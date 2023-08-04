Uğur böceği kabuk değiştiriyor

FATOŞ BOZKUŞ

Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden Getir geçen yıl, Doğuş Grubu ve SK Holding’in 2013 yılında kurduğu açık pazaryeri konseptli alışveriş platformu n11’in hisselerinin bir kısmını satın almıştı. Haziran ayında ise kalan hisseler alındı ve n11, Getir şirketlerinden biri haline geldi. Bu satın alma ile birlikte bir süredir büyük bir dönüşümden geçen n11, Getir ailesine katılmasından bu yana, analiz, altyapı çalışmaları ve teknoloji süreçlerindeki güncellemelerle hizmetlerini geliştiriyor. Şirket hem organizasyonel değişikliklerle hem de sunulan hizmetlerle dışarıdan içeriye doğru kabuk değiştiriyor. Önce arayüzünü ardından platformdaki kategorizasyonu değiştiren şirket, organizasyonel yapıda da değişikliğe gitti. 30 milyonun üzerinde ürünü ve 330 binden fazla kayıtlı iş ortağını 26 milyon müşterisiyle buluşturan n11’deki bu dönüşüme en başından bu yana Nihal Dindar Akın liderlik ediyor. Şubat 2022’de Getir’de göreve başladıktan kısa bir süre sonra n11’in stratejik ve operasyonel dönüşüm sürecini yönetmeye başlayan Akın, Ekim 2022’den bu yana n11’de CEO’luk görevini yürütüyor. Mor takımda olmanın çok keyifli olduğunu söyleyen Akın, “n11’de bizim öncelikli amacımız, tüketicinin özellikle hız ve ulaşılabilirlik denildiğinde aklına ilk gelen e-ticaret platformu olabilmek” diyor. n11’de Getir sinerjisiyle daha hızlı karar aldıklarını ve bunları hızla harekete geçirip kalıpların dışında düşündüklerini belirten Akın, n11’deki geniş ürün çeşitliliğini Getir’in hızıyla birleştirdikleri yeni hizmetleri ‘n11çabuk’tan da söz ediyor. Ayrıca yeniliklerin bununla sınırlı kalmayacağının da müjdesini veriyor. Hızla büyüyen e-ticaret sektöründeki çetin rekabette artık daha iddialı bir oyuncu olacaklarının da altını çizen Akın’la n11’deki dönüşümü ve şirketin gelecek hedeflerini konuştuk.

Şirket satın alımlarının en sancılı kısmı mevcut operasyonlara yeni şirketi entegre etme sürecidir. n11’de bu dönüşüm süreci nasıl geçiyor?

n11’de dönüşüm süreci, entegrasyonun planlanmasıyla başladı. Biz sürdürülebilir iş modellerinin peşindeyiz. Önce platformla başladık. n11’de çalışanlarla çalıştaylar düzenleyerek, ‘benchmark’lara bakarak ve fokus gruplar oluşturarak platformun nasıl olması gerektiği, fazlaları ve eksikleri üzerine bir değerlendirme yaptık. Platformda yer alan 30 milyondan fazla ürünü doğru bir şekilde kategorize etmek ve ulaşılabilirliğini artırmak için gerekli alt yapıyı hayata geçirildik. Böylece, kullanıcıların zengin ürün seçkisine daha hızlı ve sorunsuz ulaşabilmesini sağladık. Arayüzümüzü kullanıcı dostu, ilham veren, yalın ve keyifli bir hale getirdik. Tüm Türkiye tarafından tanınan markalarla iş birliği yaparak, platformdaki ürün çeşitliliğini genişlettik. Ardından organizasyona baktık ve yeni departmanlar kurduk. Güçlü ve dinamik bir ekip yapısı oluşmasını sağladık. Bunları yaparken iki şirketin de güçlü yanlarını kullandık. Getir’in hız ve teknolojisini aldık. Dakikalar içinde teslimat yapabilen bir şirketin sahipliğindeyiz, onun bu kasları bizim için önemli. n11 de öncü ve yenilikçi kimliğiyle biliniyor. İlk defa kuponları n11 getirmiş, bir e-ticaret platformunda ilk defa araba satışını n11 gerçekleştirmiş. Önümüzdeki dönemde bu iki gücün birleşmesiyle kullanıcılarımızı pek çok ilk ve yenilikle buluşturmaya devam edeceğiz.

Ürün ve satıcıları yeniden değerlendirdiniz mi, o tarafta bir değişim söz konusu mu?

Bazı işlere devam etmeme kararı aldık. Örneğin Garaj 11 dikeyimiz ve kendi markamızla satışa devam etmeme kararı aldık. Satıcı tarafında ise kaliteli satıcıyı önemsiyoruz. n11’de kullanıcı yorumlarını direk yayınlıyoruz örneğin, kontrol mekanizması yok. Şeffaf bir duruşumuz var orada. Bazı markaları yeniden kazanmak önemli. Her markanın yolu n11’den geçmiş. Onları platforma yeniden getirmek ve var olan markalarla ilişkimizi güçlendirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Hız bizim için olmazsa olmaz. Alışverişçiler aldıkları ürünlerin hızla ellerine ulaşmasını istiyorlarsa n11’e bakmalılar. Yakın zamanda farklı ürün çeşitleri ve kategorilerle de şaşırtacağız.

Ürün teslimatının hızlı olması e-ticarette çok önemli. Siz ‘n11çabuk’ ile farklı bir iş modeliyle karşımıza çıktınız. Nasıl doğdu bu iş modeli? n11çabuk’tan kullanıcılar neler alabilecek?

n11 olarak, Getir sinerjisiyle birlikte daha hızlı karar alıyor, hızlı harekete geçiyor ve kalıpların dışında düşünüyoruz. Bu edinimlerimiz sonucunda da n11’deki geniş ürün çeşitliliğini Getir’in hızıyla birleştirdiğimiz yeni hizmetimiz ‘n11çabuk’u hayata geçirdik. Getir içinde yer alan ‘n11çabuk’ ile e-ticaretin en sevilen yüzlerce ürününü, İstanbul’un her noktasına ortalama 1 saat içinde kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Artık n11çabuk sayesinde, bir oyun konsolunu ya da parfümü dakikalar içinde satın almak mümkün.

Başka ne tür yenilikler göreceğiz n11’de?

Sektöre kazandırdığımız kupon alışverişini oldukça önemsiyoruz. Kupon kampanyalarımızın içeriğini geliştirerek onları hem daha ulaşılabilir hem de daha kişiye özel hale getirdik. Kupon ile alışverişi başlatan e-ticaret platformu olarak kuponlar bizim DNA’mızın bir parçası. 10’dan fazla çeşit kuponumuz şu anda platformumuzda aktif olarak kullanılıyor. Aldığımız geri dönüşler kullanıcı nezdinde oldukça olumlu; kullanıcılarımız kuponu n11’e çok yakıştırıyor. Kupon konusunda üzerinde çalıştığımız farklı konular da var. Bu konu özelindeki yeniliklerimizi de çok yakın bir zamanda müşterilerimize duyurmayı planlıyoruz.

Operasyonel uyum, platformdaki değişiklikler, yeni ürünlerin yanı sıra logonuzu ve sloganınızı da değiştirdiniz.

Evet, n11 büyük bir dönüşümün içinde. Konsept tasarımlarıyla daha keyifli hale gelen yeni arayüzümüzle kullanıcılarımızı buluşturduktan sonra dönüşümün ilk çıktıları olarak renklerimizi, logomuzu, mottomuzu da değiştirdik. Yeni sloganımız olan ‘10 üzerinden 11’lik alışveriş’ vurgusunun yapıldığı yeni reklam filmimizle de bir anlamda relansman yaptık.

BİR EL İLANI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

NİHAL DİNDAR AKIN, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını da İsviçre’de ETH Zurich’te yazılım mühendisliği alanında yapmış. PG’de yaptığı stajın ardından iş teklifi alsa da aynı üniversitede doktora yapmayı tercih etmiş. O dönemde dünyanın önemli teknoloji ve araştırma laboratuvarlarıyla yaptığı iş birliktelikleriyle veri işleme alanında çeşitli projeleri ve yayınları hayata geçirmiş. Akademisyenliğe devam etmeyi düşünürken Zürih’teki evine gelen bir el ilanı fikrini değiştirmiş. Bu ilan sayesinde kariyerine yönetim danışmanı olarak devam etme kararı almış. Akın, “O dönem Amerika’ya yerleşme ve MIT’ye gitme düşüncem vardı. Ama sonra McKinsey’de de değer yaratabileceğimi düşündüm ve İstanbul McKinsey ofisinde çalışmak için Türkiye’ye geldim, 8 yıl orada çalıştım. Bu süre boyunca farklı sektör ve coğrafyalardaki birçok şirketin dijitalleşme stratejisinin oluşturulmasına ve dijital dönüşümlerinin hayata geçirilmesine rehberlik ettim” diyor. McKinsey’de Associate Partner olarak çalışırken Getir’den teklif alan Akın, mor takıma geldiği ilk ay n11’e dönüşüm yöneticisi olarak atandığını anlatıyor. Aynı danışmanlıkta olduğu gibi şirketin fotoğrafının çekilmesi, dönüşümün düzenlenmesi, bazı açılardan Getir kültürüne yaklaştırılması gibi konularda çalışmalar yapıyor. Akın, Ekim 2022’den bu yana ise n11 CEO’su olarak çalışıyor.

‘’İki şirketin de güçlü yanlarını kullandık. Getir’in hız ve teknolojisini aldık. Dakikalar içinde teslimat yapabilen bir şirketin sahipliğindeyiz, onun bu kasları bizim için önemli. n11 ise öncü ve yenilikçi kimliğiyle biliniyor.”

ORTAOKULDA PROGRAMLAMA İLE İLGİLENİYORDUM

Peki, işi, gücü bir kenara bırakıp geçmişe dönersek… Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Balkan göçmeni 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Yaşları birbirine çok yakın 3 kardeş olarak eğlenceli ve konsol oyunlarıyla dolu bir çocukluğumuz oldu. Teknolojiye olan ilgimde, bu oyunlarda harcadığım mesainin ve erken yaşlarda bilgisayarla haşır neşir olmamın etkisi büyüktür. Daha ortaokul yıllarında programlama ile ilgilenmeye başlamıştım. Algoritma kurmak, kod yazarak bir şeyler ortaya çıkarmak keyifli ve etkileyiciydi.

TAM BİR LEGO UZMANIYIM

Nasıl bir günlük rutininiz var? İki çocuğunuz olduğunu biliyorum onlara ve hobilerinize zaman ayırabiliyor musunuz?

Öncelikle günümün büyük bir bölümünü işin aldığını kabul etmem gerek. Ancak, iş ve özel hayat arasındaki çizgiyi fiziksel bir aktivite ile çizmeye gayret ediyorum. Bu bazen bir yürüyüşe çıkmak bazen de birkaç basket atmak oluyor. İşteki sorumluluklarımın yanı sıra 5 ve 8 yaşında iki erkek çocuğu annesiyim. Onlarla zaman geçirmekten çok keyif alıyorum. En favori aktivitelerimiz ise lego yapmak -ki bu konuda uzmanım-, masaüstü oyunlar oynamak ve birlikte dans etmek... Sessizliğe ve dinginliğe ihtiyacım olduğu zamanlarda karakalem çizimler yapmayı çok seviyorum.

Reklam filminde kullanılan cıngılı seslendirecek kişiyi bulmak için bir de yarışma yaptınız. Nasıldı katılım ve etkileşimler?

Binlerce kişinin katılımıyla büyük ses getirdi yarışma. Sosyal medyada toplam 1.3 milyon etkileşim alındı. Finale kalan yarışmacılar Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, müzisyen Özer Atik, vokal koçu Doğan Cem ve benim yer aldığım jüri tarafından değerlendirildi. Ses, performans, yaratıcılık, farklılık ve temaya uygunluk kriterlerinin yer aldığı yarışmanın kazananı Melsum Erdost, n11 reklamlarının yeni sesi oldu.

Son olarak n11’in geleceğe yönelik hedeflerini de konuşmak isterim. Sanırım artık e-ticaret platformları arasındaki yarışta n11 daha iddialı olacak.

n11’de bizim öncelikli amacımız, tüketicinin özellikle hız ve ulaşılabilirlik denildiğinde aklına ilk gelen e-ticaret platformu olabilmek. Şirket olarak ilerleyen dönemde n11’in öncü kimliğini kullanıcıya yeniden hatırlatacağız. DNA’mıza uygun olarak, yaptığımız ilkler ve yeniliklerle bu yarışta artık daha iddialı olacağız.