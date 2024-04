Ürkütücü bir zihinden manzaralar

CANAN DEMİRAY

Polisiye edebiyatın akıllara kazınan yazarlarından biri Patricia Highsmith. İlk romanı olan ‘Strangers on the Train/Tren deki yabancılar’ın efsane yönetmen Alfred Hitchcock tarafın dan sinemaya uyarlanması yazarın önünü açsa da onu unutulmaz kılan eseri ‘Talented Mr Ripley/ Yetenekli Bay Ripley’ oldu. Beş kitaptan oluşan Ripley serisi, bizleri Tom Ripley ile tanıştırırken Netflix ekranlarında dün itibaren gösterilmeye başlanan adaptasyonu, merakı hep ayakta tutan gerilimi, kara filme dönüşüyle sağlamlaştırıyor. Highsmith’in ikonik karakteri Tom Ripley ile New York’ta tanışıyoruz. Evrakta sahtecilik, imza taklidi, kandırmaca ve manipülasyon göbek adı. Becerilerini kullanıyor kullanmasına ama tam da tökezlediği anda hızır gibi karşısında bir özel dedektif beliriyor. Adam Tom’u varlıklı bir iş adamı olan Herbert Greenleaf ile tanıştırıyor. Greenleaf dertli, kendi gemi ve tekne inşaa ederken oğlu Richard yani Dickie İtal yan sahillerinde bohem bir hayat sürdürüyor. Oğlunu geri gelmeye ikna etmek için Tom’a cömert bir teklif yapıyor, o da herşeyi geri de bırakarak İtalya’nın yolunu tutuyor. Amalfi’deki küçük kasaba Atrani’de Dickie’yi bulması çok zor olmuyor. Tesadüfen karşılaşmış gibi davranan Tom, kısa süre içinde Dickie ve kız arkadaşı Marge ile arkadaşlık kuruyor.

SAF VE TATLI MARGE’I UNUTUN

İkonik filmde Gwyneth Paltrow’un canlandırdığı Marge Sherwood’u unutun. Dakota Fanning bambaşka bir Marge olarak çıkıyor izleyici karşısına. Paltrow’un Marge’ına göre oldukça dişli, o yumuşak ve feminen duruşu yok. Varlıklı bir aileden gelen Dickie’nın karşısında o, taşralı. Ancak bunun aralarına girmesine izin vermiyor, genç adamdan istifade ediyor gibi anlaşılmanın karşısında, yeteneklerini bileyerek, kendi ayakları üzerinde dimdik durarak küçük evinde yaşıyor. Zaten Tom’la da baştan beri çatışmasının nedeni belki de bu, ikisi de bu ayrıcalıklı dünyanın dışından ancak Tom Dickie’nin yakınına yavaş yavaş giriyor ve ondan faydalanıyor. Marge hikaye boyunca Tom’a karşı mesafesini koruyor, Tom onu Dickie’nin hayatından gıdım gıdım silmenin peşinde. Aralarında Dickie’nin ilgisi için oluşan rekabet ekrana yansıyor. Hikayenin sonuna kadar da ısrarla Tom’un ensesinde ona rahatsızlık vermeye devam ediyor. Dizi, romana oldukça sadık bir şekilde yapılmış. 8 bölüm ki tap okurcasına ağır ilerlemesinin keyfi tercih edilen siyah beyaz sinematografisi ile artıyor. Anti Kahraman Tom Ripley rehberi yavaş giriyor ve ondan faydalanıyor. Marge hikaye boyunca Tom’a karşı mesafesini koruyor, Tom onu Dickie’nin hayatından gıdım gıdım silmenin peşinde. Aralarında Dickie’nin ilgisi için oluşan rekabet ekrana yansıyor. Hikayenin sonuna kadar da ısrarla Tom’un ensesinde ona rahatsızlık vermeye devam ediyor. Dizi, romana oldukça sadık bir şekilde yapılmış. 8 bölüm kitap okurcasına ağır ilerlemesinin keyfi tercih edilen siyah beyaz sinematografisi ile artıyor. Anti Kahraman Tom Ripley rehberiniz, onun bakış açısından izlerken kimi zaman yaptığını yapmayacak olsanız bile ister istemez yardım edeceksiniz gibi hissediyorsunuz. Dizinin başrollerinde Andrew Scott, Dakota Fanning ve Johnny Flynn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Eliot Sumner, usta oyuncu ve kendisi de farklı bir yapımda Ripley olan John Malkovich, Kenneth Lonergan, Maurizio Lombardi, Margherita Buy ve Ann Cusack bulunuyor. Ripley sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla Netflix’te 8 bölümüyle sizi bekliyor.

EN KARANLIK TOM RIPLEY: ANDREW SCOTT

Bir çoğumuz onu Fleabag’in “Hot Priest”i olarak tanıdık, All Of Us Strangers’daki müthiş performansıyla gönüllerde yerini sağlamlaştırdı. İrlandalı aktör Andrew Scott, Netflix yapımı olan bu en karanlık Ripley uyarlamasında ise İtalyan cayı sökmüş ve filmin hemen her karesinde, karakterin psikolojisindeki karmaşıklığı çok yönlü bir şekilde ortaya koyuyor. İlmek ilmek Ripley’i ekran da örüyor ve Dickie’yi ağına başarıyla düşürüyor.