Ultra hızlı makam aracı: BMW i7 M70 xDrive

Viraj – OKAN ALTAN

Makam araçlarında arkada oturanların konforu, lüksü ve sessizliği yaşayabilmeleri önemlidir. Bir de elbette, toplantılarına yetişebilmeleri, uçaklarını kaçırmamaları gerekir… Yeni BMW 7 Serisi, bu ihtiyaca çok farklı tasarımı ve tam elektrikli tekniğiyle lüks kavramını yeniden tanımlayarak cevap verirken, şimdi M modifikasyonuyla performansın zirvelerine de ışınlanıyor. Üstelik istendiğinde tavandan aşağı açılan 80 santimetrelik sinema ekranıyla adeta arkasını dış dünyaya kapalı özel bir uzay süitine çevirerek…

Oysa daha önce gösterilmiş i7 xDrive60, çift elektrik motoruyla 544 HP 745 Nm ile 240 km/h gibi cömert performans verileriyle çok iyiden öte müthiş bir seçenek iken, şimdi 0'dan 100 km/h hıza 3,7 saniyede ulaşan i7 M70 xDrive ile yepyeni bir hız duvarı aşılıyor. Böylece yepyeni bir performans limuzini yaratılıyor.

Ön ve arka akslardaki iki elektrik motoru toplamda 660 HP üretilirken, M Sport Boost işleviyle istendiğinde dört tekerleğe 1.100 Nm’lik inanılmaz bir tork aktarılıyor. Böylece bu dev sedanın 2,7 tonluk boş ağırlığı adeta rüzgarda savrulan bir kuş tüyü gibi hafifliyor. Sanki bir saldırı modu gibi Sport ayarında çekiş kaybı olmadan itiş gücü sağlayan kalkış kontrolü işleviyle drag bile yapabildiğimiz 5,39 metrelik bu devin 1,95 metre genişlik ve 1,54 metre yüksekliğindeki SUV’lardan bile büyük kabin içinde sanki Shinkansen’lerin First Class’ında oturduğumuz akla geliyor.

Dışardan ise kısılmış LED farlar çekik gözler gibi görünürken, bu iri kütle ses çıkarmadan adeta bir mancınıktan fırlar gibi bir anda şiddetle hareket etmeye başlıyor. Bu çılgın kuvvetle lastiklerin patinaja düşmemesi için tüm BMW ve M elektronikleri devreye giriyor ve çok ince bir çizgide lüks konfor bozulmadan baş döndüren bir akselerasyona geçiliyor. Özellikle virajları çok daha hızlı geçebilen i7 M70’in sanki bir İtalyan Süper Sporcusu gibi ilerlediğini söylemek pek inandırıcı gelmese bile aslında gerçek!..

250 km/h maksimum hızlara ulaştığınızda bile devam eden sessizliği ve sakinliği, sadece, Hans Zimmer'in bestelediği seçilmiş seslerle otomobilin güç ve sürat artışını duyduğunuzda bozulabiliyor. Ki, sportif fakat çok rahat koltuklardaki uçuş keyfi içinde de biraz o rüzgar ve hızın vızıltısı hep vardır… Olmalı da!

560 KM’lik menzil

Yarışçı M departmanının, bu dizginlenmesi çok zor güç seviyesini ve ağır yapıyı, özel direksiyon tuning’i dört tekerlekten çekişteki farklı yazılım, değişik amortisör ayarı ve sürüş stabilite sistemlerine yönelik kontrol sistemlerinin özel bir uygulama geliştirmiş olması, bu dev güç kütlesinin adeta bir M3 kadar kolay ve keyifle kullanılmasını da sağlıyor.

Lizbon’dan Atlantik Okyanusu’na doğru tepelerin arasından kıvrılarak uzanan yolların üstünde, yetişkinler için bir oyuncak gibi eğlenerek kullandığımız M70 xDrive, i7’lerin zirvesinin nasıl lezzetli olduğunu gösteriyordu. Yeni suspansiyon tekniğinin sadece dingil titreşimlerini emmediğini, hızlı yük değişimlerinde bile sakin hareket ettiğini, bozuk zeminlerde bile özel hidrolik kontrolleriyle en güvenilir yol tutuşu gerçekleştirdiğinin de tadına bakabildik…

Ancak, M70 xDrive’ın arkadan itiş hissiyle tasarlandığını her viraj dönüşünde fark etmemize rağmen, fizik kurallarına meydan okumadan aşırı hızlanmalara karşı güç çıkışını dizginleyen tüm BMW M sistemleri, sensörler ve kontrol sistemlerindeki mühendisliğe hayran kaldık. Slalomları bitirdiğimizde ise tam güçle yeniden itmeye başlayan elektrik motorları, yolculara hızı fark ettirmeden, entegre aktif direksiyon, aktif yuvarlanma konforu ve aktif yuvarlanma stabilizasyonu yanında artırılmış gövde sertliğiyle ne kadar az devrilme hareketi yaşattığına şaşırmamızı da sağladı.

Maksimumda 560 kilometre olarak açıklanan uzun menzilini 101,7 kWh'lik bir büyük batarya ile sağlamaya çalışan i7 M70, 195 kW'a kadar şarj hızıyla DC şarj noktasında sadece yarım saat dinlenirken yüzde 10'dan 80'e enerji tazelemesi yapabiliyordu…

Cebimizdeki akıllı telefondaki araç kontrol uygulamasıyla i7’ye yaklaşırken kapılarını açan, frene bastığınızda kapımızın hiç bir şeye dokunmadan kapanan kapılar… Ya da arka kapılardaki dokunmatik ekran aracılığıyla tavan ekranı inerken tüm yan ve arka camlardaki kalın perdelerin kapandığı ve arka kabini sinema salonuna çevirdiğiniz lüks ayrıntılar… Merkezi kontrol ünitesi olan orta konsol ve üst konsolu dolduran kavisli ekran da bu en kuvvetli BMW’ye çok yakışan modern dünyayı dolduruyor.

M kapı eşiği, M deri iç mekan, M deri direksiyon ve tabii ki ekranlarında M'e özgü özel grafikler de size dev bir M’in içinde olduğunuzu her an hatırlatıyor.

En yeni işletim sistemi BMW OS 8.5 ile güncellenmiş tüm elektroniğin çok daha hızlı ve ekranlarda QuickSelect denilen çok daha basit kısa yollarla işlemesi, yeni bir başlangıç ​​ekranı ve iDrive tuşunun yanında veya dokunma yoluyla kontrol sağlanması da, ayrıca güzel.

BMW böbreğinin LED ışıklı ince çerçevesi, arka ışıklardaki siyah kenarlar ve farların siyah kenarlı kontürleri de, i7 M70’in karakteristikleri arasında…

Almanya’da bile 182 bin Euro’dan başlayan muazzam fiyatıyla da otoritesine saygı duydurtan i7 M70 xDrive, sanki Almanların değil, İngilizlerin ultra lüks seviyesinde çıkarılmış, Lordlar Kamarası’nın otoparkına yakışacak bir dev elektrikli makam aracı…