol gösterici bir rehber. www.kayitsiz.com üzerinden temin edinebilirsiniz. Özkan Gülkaynak, bahar aylarında Ege’de özellikle Dikili Bademli ve Ayvalık koylarını tavsiye ediyor. Güneydeki favorisi ise Göcek ve Hisarönü.

YAKINDAN UZAĞA

Söz maviliklerden açılınca denizcilik bilgisi kadar bu alandaki kanaat önderliği ile tanınan Osman Atasoy’dan söz etmemek haksızlık olur. Onun enginlerdeki yaşamını yansıtan kitapları tartışmasız başucu kaynağı. Atasoy, ilk etapta Seferihisar Sığacık’ta bulunan koyları tavsiye ediyor. Ancak, güneyli havalara açık olduğuna dikkat çekiyor. Gökliman ‘Kokar’ Koyu yöredeki favorisi. Ege’nin güneyine gelince… Gökova Koyları’nda İngiliz Limanı, Langöz, Büyük Çatı, Küçük Çatı, Bekar Liman’dan oluşan rotanın cazip olacağını vurguluyor. Hisarönü’nde tercihi doğal olarak Bencik Koyu. En önemli uyarısı ise denizin ve havanın değişkenliğine uygun güvenlik ve seyir önlemlerinin her daim eksiksiz alınması. Uzaklar-Atasoylar’ın Dünya Seyahati ve Uzaklar 2 Antartika isimli kitapları mutlaka okuyun. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden bulabilirsiniz. Amatör denizciliğin çekici evreninde kendinizi bulacaksınız. Tavsiye ediyorum.

GÜNCEL VE CAZİP

Bilgi, yaşamın her alanında olduğu gibi denizcilikte de ‘güç’ demektir. Hal böyle olunca çok değerli bir başka dostun önerilerine de kulak vermek gerekir. Ali Boratav ‘Mavi Yolculuk Rehberi-Gökova’dan Kekova’ya Türkiye Kıyıları ve 12 Adalar’ başlıklı kitabında 450 küçük koy ve mola noktası en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Gökova’dan yelken açıp cennetin diğer yerlerine uzanan keyifli rotalar çiziyor. Dilerseniz Löngöz’den doğuya; Ballısu ve Çiçekli Koyları’na yelken açın, isterseniz Marmaris’ten demir alıp körfezin batısına uzanın. İlk durağınız olarak Bozukkale’yi (Loryma ) haritanızda işaretleyin. Korsan Koyu, Serçe Limanı, Arap Adası ve niceleri sizlere merhaba diyecek. Oralarda yaşamın tüm renklerini gönlünüzce yaşayın. Dümen tutabileceğiniz yerler hayli fazla… Sözün kısası ‘Mavi Yolculuk Rehberi’ adlı eseri mutlaka edinin. Sonrası paşa gönlünüze kalmış… Tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Esen kalın.

MAVİ YAZILAR

Hayatı ve denizciliği kendine özgü keyifli anlatımlarıyla renklendiren, güldürürken düşündüren ve okurlarında yelkende rüzgar olma isteği uyandıran bir başka mavi yazarımız daha var. Turgay Noyan’dan söz ediyorum... Denizcilikle ilgili birçok esere imza atan değerli ustamızın kitaplarını Naviga Yayıncılık’tan (216.418 51 91) temin edebilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ‘Bir Aşk, Dört Kuma’ adlı eseri tavsiye ediyorum. Turgay Ağabey’e değerli eşi, evlatları ve torunlarıyla birlikte sağlıklı, mutlu, keyifli bir sezon diliyorum.