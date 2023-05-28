Türkiye’nin konuştuğu futbolcu: Mauro Icardi

Ceyhun KUBURLU

Spor Toto Süper Lig’de sezon başından bu yana en çok konuşulan isimlerden biri tartışmasız Mauro İcardi… PSG’den kiralanan Arjantinli yıldız, son olarak Sivasspor karşısında attığı iki golle yıldızlaştı, lider Galatasaray’a yine büyük katkı sağladı. Bu sezon forma giydiği 22 Süper Lig maçında 19 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, son 7 karşılaşmada ise 10 gol sevinci yaşadı, rekorları alt-üst etti. Kariyerinde dakika sıklığına göre en fazla gol attığı sezonu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın ligdeki son 6 golüne de imza attı, bu alanda Mario Jardel’de bulunan rekora da ortak oldu. Şampiyonlar Ligi’nde sahne almayı hedefleyen Galatasaray, bonservisi PSG’de olan İcardi’nin transferi için kolları da sıvadı. Taraftarın 1 numaralı sevgilisi haline gelen tangocunun bonservisi konusunda tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar, sezon bitmeden imzayı attırmayı planlıyor. Performansıyla yalnızca Süper Lig’de değil Avrupa’da da öne çıkan İcardi için birçok takımın teklife hazırlandığı belirtilirken, kulislerdeki önemli bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de İcardi transferinde PSG’nin kapısını çalacağı ileri sürüldü.

YÖNETİM İŞİ SIKI TUTUYOR

5 yaşında Arjantin’in kuzeyindeki Sarratea Takımı’nda futbola başlayan ve alt yapı takımlarında gösterdiği performansla Avrupalı scout’ların dikkatini çeken İcardi, Barcelona’nın gençlik akademisine davet edilmişti. Burada aldığı eğitimle kendisini geliştiren Icardi’nin A Takımı için uygun olmadığına karar verilmesinin ardından rotası İtalya oldu. Burada iki sezon Sampdoria, 7 yıl da İnter formaları giydikten sonra 2019-20 öncesi tam 70 milyon Euro satın alma opsiyonuyla PSG’ye imza atan İcardi, Fransa’daki 3 senenin ardından Galatasaray’ın yolunu tutmuştu. Galatasaray’daki performansıyla tekrar çıkışa geçen yıldız futbolcunun yönetimle yaptığı ilk görüşmede para konuşmadığı ortaya çıkarken, tek şartının Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro projesi olduğu öğrenildi. Devler Ligi’nde tekrar sahne almak isteyen Arjantinli golcünün bonservisi konusunda 10 milyon Euro’yu gözden çıkaran Galatasaray Yönetimi’nin futbolcuya da yıllık 4.5 milyon Euro vermeye hazır olduğu belirtildi.

“GALATASARAY’DA MUTLUYUM”

Her fırsatta Galatasaray forması giydiği için mutlu olduğunu söyleyen İcardi, “Artık şampiyonluğa çok az kaldı. Takım olarak çok iyi bir hava yakaladık ve taraftarlarımızla da uyumlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Benim görevim her zaman söylediğim gibi gol atmak. Kalan maçlarda da üstüme düşeni yapıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz. Biz yalnızca sahaya odaklandık. Rakiplerimizin aldığı ya da alacağı sonuçlardan çok biz sezon sonuna kadar çıkacağımız tüm maçlarda 3 puanı hedefliyoruz. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum” sözlerini sarf ediyor. Takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan sorulara net bir yanıt veren Arjantinli golcü futbolcu, “Bu konuda görüşmeler yapılıyor. Bu aşamada bir şey söylemem doğru değil. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim; hem ben hem de ailem Galatasaray camiasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

EN GOLCÜ ASLAN!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 resmi karşılaşmaya çıkan İcardi, 28 gole direkt katkı sağladı. Süper Lig’de 22 maçta 19 gol, 7 asist, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 2 karşılaşmada 1’er gol ve asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılıların bu sezon en skorer ismi oldu.

ICARDI’NİN BAŞARILARI

2 PSG ile Fransa Lig Şampiyonluğu

2 PSG ile Fransa Kupa Şampiyonluğu

2 PSG ile Fransa Süper Kupa

2 İtalya Gol Krallığı

1 İtalya Yılın Futbolcusu