Ünlü markaların koleksiyonlarında artan ‘triko’ etkisi

Özge Yavuz

Triko son yıllarda Ar-Ge ile gelişen üretim teknikleri ve tasarım gücüyle 12 aya yayılan bir ürün grubuna dönüştü. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren eşofmanlardan oversize kesimli alt-üst gruplarına, yine son dönemde popüler hale gelen ikili ceket-etek takımlarına kadar triko, birçok ürün grubunda kullanılıyor. Özellikle erkek giyimde basic bir t-shirt’e göre çok daha havalı duran kısa kollu ince bir triko, Türk markalarını olduğu kadar dünya markalarını da harekete geçirmiş durumda. Son yıllarda kaliteli, tasarımı yüksek trikolara yönelik artan tüketici talebi, dünya markalarının vitrinlerindeki görsellere de yansıyor. Türkiye, triko üretimde öne çıkan ülkelerden biri ve ülkemizde 1976’dan bu yana dünyaca ünlü markalara triko üretimi yapan MYN Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akyüz, tam bir triko uzmanı. Sık sık yurtdışına trikodaki son trendleri incelemeye giden ve fabrikasındaki Ar-Ge ekibiyle triko üretimini 12 aya yayan Akyüz ile triko modasını konuştuk…

Bugün triko ağırlıklı olarak nerelerde kullanılıyor? Ürün gamınızda neler var?



Trikodan eşofman da yapabilirsiniz, palto da, ayakkabı da… Hayatımızın her noktasına giyim adına yansıyacak bir tekstil kolu aslında. Pandemiyle birlikte ürün gamı daha da arttı tabii… Triko jogger pantolonlar öne çıkmaya başladı. Örneğin biz yabancı müşterilerimize yüzde yüz yün kalitesinde home wear eşofmanlar, değişik koleksiyonlar hazırlıyoruz. Yelek, kazaktan tutun, gömlek yaka bluzlara kadar çok çeşitli ürünlerimiz var.

Erkek giyimin yanı sıra kadın giyimde de var mısınız?



Evet, bu alana da girdik. Kadında kapsül koleksiyonlar yapmaya başladık. Bu alanla kızım ilgileniyor. Biz üretim ve yönetim ekibi olarak yaklaşık 100 kişiyiz. Ama farklı sosyal uyumluluğu olan atölyelere üretimler yaptırabiliyoruz.



Peki, trikoda son dönemde yünlü iplikler mi daha ağırlıklı pamuklu mu?



Karışımlı iplikler daha ağırlıklı. Olmazsa olmaz şeklinde bakış açısı olan bazı markalar var. Onlar yüzde 100 yünden vazgeçmiyor. Ancak maliyetlerin artması firmaları daha çok pamuklu ürünlere yönlendiriyor. Ayrıca pamuk, kaşmir karışımlar, polyester yün karışımlar da var.



Triko kışlık bir ürün olarak algılanıyor. Bunu 12 aya nasıl yayıyorsunuz?



Havaların ısınması bizim için dezavantaj gibi görünüyor ama bunu avantaja dönüştürebiliriz. Bizim üst kurumlarımızın, Ar-Ge ve tasarımla alakalı küçük ve orta ölçekli firmaları mercek altına alması lazım.

Yeni tekniklerle yazın da giyilecek triko ürünleri yapmak mümkün. Pek çok firma bunu yapıyor. Ama bunun daha da artırılması gerekiyor. Mesela, penye mi yoksa triko t-shirt giyen erkek mi daha havalı durur? Elbette triko daha kreatif duruyor. O nedenle ince, terletmeyen triko ürünlerinin pazar payı sürekli artıyor.



Dünya markaları koleksiyonlarındaki trikoyu artırdı mı?



Kesinlikle. Yaz döneminde de artık kullanılıyor. Biz, onların talepleri dışında bu markalara kendi geliştirdiğimiz modellerimizi de ihraç ediyoruz.



Renklerde neler öne çıkıyor bu sezon?



Sonbahar-kışın vazgeçilmezi siyah, hakiler, yeşil tonları var. Lacivert yerine indigolar daha aktif, naturel renklerin yanı sıra neon detaylar da bu sezon göze çarpmaya başlıyor.